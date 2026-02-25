Home Magazin Rezepte

Leckere Spinat-Pasta

25.02.2026 Rezept

Diese Spinat-Pasta überzeugt sogar jene Menschen, die sonst nicht viel mit dem Blattgemüse anfangen können. Viel Spaß beim Nachkochen!
Spinat-Pasta
Lass es dir schmecken! Fotoquelle: Maya Leinenbach

Zutaten (2 Portionen, 30 Min Zubereitungszeit)

Für die Pasta

  • 3 große Handvoll Spinat
  • 12 EL Mehl
  • Eine Prise Salz

Für das Pesto

  • 3 große Handvoll Spinat
  • 1/2 Bund Koriander oder Petersilie
  • Salz und Pfeffer nach Geschmack
  • 30 g Cashewkerne
  • 2 EL Olivenöl
  • Saft von 1/2 Zitrone

Zubereitung

Für die Pasta

  1. Mixe Spinat, Mehl und Salz, bis ein Teig entsteht
  2. Knete den Teig ein paar Mal mit der Hand und decke ihn ab, während du die Soße zubereitest

Für das Pesto

  1. Mixe Spinat, Kräuter, Salz, Pfeffer, Cashewkerne, Olivenöl und Zitronensaft, bis eine cremige Masse entsteht
  2. Bringe einen Topf mit Salzwasser zum Kochen
  3. Schneide den Pastateig mit einer Schere direkt in das kochende Wasser
  4. Koche die Pasta, bis sie an die Oberfläche steigt.
  5. Nimm die Pasta heraus und mische sie in einer Pfanne mit dem Pesto

Rezept von Maya Leinenbach: Die Food-Influencerin (@fitgreenmind) stellt sich ihrer bisher größten Challenge: Auf Mallorca kocht sie vegane Tapas für ihr Kindheitsidol René Adler — überzeugter Fleischliebhaber. Kann sie ihn davon überzeugen, dass pflanzlich wirklich „Better than Beef“ ist?
„Better than Beef by Maya Leinenbach” ab 11. März in der ARD Mediathek

