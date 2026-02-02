Veganer Schoko-Erdnuss-Kuchen

-190 g Dinkel-Vollkornmehl
-3 TL Weinsteinbackpulver
-40 g Sojamehl
-80 ml Wasser
-90 g Zucker
-1 Prise Salz
-90 ml Hafermilch
-80 ml Rapsöl
-2 EL Erdnussbutter
-125 g Zartbitterschokolade
-150 ml vegane Sahne
-4 EL Erdnüsse, geröstet und ungesalzen
-etwas Öl und Mehl (für die Backform)
Sojamehl und Wasser verrühren. Mehl, Backpulver, Zucker und Salz in einer Schüssel vermischen. Hafermilch, Sojamehlmasse, Öl und Erdnussbutter dazugeben. Rasch zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in eine gefettete und mit Mehl ausgestreute Springform geben und glattstreichen. Im Ofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze 35 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen. Vegane Sahne in einem Topf erhitzen, jedoch nicht kochen lassen. Schokolade hacken und in einem Wasserbad schmelzen. Lauwarme vegane Sahne mit einem Schneebesen unterrühren. Die Schokoladenmasse auf dem Kuchen verteilen und glattstreichen. Mit den gerösteten Erdnüssen bestreuen. Bis zum Verzehr kalt stellen.
Sojamehl wird in der veganen Küche oft beim Backen verwendet. Es ist eine pflanzliche Eiweiß- und Ballaststoffquelle. Wegen des neutralen Geschmacks ist es besonders gut für das Backen sowie als Verdickungsmittel geeignet.
