Genuss-Tipp: Polenta-Pizza

Spinat auftauen lassen und anschließend gut ausdrücken. Wasser mit einer Prise Salz und Olivenöl zum Kochen bringen. Polenta einrühren und unter Rühren ca. 2-3 Min. köcheln lassen. Auf einem Tisch 4 Stücke Packpapier ausbreiten. Die fertige Polenta in 4 Teile teilen und auf je einem Backpapierstück kreisrund glattstreichen. Jeweils einen Löffel Schmand darauf verteilen. Cherrytomaten abwaschen und halbieren. Frühlingslauch abwaschen und schräg in Ringe schneiden. Polenta-Pizza mit Cherrytomaten, Spinat und Frühlingslauch belegen. Kräftig salzen und pfeffern und mit Oregano würzen. Den Mozzarella abtropfen lassen, kleinzupfen und auf dem Gemüse verteilen. Bei 200 °C (Ober-/ Unterhitze) ca. 25 Min. backen. Sofort servieren.