Home News Star-News

Zeit statt Luxusgüter: Frauke Ludowig spricht über das Geheimnis ihrer Zufriedenheit

Erfolgsformel

Zeit statt Luxusgüter: Frauke Ludowig spricht über das Geheimnis ihrer Zufriedenheit

02.02.2026, 15.07 Uhr
von Nicole Jansen
Seit mehr als 30 Jahren ist Moderatorin Frauke Ludowig schon das Gesicht von „RTL Exclusiv“ und aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. In dem Buch „Code zum Erfolg“ verrät sie nun u.a. auch, was für sie wahrer Luxus bedeutet.
Frauke Ludowig auf dem roten Teppich.
Frauke Ludowig spricht über das Geheimnis ihrer Zufriedenheit.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Lueders

Frauke Ludowig ist die Expertin überhaupt, wenn es um die nationalen und internationalen Stars und Sternchen geht. Doch sie selbst ist dabei nie abgehoben, sondern stets authentisch und bodenständig geblieben. Auch deshalb ist sie so erfolgreich. Jungen Menschen gibt sie den Rat, beruflich möglichst früh die Weichen zu stellen: „Lege so früh wie möglich den Grundstein für eine glückliche und erfüllte berufliche Zukunft. Und lass dich dabei nicht von privaten Ereignissen abbringen. Die passieren sowieso. Partner kommen und gehen – wenn man jung ist, bindet man sich meistens ja noch nicht dauerhaft. Aber die Weichen für den Beruf, den du möglichst ein Leben lang gerne ausfüllst, solltest du frühzeitig und konsequent stellen“.

Zeit statt Geld

Neben der frühzeitigen Planung des beruflichen Werdegangs legt die 62-jährige aber besonderen Wert auf ihr Privatleben. Dabei sei vor allem die Zeit ein wichtiger Faktor: „Ich habe es nie angestrebt, Geld zu verdienen, um mir damit vermeintlich tolle Sachen zu kaufen. Ich verdiene mein Geld gerne im wahrsten Sinne des Wortes. Ich arbeite gerne dafür, weil mir mein Beruf Freude macht. Ich bin in einer schillernden Welt unterwegs, aber ich lebe kein Luxusleben. Ich behänge mich nicht mit wertvollem Schmuck und fahre keine teuren Sportwagen. Luxusgüter machen nicht glücklich. Für mich ist Zeit ein Luxus- Zeit für meine Familie und meine Freunde“.

Tipps von Frauke Ludowig im neuen Buch „Der Code zum Erfolg“

Diese Empfehlungen spricht die Moderatorin im neuen Buch „Der Code zum Erfolg“ von Autor Tom Junkersdorf aus, welcher in diesem die wichtigsten „Erfolgsrezepte“ für Leben und Beruf von 115 Persönlichkeiten zusammengetragen hat. Darunter befinden sich neben Frauke Ludowig u.a. auch Größen wie Fußballweltmeister Toni Kroos, Arnold Schwarzenegger, TV-Moderatorin Judith Rakers, Hotelchefin Innegrit Volkhardt („Bayerischer Hof“, München), Investorin Janna Ensthaler („Die Höhle der Löwen“) und der Designer, dem die Stars vertrauen, Philipp Plein.

Derzeit beliebt:
>>Oliver Pocher verrät den wahren Grund für das Podcast-Aus mit Sandy Meyer-Wölden
>>Barbara Wussow spricht über „Traumschiff“-Kollegen Florian Silbereisen
>>Nervenschäden, Pflege, Hoffnung: Phil Collins spricht offen wie nie
>>Helene Fischer: Das Geheimnis hinter ihrem Erfolg

Wie wenig Frauke Ludowig materielle Dinge bedeuten, verriet einmal ihre Tochter Nele im Rahmen eines Podcast: Als Kind habe sie kaum etwas von der Berühmtheit ihrer Mutter mitbekommen, da sie damals sogar einen anderen Nachnamen getragen habe. Dieser seltene Einblick in das private Leben der Moderatorin zeigt, dass sie die Ratschläge im Buch selbst auch praktisch in ihrem privaten Umfeld umgesetzt und gelebt hat. Obwohl sie in der Öffentlichkeit steht, hat sie ihre Familie stets aus dem Blitzlichtgewitter herausgehalten, um ihren Kindern ein ruhiges und geborgenes Aufwachsen zu ermöglichen.

Oliver Pocher verrät den wahren Grund für das Podcast-Aus mit Sandy Meyer-Wölden
Für viele Fans kam das Podcast-Aus von Oliver Pocher und seiner Ex-Frau Sandy-Meyer-Wölden überraschend. Nun verriet der Comedian weitere Hintergründe und nennt den aus seiner Sicht wahren Grund für den Bruch.
Podcast-Ende
Oliver Pocher spricht in ein Mikrofon.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Dr. Bob im Dschungelcamp: Diese Prüfung würde sogar er aussetzen
Alter Hase packt aus
Dr. Bob im Overall
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli die heikle Frage
Im Gespräch
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
"Blondierpulver hat sich durchgefressen": Ariel äußert im Dschungel wilde Theorie
Teilnehmer sind fassungslos
IBES Tag 9
Unglaublich, aber wahr: So verdienten diese Stars früher ihr Geld
Ungewöhnliche Star-Anfänge
Johnny Depp
Aufzeichnung in L.A.: Darum wird das GNTM-Finale 2026 erstmals nicht live gesendet
GNTM-Finale in Hollywood
Germany's Next Topmodel
Jana Ina und Giovanni Zarrella drehen Netflix-Dokuserie
Promi-Paar-Serie
Jana Ina und Giovanni Zarrella
Giovanni Zarrella als „The Voice“-Juror? Jetzt spricht er über eine Entscheidung
Show-Teilnahme
Giovanni Zarrella im schwarzen Anzug.
"15-mal pro Tag gestritten": Daniela Katzenberger berichtet in Buch von Ehe-Krise mit Lucas
Fitness und Ehe
Daniela Katzenberger
„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So hat sich ihr Leben nach der YouTube-Karriere verändert
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.
"Dschungelkönig" – und dann? Das wurde aus den Siegern von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"
Dschungelkönige
Costa Cordalis
Wolfgang Petry überrascht seine Fans mit neuem Song – auf Kölsch
Schlager mal anders
Wolfgang Petry auf der Bühne
Nach Krisen: Sophia Thomalla und Alexander Zverev wirken stärker denn je
Gefestigtes Paar
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Ein Liebesmuster fällt sofort auf
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Til Schweigers Kinder heute: So überraschend haben sie sich verändert
Schweiger-Nachwuchs
Lilli Schweiger
Heute im TV: Bruce Willis im düsteren Meisterwerk einer Monty-Python-Legende
Zeitreise-Rätsel
12 Monkeys
"An Absurdität nicht zu überbieten": Frank Buschmann kritisiert anstehende WM in den USA
Buschmanns WM-Kritik
Frank Buschmann
Gemma Arterton feiert 40. Geburtstag: Das macht das "Bond"-Girl heute
Karriereverlauf
James Bond 007: Ein Quantum Trost (2008)
Wegen Epstein-Witz: Trump droht Grammy-Moderator mit Klage
Trump und Trevor Noah
Trevor Noah
Corinna Binzer: Schauspielerin erzählt ihre bewegte Geschichte
"Lebenslinien"
Lebenslinien
Lena Kesting moderiert Olympia im ZDF: Ex-Schwimmerin berichtet live aus Italien
Alle Infos zur Moderatorin
Lena Kesting im Interview
Wie entkommt man mit einer Sprengstoffweste? ZDF zeigt Extrem-Thriller
"Ultimatum – Die Bombe tickt"
Ultimatum - Die Bombe tickt
Bastian Pastewka als falscher Kommissar: „Fabian und Die mörderische Hochzeit“ im Check
Krimi-Komödie
Fabian und Die mörderische Hochzeit
„Tatort“-Liebling plötzlich Täter? Neuer Film mit Jan Josef Liefers überrascht
"Der schwarze Schwan"
Der schwarze Schwan
Giovanni di Lorenzo kommentiert Olympia-Eröffnung im Ersten – alle Infos
Plötzlich Sportkommentator
Giovanni di Lorenzo
Warum zeigt die ARD diese Kult-Sendung nicht mehr zur Primetime?
"Wider den tierischen Ernst"
"Wider den tierischen Ernst"
„Ponies“: Haley Lu Richardson spricht über ihre bisher persönlichste Rolle
Spionage-Dramatik
Ponies
Clark Gable: Seine größten Filme jetzt im Streaming – alle Klassiker im Überblick
125. Geburtstag
Vom Winde verweht (1939)
Kommt „The Biggest Loser“ zurück – oder ersetzt „The Boot Villa“ die Show?
Neues Abnehm-Show
Bavarian Sport Award 2019
ProSieben zeigt „Sicario“: Darum ist der Kartell-Thriller mit Emily Blunt so packend
Drogen-Thriller
Sicario
Felix Neureuther kritisiert Olympia 2026 in Mailand und Cortina
"ARD Story: Felix Neureuther – Olympia im Wandel?"
ARD Story: Felix Neureuther - Olympia im Wandel?