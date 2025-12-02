Roter und gelber Weihnachtspunsch

Für den roten Punsch die Teebeutel in einen Topf mit kochendem Wasser geben. Zehn Minuten darin ziehen lassen. Teebeutel entfernen. Orangensaft, Zucker, Zimtstangen, Sternanis, Nelken und zerdrückte Kardamom-Kapseln dazugeben. Noch einmal aufkochen lassen. Dann den Herd abschalten und den Rum hinzufügen. Zehn Minuten ziehen lassen. Die Gewürze entfernen und den Punsch heiß servieren.
Für den gelben Punsch Mangound Orangensaft in einem Topf erhitzen. Zucker, Zimtstangen, Sternanis, Nelken und geriebenen Ingwer dazugeben. Fünf bis zehn Minuten sanft köcheln lassen. Dann den Herd abschalten und den Rum hinzufügen. Nach zehn Minuten die Gewürze entfernen und den Punsch heiß servieren.
TIPP: Genießen Sie den Weihnachtspunsch auch ohne Rum als alkoholfreie Variante, die auch Kindern angeboten werden kann.
