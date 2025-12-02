Home Magazin Rezepte

02.12.2025 Rezept

Roter und gelber Weihnachtspunsch

Zwei Farben, ein Genuss: Unser roter und gelber Weihnachtspunsch sorgt für Weihnachtsduft, Wärme und gute Laune – einfach gemacht, herrlich aromatisch.
Genießen Sie den Weihnachtspunsch auch ohne Rum als alkoholfreie Variante. Fotoquelle: imago/Panthermedia

Zutaten (ergibt jeweils 1,6 Liter), für den roten Punsch:

  • 500 ml Wasser
  • 5 Beutel Früchtetee
  • 1 Liter Orangensaft
  • 2 Zimtstangen
  • 2 Stück Sternanis
  • 3 Nelken
  • 2 Kardamom-Kapseln
  • 3 EL Zucker
  • 100 ml brauner Rum

Für den gelben Punsch:

  • 500 ml Mangosaft
  • 1 Liter Orangensaft
  • 1 Stück Ingwer
  • 2 Zimtstangen
  • 2 Stück Sternanis
  • 3 Nelken
  • 3 EL Zucker
  • 100 ml weißer Rum

Zubereitung

Für den roten Punsch die Teebeutel in einen Topf mit kochendem Wasser geben. Zehn Minuten darin ziehen lassen. Teebeutel entfernen. Orangensaft, Zucker, Zimtstangen, Sternanis, Nelken und zerdrückte Kardamom-Kapseln dazugeben. Noch einmal aufkochen lassen. Dann den Herd abschalten und den Rum hinzufügen. Zehn Minuten ziehen lassen. Die Gewürze entfernen und den Punsch heiß servieren.

Für den gelben Punsch Mangound Orangensaft in einem Topf erhitzen. Zucker, Zimtstangen, Sternanis, Nelken und geriebenen Ingwer dazugeben. Fünf bis zehn Minuten sanft köcheln lassen. Dann den Herd abschalten und den Rum hinzufügen. Nach zehn Minuten die Gewürze entfernen und den Punsch heiß servieren.

TIPP: Genießen Sie den Weihnachtspunsch auch ohne Rum als alkoholfreie Variante, die auch Kindern angeboten werden kann.

