Ganzer gerösteter Blumenkohl mit Tahini

Gemüse kann super schmecken, auch wenn die Zubereitung, wie bei diesem Blumenkohl, super einfach ist. Probier's aus!
Rezept von Maya Leinenbach: Die Food-Influencerin (@fitgreenmind) stellt sich ihrer bisher größten Challenge: Auf Mallorca kocht sie vegane Tapas für ihr Kindheitsidol René Adler — überzeugter Fleischliebhaber. Kann sie ihn davon überzeugen, dass pflanzlich wirklich „Better than Beef“ ist?
„Better than Beef by Maya Leinenbach” ab 11. März in der ARD Mediathek
Entdecke mit unserem Newsletter "HALLO! Wochenende" jeden Freitag neue leckere Rezepte, die Dich und Deine Familie begeistern werden.
E-Mail-Adresse:
Es scheint, als wäre Deine E-Mail-Adresse nicht korrekt. Aber das ist kein Problem!
Versuche es einfach nochmal:
In Kürze erhältst Du eine E-Mail von uns, in der Du Deine Anmeldung bestätigen musst.
Danach erhältst Du ab sofort unseren Newsletter.