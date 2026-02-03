Home News TV-News

"Miami Vice" trifft "Police Academy": Diese Fortsetzung ist besser als das Original und läuft im Free-TV

Verbrecherjagd in Miami

"Miami Vice" trifft "Police Academy": Diese Fortsetzung ist besser als das Original und läuft im Free-TV

03.02.2026, 11.09 Uhr
von Jasmin Herzog
In "Ride Along: Next Level Miami" kehren Ice Cube und Kevin Hart zurück, um in Miami gegen einen Drogen-Boss anzutreten. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Action und Humor sorgen sie für viel Unterhaltung.
Ride Along: Next Level Miami
Kleiner Mann, große Klappe: Ben (Kevin Hart, rechts) geht seinem künftigen Schwager James (Ice Cube) gehörig auf die Nerven.   Fotoquelle: 2016 Universal Pictures. All Rights Reserved. / Quantrell Colbert
Ride Along: Next Level Miami
Ben (Kevin Hart, links) muss von seinem erfahrenen Kollegen James (Ice Cube) erst noch lernen, wie man sich in brenzligen Situationen cool verhält.   Fotoquelle: 2016 Universal Pictures. All Rights Reserved. / Quantrell Colbert
Ride Along: Next Level Miami
Der chaotische Computerhacker A.J. (Ken Jeong, Mitte) hilft den noch nicht ganz verschwägerten Cop-Kollegen Ben (Kevin Hart, links) und James (Ice Cube) bei ihren Ermittlungen.  Fotoquelle: Universal / Quantrell D. Colbert
Ride Along: Next Level Miami
Verbrecherjagd unter der Sonne Floridas: Ice Cube (links) und Kevin Hart legen sich mit einem Drogenbaron an.   Fotoquelle: 2016 Universal Pictures. All Rights Reserved. / Quantrell Colbert
Ride Along: Next Level Miami
Wie gut, dass Angela (Tika Sumpter) auf Uniformen steht: Sie und Ben (Kevin Hart) werden bald heiraten.   Fotoquelle: 2016 Universal Pictures. All Rights Reserved. / Quantrell Colbert

In der Fortsetzung der Buddy-Komödie "Ride Along" zieht es Ice Cube und Kevin Hart in die Verbrecherwelt Floridas: Dort wollen sie einen Drogen-Boss stellen – und hinterlassen eine Spur der Verwüstung.

Mit seinem Mix aus taffer Action und flapsigen Sprüchen erreichte die schräge Kumpelkomödie "Ride Along" (2014) in den USA die Spitze der Charts. Regisseur Tim Story schickte schon kurz darauf eine Nachfolger-Komödie an den Start: "Ride Along: Next Level Miami" (2016) variierte das Ausgangsrezept nur geringfügig, was heißt: Fans turbulenter Unterhaltung kommen wieder voll auf ihre Kosten – und das sogar mehr als beim ersten Teil.

Hauptzutat ist einmal mehr das kesse Auftreten von Chef-Stoiker Ice Cube, der den abgebrühten, wortkargen, gelegentlich verletzend schroffen Polizeiprofi James spielt. An seiner Seite wuselt Kevin Hart als Cop-Rookie Ben, der sich mit chaotischer Dienstauffassung und Hasenfüßigkeit gepaart mit Großmannssucht oft selbst in höchste Gefahr bringt.

Derzeit beliebt:
>>Marco Girnth verlässt „SOKO Leipzig“ – das ist der Grund
>>"Flummis und Hundemasken": Moderator Jan Köppen spricht über skurrile Sammel-Leidenschaft
>>Heidi Klum moderiert Auslosung der WM 2026: "Unglaubliche Ehre"
>>Wenn der Hund den Superhelden spielt: Krypto und Co. im Einsatz

Chemie und Timing bei den Gags passen perfekt

Garniert wird die nur an der Oberfläche – Gegensätze ergänzen sich bekanntlich – ungewöhnliche Paarung diesmal durch ein paar neue scharfe Zutaten. Einerseits mit einem furchterregenden Gegner, dem eiskalten Mafia-Boss Antonio Pope (Benjamin Bratt), der die Unterwelt von Miami terrorisiert und die vermeintlich feine Gesellschaft nach seiner Pfeife tanzen lässt. Hinzu kommt eine örtliche Detektiv-Kollegin namens Maya (Olivia Munn) und viele knackige Beachbabes als Dreingabe.

James und sein zukünftiger Schwager Ben (er wird James' heißgeliebte Schwester Angela heiraten) geraten in Miami in große Schwierigkeiten: Sie legen sich bei der Suche nach einem Drogenhändler-Ring, den sie auffliegen lassen wollen, nicht nur mit den wirklich bösen Buben an. Auch die Kollegen vor Ort sehen den Einsatz der Polizisten aus Atlanta alles andere als wohlwollend. Echte Fahndungserfolge von Ben und James lassen zudem auf sich warten.

Regisseur Tim Story verbindet für den von schweißtreibenden Rap-Beats befeuerten Action-Klamauk Elemente der Buddy-, Cop- und der Berufsanfänger-, ja sogar der Familien-Komödie. Chemie und Timing bei den Gags zwischen den gegensätzlich angelegten Hauptdarstellern passen perfekt. Und ein wenig Slapstick hat noch nie geschadet. Das fanden sogar die Kritiker ganz gut: Der Filmdienst erkannte eine "seichte Mischung aus 'Miami Vice' und 'Police Academy'", Filmstarts urteilte, die Fortsetzung sei eine "deutliche Steigerung gegenüber dem ersten Film".

Marco Girnth verlässt „SOKO Leipzig“ – das ist der Grund
Für Fans von Jan Maybach heißt es Abschied nehmen. Marco Girnth, der den Kriminaloberkommissar in „SOKO Leipzig“ verkörperte, verlässt die erfolgreiche ZDF-Serie nämlich. Aber warum und wie geht es für den deutschen Schauspieler weiter?
Nach 25 Jahren
Schauspieler Marco Girnth steht am Set der ZDF-Krimiserie "Soko Leipzig".

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Christoph Maria Herbst über Zärtlichkeit und Eifersucht in der Ehe
"Extrawurst"
Christoph Maria Herbst trägt eine Brille und eine rote Mütze.
Überraschungshit: "Melania"-Kinofilm startet stark
Erfolg
Melania Trump
Wie entkommt man mit einer Sprengstoffweste? ZDF zeigt Extrem-Thriller
"Ultimatum – Die Bombe tickt"
Ultimatum - Die Bombe tickt
Herz, Humor und Abschied: Til Schweigers bewegender Film im Free-TV
"Das Beste kommt noch!"
"Das Beste kommt noch!"
Darum ist der Actionfilm mehr als eine James Bond-Parodie
"Kingsman: The Secret Service"
Array
Irrer als "Hot Shots", härter als "Rambo": Starbesetzte Kriegsfilmparodie im Free-TV
Irre Kriegsfilm-Parodie
Tropic Thunder
Neue Netflix-Serie „Unfamiliar“: Spionagethriller mit Beziehungsdrama
Russische Spione und Auftragskiller
Unfamiliar
Brad Pitt im Panzerkrieg: Darum wirkt „Fury – Herz aus Stahl“ so beklemmend
Düsteres Kriegsdrama
Herz aus Stahl
Jared Leto als KI-Krieger: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Tron: Ares"
„The Equalizer“ mit Denzel Washington: Ein stiller Einzelgänger wird zur tödlichen Waffe
Rache ohne Gnade
The Equalizer
„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So sehr hat sich ihr Leben verändert
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.
„Nord bei Nordwest“-Star Marleen Lohse über die neuen Folgen der ARD-Serie
„Natürlich wird es spannend“
Marleen Lohse schaut in die Kamera.
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt den Sendestart
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
"Isch komm da her": So entstand die schicksalhafte Liebe zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
„Bares für Rares“: Picasso im Gepäck – Händler können’s kaum glauben
Ausgabe vom 3. Februar
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
2. Staffel: So geht es mit der ARD-Erfolgsserie „Oderbruch“ weiter
13 Millionen Streaming-Aufrufe
Der "Oderbruch"-Cast
Frisch verliebt? Marie Nasemann überrascht Fans mit Knutsch-Foto aus dem Urlaub
Urlaubsflirt
Marie Nasemann
40 Jahre Pixar: So wurde eine Lampe zum Maskottchen des Animationsstudios
Lampen-Maskottchen
Pixar
Dschungelcamp-Begleitung Claudia Obert über Eva Benetatou: „Sie hält sich an gar nix“
Streit im Dschungel
Eva Benetatou und Claudia Obert am Flughafen.
Schockierende Expertise bei „Bares für Rares“: „Leck mich am Arsch“
Große Überraschung
Hörst Lichter beim "Bares für Rares"-Set.
Keine „Let’s-Dance“-Rückkehr für Christina Hänni: Was steckt dahinter?
Nicht dabei
Profitänzerin Christina Hänni und Profitänzer Sergiu Maruster bei der Lets Dance Profi-Challenge 2025
„Let’s-Dance“-Absage: Isabel Edvardsson verrät den Grund
Sie lehnte ab
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Seltene Aufnahmen: Mareile Höppner teilt gemeinsame Urlaubsfotos mit ihrem Partner
Privater Einblick
Mareile Höppner
"UdSSR – Das Rote Imperium (1/3)": In drei Teilen durch die Geschichte der Sowjetunion
Sowjetische Geschichte
UdSSR - Das Rote Imperium (1/3)
"Petra Kelly – Act Now!": Alle Infos zum ARD-Biopic über Friedensikone
Aktivistin
"Petra Kelly - Act Now!"
"Allmen und das Geheimnis des Koi": Kritik zum ARD-Krimi mit Heino Ferch
Kunstdetektiv
"Allmen und das Geheimnis des Koi"
"Frühling"-Hauptfigur taucht in neuer Folge nicht mehr auf – das ist der Grund
Geheimnisse in Staffel 15
Frühling
Zeit statt Luxusgüter: Frauke Ludowig spricht über das Geheimnis ihrer Zufriedenheit
Erfolgsformel
Frauke Ludowig auf dem roten Teppich.
Oliver Pocher verrät den wahren Grund für das Podcast-Aus mit Sandy Meyer-Wölden
Podcast-Ende
Oliver Pocher spricht in ein Mikrofon.
Barbara Wussow spricht über „Traumschiff“-Kollegen Florian Silbereisen
Star-Charisma
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.