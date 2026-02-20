Home Magazin Rezepte

Knuspriger Reissalat (Nam Khao)

20.02.2026 Rezept

Knuspriger Reissalat (Nam Khao)

Nam Khao ist ein Salat aus Laos. Der knusprige Reis mit frischen Kräutern, einem süß-sauren Dressing und knackigen Nüssen…Mega lecker!
Knuspriger Reissalat mit Gurken.
Probiere das Rezept! Fotoquelle: Maya Leinenbach

Rezept (3 Portionen, 20min Zubereitungszeit)

  • 2 1/2 Tassen gekochter Basmati Reis
  • 2 El rote Thai curry paste
  • 3 Tl Öl

Vermischen und auf einem Backblech verteilen. Bei 200C Heißluft 30min backen, aber nach der Hälfte umrühren.

Dressing:

  • 2 El helle Sojasauce oder vegane Fischsauce
  • 1 Chili
  • 2 Zehen Knoblauch
  • Saft einer halben Limette
  • 2 El Zucker
  • 60ml Wasser

Vermischen.

Sonstiges:

  • frischer Petersilie/Koriander und Minze
  • 1 Gurke, gesmashed und in Scheiben geschnitten
  • Kokosflocken und Erdnüsse
  • Röstzwiebeln

Alles in einer Schüssel mit dem Dressing vermischen. In Salatcups servieren. Guten Appetit!

Rezept von Maya Leinenbach: Die Food-Influencerin (@fitgreenmind) stellt sich ihrer bisher größten Challenge: Auf Mallorca kocht sie vegane Tapas für ihr Kindheitsidol René Adler — überzeugter Fleischliebhaber. Kann sie ihn davon überzeugen, dass pflanzlich wirklich „Better than Beef“ ist?
„Better than Beef by Maya Leinenbach” ab 11. März in der ARD Mediathek

Das könnte dich auch interessieren

Veganer Schoko-Erdnuss-Kuchen

Rezept-Tipp
Veganer Schoko-Erdnuss-Kuchen

Thunfisch-Bulgur-Salat

Rezept
Thunfisch-Bulgur-Salat ist ein herrlich leichtes Gericht für den Frühling.

Kerniges Brot selbst gemacht!

Rezept
Lecker und gesund: Brot aus dem eigenen Backofen.

Ofengemüse mit Honig-Chili-Dip

Rezept
Ofengemüse mit Dip auf einem Blech

Von Nelson Müller: Thüringer Hirschrücken

Rezept
Ein angerichteter Hirschrücken.

Roter und gelber Weihnachtspunsch

Rezept
Weihnachtspunsch

Quarkcreme mit Bratäpfeln und Spekulatius

Rezept
Süß, winterlich, unwiderstehlich: Bratäpfel auf Quarkcreme.

Süßer Couscous mit Birne und Granatapfel

Rezept-Tipp
Ein süßer Couscous-Salat mit Birne.

Kartoffelauflauf mit Feta, Spinat und Kirschtomaten

Rezept
Gute-Laune-Food: Kartoffelauflauf mit Feta, Spinat und Kirschtomaten aus der Pfanne.

Glasierte Lebkuchen-Cookies

Rezept
Lebkuchen-Cookies

Wildfleisch-Trend: Ossobuco aus der Rehwild-Keule

Rezept-Tipp
Ein Ossobuco vom Reh

Wildfleisch-Trend: Krickenten-Maronen-Suppe

Rezept-Tipp
Enten-Maronensuppe