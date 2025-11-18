Home Magazin Rezepte

Rezept-Tipp: Kartoffelauflauf mit Feta, Spinat und Kirschtomaten

Kartoffelauflauf mit Feta, Spinat und Kirschtomaten

Aufläufe eignen sich besonders für kalte Jahreszeiten. Schnell zubereitet und voller gesunder Zutaten, bringt er wohlige Wärme auf den Tisch.
Gute-Laune-Food: Kartoffelauflauf mit Feta, Spinat und Kirschtomaten aus der Pfanne.
Gute-Laune-Food: Kartoffelauflauf mit Feta, Spinat und Kirschtomaten aus der Pfanne. Fotoquelle: KMG/die-kartoffel.de

Dieser Kartoffelauflauf ist herrlich für die kalte Jahreszeit. Er ist einfach und schnell zubereitet, super cremig und ein wahrer Genuss.

Zutaten

  • 800g Kartoffeln
  • 150g Blattspinat
  • 400g Kirschtomaten
  • 250g Feta
  • 1 Zwiebel
  • 1 Knoblauch
  • Butter
  • 2EL Mehl
  • 400ml Milch
  • 250g Sahne
  • Gewürze (Salz, Pfeffer, Muskatnuss)

Zubereitung

Um vier Portionen des Pfannen-Auflaufs zuzubereiten, als erstes eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Danach zwei Esslöffel Butter in einer ofenfesten Pfanne bei mittlerer Hitze zerlassen und die Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin glasig anschwitzen. Nun zwei Esslöffel Mehl einrühren und kurz mitrösten lassen. Mit 400 Milliliter Milch und 250 Gramm Sahne aufgießen und so lange rühren, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Mit etwas Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss abschmecken.

Für die Einlage 800 Gramm mehligkochende Kartoffeln waschen, schälen und in circa einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden oder hobeln. 150 Gramm Blattspinat waschen und abtropfen lassen. 400 Gramm Kirschtomaten ebenfalls waschen, abtrocknen und halbieren. Die Kartoffelscheiben in die Milch-Sahne-Sauce geben und unter gelegentlichem Rühren rund 10 Minuten köcheln lassen. Alles erneut mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Nun noch den Backofen auf 225 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und den Spinat unter die Kartoffelmischung heben. 250 Gramm Feta zerbröseln und die halbierten Kirschtomaten darauf verteilen. Auf der mittleren Schiene rund 20–25 Minuten im Ofen backen und anschließend genießen.

Rezept nach einer Idee von die-kartoffel.de.

