Zeit statt Luxusgüter: Frauke Ludowig spricht über das Geheimnis ihrer Zufriedenheit

Frauke Ludowig ist die Expertin überhaupt, wenn es um die nationalen und internationalen Stars und Sternchen geht. Doch sie selbst ist dabei nie abgehoben, sondern stets authentisch und bodenständig geblieben. Auch deshalb ist sie so erfolgreich. Jungen Menschen gibt sie den Rat, beruflich möglichst früh die Weichen zu stellen: „Lege so früh wie möglich den Grundstein für eine glückliche und erfüllte berufliche Zukunft. Und lass dich dabei nicht von privaten Ereignissen abbringen. Die passieren sowieso. Partner kommen und gehen – wenn man jung ist, bindet man sich meistens ja noch nicht dauerhaft. Aber die Weichen für den Beruf, den du möglichst ein Leben lang gerne ausfüllst, solltest du frühzeitig und konsequent stellen“.

Zeit statt Geld Neben der frühzeitigen Planung des beruflichen Werdegangs legt die 62-jährige aber besonderen Wert auf ihr Privatleben. Dabei sei vor allem die Zeit ein wichtiger Faktor: „Ich habe es nie angestrebt, Geld zu verdienen, um mir damit vermeintlich tolle Sachen zu kaufen. Ich verdiene mein Geld gerne im wahrsten Sinne des Wortes. Ich arbeite gerne dafür, weil mir mein Beruf Freude macht. Ich bin in einer schillernden Welt unterwegs, aber ich lebe kein Luxusleben. Ich behänge mich nicht mit wertvollem Schmuck und fahre keine teuren Sportwagen. Luxusgüter machen nicht glücklich. Für mich ist Zeit ein Luxus- Zeit für meine Familie und meine Freunde“.

Tipps von Frauke Ludowig im neuen Buch „Der Code zum Erfolg“ Diese Empfehlungen spricht die Moderatorin im neuen Buch „Der Code zum Erfolg“ von Autor Tom Junkersdorf aus, welcher in diesem die wichtigsten „Erfolgsrezepte“ für Leben und Beruf von 115 Persönlichkeiten zusammengetragen hat. Darunter befinden sich neben Frauke Ludowig u.a. auch Größen wie Fußballweltmeister Toni Kroos, Arnold Schwarzenegger, TV-Moderatorin Judith Rakers, Hotelchefin Innegrit Volkhardt („Bayerischer Hof“, München), Investorin Janna Ensthaler („Die Höhle der Löwen“) und der Designer, dem die Stars vertrauen, Philipp Plein.

Wie wenig Frauke Ludowig materielle Dinge bedeuten, verriet einmal ihre Tochter Nele im Rahmen eines Podcast: Als Kind habe sie kaum etwas von der Berühmtheit ihrer Mutter mitbekommen, da sie damals sogar einen anderen Nachnamen getragen habe. Dieser seltene Einblick in das private Leben der Moderatorin zeigt, dass sie die Ratschläge im Buch selbst auch praktisch in ihrem privaten Umfeld umgesetzt und gelebt hat. Obwohl sie in der Öffentlichkeit steht, hat sie ihre Familie stets aus dem Blitzlichtgewitter herausgehalten, um ihren Kindern ein ruhiges und geborgenes Aufwachsen zu ermöglichen.