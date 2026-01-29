Home Magazin Rezepte

Kerniges Brot selbst gemacht!

Rezept

Kerniges Brot selbst gemacht!

Der Duft von frisch gebackenem Brot in der Bäckerei ist verlockend und macht Appetit. Besonders am Wochenende schmeckt eine Scheibe knuspriges Brot zum Frühstück einfach wunderbar. Warum also nicht einmal selbst Hand anlegen und ein "kerniges" Brot selber backen?
Lecker und gesund: Brot aus dem eigenen Backofen.
Lecker und gesund: Brot aus dem eigenen Backofen. Fotoquelle: Jordanlye / iStock

Auch fast jeder Supermarkt bietet eine vielfältige Auswahl an Brotsorten an. Allerdings offenbart die Zutatenliste der meisten Sorten, dass sich in einem herkömmlichen Brotlaib häufig viele Zusätze verbergen.

Ein gesundes, schmackhaftes Brot hält lange satt, besteht aus guten Zutaten und lässt sich mit wenig Aufwand in der eigenen Küche zubereiten. Außerdem ist ein hochwertiges Brot nicht automatisch ein Dickmacher. Für das Zuviel an Kalorien sorgen in erster Linie der Belag und die Brotmenge. Das meint auch der Ernährungs- und Fitness-Experte Patric Heizmann, der ein gehaltvolles Brot mit vielen Ballaststoffen als Bestandteil einer ausgewogenen und gesunden Ernährung empfiehlt – so wie es sich mithilfe seines Rezepts auf dieser Seite ganz leicht selbst zubereiten lässt.

Zutaten für 1 Brot

  • 50 g Mandeln
  • 50 g Walnüsse
  • 100 g Sonnenblumenkerne
  • 100 g Kürbiskerne
  • 90 g Haferflocken
  • 80 g Buchweizenmehl
  • 1,5 EL Chiasamen
  • 1,5 EL Leinsamen
  • 2 EL Flohsamenschalen
  • 420 ml stilles Wasser
  • etwas Salz und Pfeffer

Nach Belieben für eine spezielle Geschmacksnote:

  • Kokosblütensirup, Honig oder Trockenfrüchte zum Süßen
  • Kurkumapulver, Fenchel oder Kümmel für einen herberen Geschmack

Zubereitung:

Die Kerne, die Mandeln und die Walnüsse mit einem Mörser oder Stabmixer zu Mehl verarbeiten. Nun die Haferflocken, das Buchweizenmehl, die Chiasamen und die Flohsamenschalen mit dem Wasser mischen. Etwas Salz und Pfeffer hinzugeben. Den Teig ca. 40 Minuten abgedeckt ziehen lassen. Den Ofen auf 190 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen und den Teig in eine Backform geben. Anschließend rund 50 Minuten backen lassen. Guten Appetit!

Das könnte dich auch interessieren

Ofengemüse mit Honig-Chili-Dip

Rezept
Ofengemüse mit Dip auf einem Blech

Thunfisch-Bulgur-Salat

Rezept
Thunfisch-Bulgur-Salat ist ein herrlich leichtes Gericht für den Frühling.

Von Nelson Müller: Thüringer Hirschrücken

Rezept
Ein angerichteter Hirschrücken.

Roter und gelber Weihnachtspunsch

Rezept
Weihnachtspunsch

Quarkcreme mit Bratäpfeln und Spekulatius

Rezept
Süß, winterlich, unwiderstehlich: Bratäpfel auf Quarkcreme.

Süßer Couscous mit Birne und Granatapfel

Rezept-Tipp
Ein süßer Couscous-Salat mit Birne.

Kartoffelauflauf mit Feta, Spinat und Kirschtomaten

Rezept
Gute-Laune-Food: Kartoffelauflauf mit Feta, Spinat und Kirschtomaten aus der Pfanne.

Glasierte Lebkuchen-Cookies

Rezept
Lebkuchen-Cookies

Wildfleisch-Trend: Ossobuco aus der Rehwild-Keule

Rezept-Tipp
Ein Ossobuco vom Reh

Wildfleisch-Trend: Krickenten-Maronen-Suppe

Rezept-Tipp
Enten-Maronensuppe

Kürbis-Risotto mit geröstetem Rosenkohl und Chorizo

Rezept
Kürbis-Risotto

Genuss-Tipp: Polenta-Pizza

Rezept
Probiere die Polenta-Pizza aus.