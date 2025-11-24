Süßer Couscous mit Birne und Granatapfel

Zutaten (für 4 Portionen):
- 200 g Couscous
- 2 Birnen
- 1 Granatapfel
- 2 EL brauner Zucker
- 4 EL Limettensaft
- 400 ml Apfelsaft
- 1 Prise Zimt (gemahlen)
- 2 Kapseln Kardamom
- 100 g gehackte Mandeln
- einige Zweige frische Minze
- 2 EL Olivenöl
- 4 EL Naturjoghurt (3,8 % Fett)
- 1 EL Honig
- Salz
Zubereitung:
Mandeln in einer Pfanne ohne Öl rösten. Herausnehmen und beiseite stellen. Braunen Zucker in die Pfanne geben und karamellisieren. Apfelsaft, drei Esslöffel Limettensaft, eine Prise Salz, Zimt und Kardamom dazugeben und aufkochen. Couscous in eine Schüssel geben und mit der Apfelsaftmischung übergießen. Olivenöl dazugeben, umrühren und zehn Minuten zugedeckt ziehen lassen. Kardamom entfernen. Minze waschen und in Streifen schneiden. Birne waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Mit etwas Limettensaft beträufeln. Granatapfel vierteln und die Kerne herausbrechen. Couscous, Birne, Granatapfel und Minze miteinander vermischen. Joghurt mit einem Esslöffel Limettensaft und Honig verrühren. Couscous und Joghurt zusammen servieren.
