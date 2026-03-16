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Deshalb ist passendes Schuhwerk für Kinderfüße so wichtig

Fußgesundheit

Deshalb ist passendes Schuhwerk für Kinderfüße so wichtig

16.03.2026, 01.00 Uhr
von Melanie Ahaus
Kinderfüße wachsen in Schüben, was oft zu zu kleinen Schuhen führt. Worauf Eltern bei Kinderschuhen achten sollten, um gesunde Füße zu fördern, erklärt ein Arzt.
Dr. Melanie Ahaus ist niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Leipzig und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen.
Dr. Melanie Ahaus ist niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Leipzig und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen. Fotoquelle: privat

Da Kinderfüße schubweise wachsen, können selbst neu gekaufte Schuhe innerhalb von kürzester Zeit wieder zu klein werden. Eltern müssen deshalb regelmäßig in kurzen Abständen prüfen, ob die Schuhe noch passen. Ein Kinderschuh sollte einen Zentimeter länger sein als der Fuß. Füße sind ein wahres Wunderwerk der Natur aus sage und schreibe 26 Knochen, zahllosen Gelenken, Muskeln, Nerven und Sehnen. Damit sie einen Menschen ein Leben lang tragen, sollten sie sich von Kindheit an gesund entwickeln können. Eine große Rolle dabei spielen Bewegung, um die Muskulatur zu stärken, und natürlich die richtigen Schuhe.

In meiner Sprechstunde erzählte mir die Mutter eines Zweijährigen, dass sie neulich im Second-Hand-Laden Schuhe für ihren Sohn gekauft habe: „Preiswert und wie neu, aber meine Freundinnen sagen jetzt, das sei schädlich für die Füße. Ich kann doch nicht alle paar Monate teure neue Schuhe kaufen“, seufzte sie. „Grundsätzlich sollten Sie darauf achten, dass die Schuhe so gestaltet sind, dass er seine Füße darin natürlich bewegen kann. Flexible Materialien und Sohlen sind wichtig. Die Schuhe sollten zudem leicht sein, damit die Füße nicht unnötig belastet werden, und eine rutschfeste Sohle besitzen. Und natürlich sollten sie weder zu eng noch zu klein sein. Und auch nicht zu groß! Wenn die Second-Hand-Schuhe alle diese Bedingungen erfüllen, ist es gut. Überprüfen Sie nur regelmäßig, ob die Schuhgröße noch stimmt“, empfahl ich der Mutter. Und bitte nicht vergessen, weil das schnell übersehen wird: Auch die Kita-Hausschuhe müssen regelmäßig auf ihre Größe überprüft werden.

Sie hatte noch eine weitere Frage: „Die Großmutter meinte neulich, dass er Plattfüße und O-Beine hat. Vielleicht braucht er Einlagen?“. „Ihr Sohn hat ganz normal entwickelte, gesunde Füße“, beruhigte ich die Mutter. „Sie sind noch ein bisschen ‚speckig‘, deshalb sieht man das Fußgewölbe nicht. Und leichte O-Beine sind in dem Alter normal. Sorgen Sie dafür, dass er viel barfuß läuft, sich viel bewegt, damit im Fuß ausreichend Muskeln aufgebaut werden und sich ein stabiles Fußskelett entwickelt. Und falls sich die Füße doch nicht so gut entwickeln sollten, werden wir das bei den Vorsorgen sicher sehen und gegensteuern.“

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