Rezept-Idee für den nächsten Grillabend: Gemüse-Spieße mit Feta-Tomaten-Dip

11.08.2025 Rezept-Tipp

Gemüse-Spieße mit Feta-Tomaten-Dip

von Melanie Socha
Entdecken Sie ein einfaches und köstliches Rezept für bunte Gemüsespieße mit einem würzigen Feta-Tomaten-Dip. Perfekt für Grillabende oder als vegetarisches Hauptgericht.
Gemüse-Spieße mit würzigem Feta-Tomaten-Dip.
Gemüse-Spieße mit würzigem Feta-Tomaten-Dip. Fotoquelle: Melanie Socha

Zutaten (für acht Spieße):
1 Zucchini
16 Cherrytomaten
2 Möhren
1 Maiskolben, gegart
1 Bund Basilikum
30 ml Öl (von den getrockneten Tomaten)
40 ml Wasser
1 EL Zitronenabrieb
1 TL Oregano
Salz & Pfeffer
8 Holzspieße

Feta-Tomaten-Dip:
200 g Feta
100 g Frischkäse
5 getrocknete Tomaten (in Öl)
1 TL Tomatenmark
1 Zweig Rosmarin, gehackt
1 EL Zitronensaft
2 EL Olivenöl
1 EL Ahornsirup
1 TL rosa Pfeffer

Zubereitung:
Zucchini und Tomaten abwaschen. Möhren schälen. Maiskolben abtropfen lassen. Alles in mundgerechte Stücke schneiden. Gemüsestücke abwechselnd auf die Spieße stecken. Basilikum mit Zitronenabrieb, Oregano, Olivenöl und Wasser pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Spieße mit der Marinade einpinseln und eine Stunde kalt stellen. Spieße auf dem Grill 15 bis 20 Minuten grillen. Feta, Frischkäse, getrocknete Tomaten, Tomatenmark, Rosmarin, Zitronensaft, Olivenöl, Ahornsirup und rosa Pfeffer pürieren. Gemüse-Spieße auf einer Platte anrichten und mit dem Feta-Tomaten-Dip servieren.

TIPP:
Die Spieße können auch im Backofen mit Grillfunktion zehn Minuten gegrillt werden. Sie eignen sich als Beilage oder als Hauptgericht mit Salat und Baguette.

