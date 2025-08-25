Veganes Pflaumen-Beeren-Crumble mit Marzipan und Vanillesoße.

Die Pflaumen abwaschen, halbieren, den Stein entfernen und das Fruchtfleisch in Viertel schneiden. Orangensaft, Zimt und Zucker in einer Tasse verrühren. Kalte Butter und Marzipanrohmasse in Würfel schneiden. Mit dem Mehl in eine Schüssel geben und mit den Händen rasch zu Streuseln kneten. Pflaumen und Beeren in einer Auflaufform verteilen. Den Orangensaft darüber gießen und die Streusel darauf verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C ca. 30 Min. backen. Währenddessen Puddingpulver und Zucker mit 3 EL Hafermilch verrühren. Restliche Hafermilch zum Kochen bringen. Angerührtes Puddingpulver einrühren, unter Rühren aufkochen und dann abkühlen lassen. Das fertige Crumble zusammen mit der Vanillesoße servieren.