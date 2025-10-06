Home Magazin Rezepte

Genuss-Tipp: Polenta-Pizza

Rezept

von Melanie Socha
Unsere Polenta-Pizza mit viel Gemüse ist vegetarisch, gesund und superlecker!
Probiere die Polenta-Pizza aus. Fotoquelle: Melanie Socha

Zutaten (für 4 Stück)

  • 200 g 3-Minuten-Polenta
  • 650 ml Wasser
  • 2 EL Olivenöl
  • 250 g Mozzarella
  • 2 Stangen Frühlingslauch
  • 8 Cherrytomaten
  • 180 g Blattspinat (TK)
  • 4 EL Schmand
  • Oregano
  • Salz, Pfeffer

Zubereitung

Spinat auftauen lassen und anschließend gut ausdrücken. Wasser mit einer Prise Salz und Olivenöl zum Kochen bringen. Polenta einrühren und unter Rühren ca. 2-3 Min. köcheln lassen. Auf einem Tisch 4 Stücke Packpapier ausbreiten. Die fertige Polenta in 4 Teile teilen und auf je einem Backpapierstück kreisrund glattstreichen. Jeweils einen Löffel Schmand darauf verteilen. Cherrytomaten abwaschen und halbieren. Frühlingslauch abwaschen und schräg in Ringe schneiden. Polenta-Pizza mit Cherrytomaten, Spinat und Frühlingslauch belegen. Kräftig salzen und pfeffern und mit Oregano würzen. Den Mozzarella abtropfen lassen, kleinzupfen und auf dem Gemüse verteilen. Bei 200 °C (Ober-/ Unterhitze) ca. 25 Min. backen. Sofort servieren.

