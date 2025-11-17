Home Magazin Rezepte

Glasierte Lebkuchen-Cookies passend zur Winterzeit

17.11.2025 Rezept

Glasierte Lebkuchen-Cookies

von Melanie Socha
Die ersten Weihnachtsgefühle kommen auf – Zeit für selbstgemachte Lebkuchen-Kekse!
Lebkuchen-Cookies
Lebkuchen-Cookies Fotoquelle: Melanie Socha

Zutaten (für 20 Cookies):

  • 125 g Butter
  • 90 g Rohrzucker
  • 1 Eigelb
  • 200 g Weizenvollkornmehl
  • 2 TL Lebkuchengewürz
  • 1 TL Weinstein-Backpulver
  • 1 Prise Salz
  • 3 EL Puderzucker

Zubereitung:

Butter und Zucker schaumig schlagen. Eigelb dazugeben und gut unterrühren. Mehl, Lebkuchengewürz, Backpulver und Salz miteinander vermischen. Esslöffelweise unterrühren und rasch vermischen. Aus dem Teig eine Rolle formen. Mit einem Messer in circa 1,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Die Teigscheiben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Nach Belieben mit einem Keks-Stempel ein Motiv aufstempeln. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad 15 Minuten backen. Auskühlen lassen. Etwas Wasser mit dem Puderzucker verrühren und die fertigen Kekse damit bestreichen. Zu einer Tasse Kaffee oder Tee servieren.

