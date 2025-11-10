Home Magazin Rezepte

Wildfleisch-Trend: Ossobuco aus der Rehwild-Keule

10.11.2025 Rezept-Tipp

10.11.2025 Rezept-Tipp

von Deutscher Jagdverband
Die Grillsaison mit einem deftigen Schmorgericht ausklingen lassen? Dafür eignet sich der Ossobucco aus der Rehwild-Keule perfekt.
Ein Ossobuco vom Reh
Rezept-Tipp vom DJV: Ossobuco vom Rehwild Fotoquelle: Kaphus/DJV

Zutaten für 4 Personen:
- Rehkeule
- 1 Bündel Wurzelgemüse
- 1 Liter Wildfond
- 1 Liter Schwarzbier
- Butterschmalz, Mehl, Salz und Pfeffer

Zubereitung (ca. 120 Minuten):
1. Die Keule vom Rehwild tieffrieren. Im gefrorenen Zustand mit der Knochenbandsäge in etwa fünf Zentimeter starke Scheiben sägen.
2. Sobald diese aufgetaut sind mit Salz würzen. Fünf Minuten ruhen lassen und anschließend rundherum mehlieren.
3. Butterschmalz in einem Dutch Oven oder Schmortopf zerlassen und das Wildbret darin rundherum anrösten. Zuletzt das klein geschnittene Wurzelgemüse dazugeben und ebenfalls anrösten. Mit einer Flasche Schwarzbier ablöschen und etwas einkochen lassen. Nun mit Wildfond auffüllen, sodass das Fleisch mit Flüssigkeit bedeckt sind.
4. Im geschlossenen Topf für eineinhalb Stunden schmoren lassen. Zwischenzeitlich nachschauen ob noch genug Flüssigkeit im Topf ist. Ggf. mit Schwarzbier oder Fond wieder aufgießen. Um eine dicke, sämige Soße zu erhalten, zuletzt bei geöffnetem Deckel einkochen lassen. Achtung, dass dabei nichts anbrennt!
5. Dazu passt ein frisch gebackenes Brot, würziges Chimichurri oder angeröstete Maiskolben.

Der Trend geht hin zum Wildbret
Wildfleisch boomt! Laut Zahlen des Deutschen Jagdverbandes essen zwei Drittel der Bundesbürger regelmäßig Wild. Das hat neben dem einzigartigen Geschmack des Naturprodukts auch ethische und ökologische Gründe.
Genuss
Ein Brett mit geschnittenem Wildfleisch.

