Ein neuer Weihnachtsfilm von Richard Curtis: Darum lohnt sich „The Genie“ mit Melissa McCarthy

Wenn es um Liebeskomödien geht, ist man bei Richard Curtis an der richtigen Adresse: Der heute 69-jährige Neuseeländer schrieb die Drehbücher zu "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" (1994), "Notting Hill" (1999) und "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" (2001). Mit dem Weihnachtsklassiker "Tatsächlich... Liebe" feierte er 2003 zudem sein Regie-Debüt.

Es war nicht der erste Weihnachtsfilm von Curtis: 1991 hatte er bereits das Drehbuch zur hierzulande eher unbekannten britischen Fernsehkomödie "Bernard and the Genie" (deutscher Titel: "Bernie und der Weihnachtsgeist") geschrieben. Eben diese Geschichte wurde 2023 neu aufgelegt: "Genie" ist unter dem leicht abgewandelten Titel "The Genie" nun als Free-TV-Premiere bei SAT.1 zu sehen. Regie führte Sam Boyd, das Drehbuch stammt abermals von Richard Curtis.

Paapa Essiedu als überarbeiteter Familienvater, Alan Cumming als Chef ohne Gnade Und darum geht's: Bernard (Paapa Essiedu) würde gerne mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, doch sein Chef Mr. Flaxman (Alan Cumming, der im Fernsehfilm noch selbst Bernard spielte) hat andere Pläne: Im Auktionshaus halst er Bernard ständig neue Aufgaben auf, bis dieser heillos überarbeitet ist und deshalb sogar den achten Geburtstag seiner Tochter Eve (Jordyn McIntosh) verpasst. Bernards Ehefrau Julie (Denee Benton) findet das gar nicht lustig: Sie packt ihre Sachen und zieht gemeinsam mit Eve aus.

Als Bernard dann auch noch seinen Job verliert, ist er am Boden zerstört. Hoffnung schenkt ihm eine alte Schatulle, aus der er den weiblichen Dschinn Flora (Melissa McCarthy) befreit. Sie verspricht ihm, all seine Wünsche zu erfüllen. Doch bekommt er so auch seine Familie zurück?

The Genie – Mo. 22.12. – SAT.1: 22.55 Uhr

