Ganzer gerösteter Blumenkohl mit Tahini

25.02.2026 Rezept

Gemüse kann super schmecken, auch wenn die Zubereitung, wie bei diesem Blumenkohl, super einfach ist. Probier's aus!
Guten Appetit! Fotoquelle: Maya Leinenbach

Zutaten (4 Portionen, 55 Min Zubereitungszeit)

  • 50 ml Olivenöl
  • eine gute Prise Salz
  • 3 große EL Tahini
  • 1 EL Ahornsirup
  • Saft von 1 Limette
  • 1 TL Sriracha (optional)
  • Wasser zum Verdünnen

Zubereitung

  1. Blumenkohl 5–6 Minuten in gesalzenem Wasser kochen.
  2. Mit Olivenöl und Salz einreiben.
  3. Bei 225 °C 45 Minuten backen.
  4. Für die Sauce: Tahini, Ahornsirup, Limettensaft, optional Sriracha, Salz und Wasser verrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
  5. Blumenkohl mit der Sauce servieren.

Rezept von Maya Leinenbach: Die Food-Influencerin (@fitgreenmind) stellt sich ihrer bisher größten Challenge: Auf Mallorca kocht sie vegane Tapas für ihr Kindheitsidol René Adler — überzeugter Fleischliebhaber. Kann sie ihn davon überzeugen, dass pflanzlich wirklich „Better than Beef“ ist?
„Better than Beef by Maya Leinenbach” ab 11. März in der ARD Mediathek

