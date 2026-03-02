Home Magazin Rezepte

Veganes Curry mit Pak Choi

von Melanie Socha
Ein veganes Curry mit Pak Choi, Kokosmilch und würziger Currypaste. Schnell zubereitet und einfach köstlich – ideal für ein gesundes Abendessen. Ohne umstrittene Zusatzstoffe.
Veganes Curry mit Pak Choi. Fotoquelle: Melanie Socha

Zutaten (für 4 Portionen):

- 400 g veganes Hack
- 1 rote Paprika
- 350 g Möhren
- 1 kleine Zwiebel
- 500 g Pak Choi
- 4 EL Sojasoße
- 600 ml Gemüsebrühe
- 400 ml Kokosmilch
- 1 EL rote oder 
- grüne Currypaste
- 2 EL Ahornsirup
-2 EL Öl (zum Braten)

Zubereitung:

Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden. Öl in einen Topf geben und erhitzen. Veganes Hack und Zwiebeln darin anbraten. Ahornsirup und Sojasoße dazugeben und kurz mitbraten. Mit Brühe ablöschen. Pak Choi, Paprika und Möhren putzen. Pak Choi und Paprika abwaschen, Möhren schälen. Das Gemüse in Streifen schneiden. Gemüsestreifen, Currypaste und Kokosmilch mit in den Topf geben. Aufkochen und circa zehn Minuten köcheln lassen, bis die Zwiebeln weich sind. Das vegane Curry servieren. Dazu passt Jasminreis.

TIPP:

Veganes Hack besteht meistens aus Soja- oder Weizeneiweiß. Aber auch Erbsenprotein hat sich als Grundlage etabliert. Es lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Zutatenliste. Bestenfalls kommt das Hack-Ersatzprodukt ohne umstrittene Zusatzstoffe und Aromen aus.

