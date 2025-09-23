Home Magazin Rezepte

Rezept: Gemüse-Spieße mit Feta-Tomaten-Dip

22.09.2025 Rezept

Gemüse-Spieße mit Feta-Tomaten-Dip

Entdecke das Rezept für köstliche Gemüsespieße mit einem cremigen Feta-Tomaten-Dip. Ob auf dem Grill oder im Ofen, diese Spieße sind ein Highlight für jeden Anlass und lassen sich einfach zubereiten.
Gemüsespieße auf einem Teller serviert
Bunte Gemüsespieße mit frischem Feta-Tomaten-Dip: Ein Highlight für jede Grillparty. Einfach zubereitet und lecker als Beilage oder Hauptgericht. Fotoquelle: Melanie Socha

Zutaten (für acht Spieße):

  • 1 Zucchini
  • 16 Cherrytomaten
  • 2 Möhren
  • 1 Maiskolben, gegart
  • 1 Bund Basilikum
  • 30 ml Öl (von den getrockneten Tomaten)
  • 40 ml Wasser
  • 1 EL Zitronenabrieb
  • 1 TL Oregano
  • Salz
  • Pfeffer
  • 8 Holzspieße

Für den Feta-Tomaten-Dip:

  • 200 g Feta
  • 100 g Frischkäse
  • 5 getrocknete Tomaten (in Öl)
  • 1 TL Tomatenmark
  • 1 Zweig Rosmarin, gehackt
  • 2 EL Olivenöl
  • 1 EL Ahornsirup
  • 1 TL rosa Pfeffer

Zubereitung:

Zucchini und Tomaten abwaschen. Möhren schälen. Maiskolben abtropfen lassen. Alles in mundgerechte Stücke schneiden. Gemüsestücke abwechselnd auf die Spieße stecken. Basilikum mit Zitronenabrieb, Oregano, Olivenöl und Wasser pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Spieße mit der Marinade einpinseln und eine Stunde kalt stellen. Spieße auf dem Grill 15 bis 20 Minuten grillen. Feta, Frischkäse, getrocknete Tomaten, Tomatenmark, Rosmarin, Zitronensaft, Olivenöl, Ahornsirup und rosa Pfeffer pürieren. Gemüse-Spieße auf einer Platte anrichten und mit dem Feta-Tomaten-Dip servieren.

Tipp:

Die Spieße können auch im Backofen mit Grillfunktion zehn Minuten gegrillt werden. Sie eignen sich als Beilage oder als Hauptgericht mit Salat und Baguette.

Ein Rezept von Melanie Socha.

