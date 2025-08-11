Rezept-Idee für den nächsten Grillabend: Gemüse-Spieße mit Feta-Tomaten-Dip

Zubereitung:

Zucchini und Tomaten abwaschen. Möhren schälen. Maiskolben abtropfen lassen. Alles in mundgerechte Stücke schneiden. Gemüsestücke abwechselnd auf die Spieße stecken. Basilikum mit Zitronenabrieb, Oregano, Olivenöl und Wasser pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Spieße mit der Marinade einpinseln und eine Stunde kalt stellen. Spieße auf dem Grill 15 bis 20 Minuten grillen. Feta, Frischkäse, getrocknete Tomaten, Tomatenmark, Rosmarin, Zitronensaft, Olivenöl, Ahornsirup und rosa Pfeffer pürieren. Gemüse-Spieße auf einer Platte anrichten und mit dem Feta-Tomaten-Dip servieren.