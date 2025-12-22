Home News TV-News

Ein neuer Weihnachtsfilm von Richard Curtis: Darum lohnt sich „The Genie“ mit Melissa McCarthy

"The Genie"

Ein neuer Weihnachtsfilm von Richard Curtis mit Melissa McCarthy

22.12.2025, 12.00 Uhr
von Elisa Eberle
Ein überarbeiteter Mann, ein weiblicher Dschinn und die Frage, ob Bernard seine Familie zurückgewinnen kann: "The Genie" verspricht festliche Unterhaltung mit Starbesetzung.
Flora (Melissa McCarthy) ist ein weiblicher Dschinn, der die Fähigkeit besitzt, Wünsche zu erfüllen.   Fotoquelle: SAT.1/ 2023 Universal Studios. All Rights Reserved. / Stephanie Mei-Ling
In Floras (Melissa McCarthy) Gegenwart fällt Bernard (Paapa Essiedu) mehr auf, als er es sonst tun würde.   Fotoquelle: SAT.1/ 2023 Universal Studios. All Rights Reserved. / Stephanie Mei-Ling
Flora (Melissa McCarthy) stellt das Leben von Bernard (Paapa Essiedu) aus mehrerlei Hinsicht auf den Kopf.   Fotoquelle: SAT.1/ 2023 Universal Studios. All Rights Reserved. / Stephanie Mei-Ling
Bernard (Paapa Essiedu) liebt seine kleine Tochter Eve (Jordyn McIntosh) und würde am liebsten mehr Zeit mit ihr verbringen, wenn es die Arbeit denn zuließe...  Fotoquelle: SAT.1/ 2023 Universal Studios. All Rights Reserved. / Stephanie Mei-Ling
Flora (Melissa McCarthy) hat sichtlich Spaß an ihrer neuen Aufgabe.   Fotoquelle: SAT.1/ 2023 Universal Studios. All Rights Reserved. / Stephanie Mei-Ling

Wenn es um Liebeskomödien geht, ist man bei Richard Curtis an der richtigen Adresse: Der heute 69-jährige Neuseeländer schrieb die Drehbücher zu "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" (1994), "Notting Hill" (1999) und "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" (2001). Mit dem Weihnachtsklassiker "Tatsächlich... Liebe" feierte er 2003 zudem sein Regie-Debüt.

SAT.1
Weihnachtskomödie

Es war nicht der erste Weihnachtsfilm von Curtis: 1991 hatte er bereits das Drehbuch zur hierzulande eher unbekannten britischen Fernsehkomödie "Bernard and the Genie" (deutscher Titel: "Bernie und der Weihnachtsgeist") geschrieben. Eben diese Geschichte wurde 2023 neu aufgelegt: "Genie" ist unter dem leicht abgewandelten Titel "The Genie" nun als Free-TV-Premiere bei SAT.1 zu sehen. Regie führte Sam Boyd, das Drehbuch stammt abermals von Richard Curtis.

Paapa Essiedu als überarbeiteter Familienvater, Alan Cumming als Chef ohne Gnade

Und darum geht's: Bernard (Paapa Essiedu) würde gerne mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, doch sein Chef Mr. Flaxman (Alan Cumming, der im Fernsehfilm noch selbst Bernard spielte) hat andere Pläne: Im Auktionshaus halst er Bernard ständig neue Aufgaben auf, bis dieser heillos überarbeitet ist und deshalb sogar den achten Geburtstag seiner Tochter Eve (Jordyn McIntosh) verpasst. Bernards Ehefrau Julie (Denee Benton) findet das gar nicht lustig: Sie packt ihre Sachen und zieht gemeinsam mit Eve aus.

Als Bernard dann auch noch seinen Job verliert, ist er am Boden zerstört. Hoffnung schenkt ihm eine alte Schatulle, aus der er den weiblichen Dschinn Flora (Melissa McCarthy) befreit. Sie verspricht ihm, all seine Wünsche zu erfüllen. Doch bekommt er so auch seine Familie zurück?



The Genie – Mo. 22.12. – SAT.1: 22.55 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

