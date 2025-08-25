Home Magazin Rezepte

Veganes Pflaumen-Beeren-Crumble mit Marzipan und Vanillesoße

25.08.2025 Rezept

von Melanie Socha
Ein veganes Dessert für Genießer: Pflaumen-Beeren-Crumble mit Marzipanstreuseln und Vanillesoße. Ideal für kühle Herbsttage und einfach unwiderstehlich!
Veganes Pflaumen-Beeren-Crumble mit Marzipan und Vanillesoße.
Veganes Pflaumen-Beeren-Crumble mit Marzipan und Vanillesoße. Fotoquelle: Melanie Socha

Zutaten (für 4 Portionen):
10 Pflaumen
350 g Beerenmischung (TK)
90 ml Orangensaft
½ TL Zimt
1 EL Zucker
100 g vegane Butter
150 g Marzipanrohmasse
100 g Weizenvollkornmehl
Für die Vanillesoße:
½ Päckchen Vanillepuddingpulver
500 ml Hafermilch
3 EL Zucker

Zubereitung:

Die Pflaumen abwaschen, halbieren, den Stein entfernen und das Fruchtfleisch in Viertel schneiden. Orangensaft, Zimt und Zucker in einer Tasse verrühren. Kalte Butter und Marzipanrohmasse in Würfel schneiden. Mit dem Mehl in eine Schüssel geben und mit den Händen rasch zu Streuseln kneten. Pflaumen und Beeren in einer Auflaufform verteilen. Den Orangensaft darüber gießen und die Streusel darauf verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C ca. 30 Min. backen. Währenddessen Puddingpulver und Zucker mit 3 EL Hafermilch verrühren. Restliche Hafermilch zum Kochen bringen. Angerührtes Puddingpulver einrühren, unter Rühren aufkochen und dann abkühlen lassen. Das fertige Crumble zusammen mit der Vanillesoße servieren.

TIPP:

Ob kalt oder warm serviert – ein Crumble ist einfach immer lecker! Zu diesem Pflaumen-Beeren-Crumble passt auch statt der Vanillesoße eine Kugel Vanilleeis oder ein Löffel Schlagsahne.

