Home News Star-News

Oliver Pocher verrät den wahren Grund für das Podcast-Aus mit Sandy Meyer-Wölden

Podcast-Ende

Oliver Pocher verrät den wahren Grund für das Podcast-Aus mit Sandy Meyer-Wölden

02.02.2026, 14.34 Uhr
von Nicole Jansen
Für viele Fans kam das Podcast-Aus von Oliver Pocher und seiner Ex-Frau Sandy-Meyer-Wölden überraschend. Nun verriet der Comedian weitere Hintergründe und nennt den aus seiner Sicht wahren Grund für den Bruch.
Oliver Pocher spricht in ein Mikrofon.
Oliver Pocher spricht über die wahren Gründe für das Podcast-Aus mit Sandy Meyer-Wölden.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Am 16. Januar 2026 gibt Sandy-Meyer-Wölden das Podcast-Aus mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher auf ihrem Instagram-Account bekannt. Als Grund führt sie neue anstehende Projekte an, welchen sie sich zuwenden wolle. Das sei ihr in der Stille und Ruhe vergangener Wochen bewusst geworden, wie sie schreibt: „Die Zeit des bewussten Innehaltens und der Stille in den vergangenen Wochen hat mir viel Klarheit geschenkt. Für mich fühlt es sich im Moment stimmig an, mich neuen Aufgaben zu widmen und meinen Platz bei ´Die Pochers Frisch Recycelt´ freizumachen“. Abschließend bedankt sie sich noch einmal bei allen Mitwirkenden, den Menschen da draußen, die zugehört haben und vor allem ihrem Ex-Mann für die Möglichkeit am Podcast mitwirken zu können.

Jetzt spricht Oliver Pocher Tacheles

Statt Sandy wird nun zukünftig DSDS-Sieger Pietro Lombardi an der Seite von Pocher den Podcast mitgestalten. In der zweiten gemeinsamen Ausgabe kommen die beiden Herren auch noch einmal auf das plötzliche Aus von Sandy-Meyer-Wölden zu besprechen und Pocher verriet, dass es nicht seine Entscheidung gewesen sei: „Sie hätte ja weitermachen können […] Es ist nicht so, dass wir gesagt haben: ´Du, pass auf, das war es. Bis hier und nicht weiter. ´ Sondern wir haben uns einfach nicht einigen können“. Auslöser waren dem 47-jährigen zufolge neue Vertragsverhandlungen, die zu keiner Einigung geführt hätten.

Pocher nennt u.a. „auch finanzielle“ Gründe

Bei den Verhandlungen sei es aber nicht zu einem direkten Austausch zwischen dem Ex-Ehepaar gekommen. Vielmehr erfolgte die Kommunikation über Alexander Müller, den Lebensgefährten der 42-jährigen, wie der Comedian im Podcast weiter offenbart: „Ich habe ja mit ihr direkt gar nicht gesprochen. Es ging über Dritte sozusagen“. Sandy habe dabei „zwei, drei Punkte“ angeführt, die „unverhandelbar“ seien. Auf die Frage Lombardis, ob es finanzielle Uneinigkeiten gegeben habe, bejaht Pocher dieses und nennt „auch finanzielle“ Gründe für den Bruch. Vor Kurzem war der Podcast nämlich nur bei Podimo abrufbar gewesen. Jetzt ist dieser aber zusätzlich auch in der eigenen App des Comedians verfügbar, was zu neuen Konditionen geführt habe: „Das ist wie bei einem Fußballverein. Da ist die Saison zu Ende und dann kommt eine neue Saison“. Folgerichtig sei weder inhaltlich noch finanziell ein Konsens erzielt worden. In Folge dessen sei es dann zur Trennung gekommen: „Und dann wurde relativ leichtfertig – wie ich finde – gesagt: Ja, gut, dann passt es halt auch nicht“.

Derzeit beliebt:
>>Barbara Wussow spricht über „Traumschiff“-Kollegen Florian Silbereisen
>>Dr. Bob im Dschungelcamp: Diese Prüfung würde sogar er aussetzen
>>"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli die heikle Frage
>>"Habe da große Zweifel": Toni Kroos ledert gegen BVB und macht düstere Prophezeiung

Auch keine inhaltliche Einigung möglich

Doch die finanziellen Aspekte hätten laut Pocher nur teilweise zu dem Zerwürfnis geführt. Ausschlaggebend seien nämlich am Ende auch inhaltliche Faktoren gewesen: Er stehe nämlich für eine offene und ehrliche Kommunikation, wie er weiter ausführt: „Bei mir ist es so: Du kannst mich auf alles ansprechen, jede Situation, jedes Ding. Du siehst ja, du kriegst von mir auch eine Antwort“. Falls nötig könne man nach der Aufzeichnung mal einen Satz herausnehmen, wenn er bei irgendeiner Aussage über das Ziel hinausgeschossen sei. Das sei aber das Maximum, sonst sehe er die Authentizität gefährdet. Es missfalle Pocher jedoch, wenn aktiv versucht werde, inhaltliche Änderungen vorzunehmen, „zu versuchen, das Narrativ zu verändern oder sich ein bisschen anders hinzustellen“.

Dazu führt er zwei praxisbezogene Beispiele an: Bei einer Podcast-Aufzeichnung vor einem Live-Publikum habe er Meyer-Wölden gegenüber geäußert, dass sie ja nun auch rauchen würde, was der 42-jährigen nicht gefallen habe, woraufhin diese angefangen habe „rumzustottern“. Auch der Umzug von Oliver Pochers Haus in Pietro Lombardis bisheriges Eigenheim, habe sie im Podcast nicht kommunizieren wollen: „Und solche Sachen nerven mich dann einfach, wenn du denkst, du kannst über halbwegs normale Sachen nicht reden, die dann sowieso in die Öffentlichkeit kommen“, sagt Pocher. Er halte es für die bessere Option, selbst proaktiv in die Offensive zu gehen, anstatt hinterher auf Gerüchte oder Schlagzeilen, die ohnehin aufkommen würden, im Nachgang reagieren zu müssen. Trotz der Differenzen betont der Comedian aber, dass zwischen ihm und seiner Ex-Frau kein böses Blut herrsche. Es sei „auch weiterhin alles entspannt“.

"Klar bin ich schon fremdgegangen": Oliver Pocher entsetzt Pietro Lombardi mit Geständnis
In der aktuellen Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" überrascht Oliver Pocher mit einem Geständnis über Fremdgehen, das selbst seinen langjährigen Freund Pietro Lombardi sprachlos macht.
Podcast-Geständnis
Oliver Pocher

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Unfall im Haushalt: Judith Rakers erzählt von blutiger Verletzung
Schnittverletzung bei Moderatorin
Judith Rakers
"Bis zur letzten Sekunde gekämpft": Anna Heiser spricht über geplatzten Farm-Traum
Namibia-Reise
Anna und Gerald Heiser
Bill Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben im Podcast „Kaulitz Hills“
Die Suche nach der großen Liebe
Tom und Bill Kaulitz
Kaulitz-Brüder übernehmen „Wetten, dass..?“ – und rechnen mit Thomas Gottschalk ab
Ein Generationenkonflikt
Wetten, dass ..?
"Let's Dance": Darum fehlt Profitänzerin Isabel Edvardsson in der neuen Staffel
Edvardssons Tanzpause
Isabel Edvardsson
Amira Aly denkt über Schönheits-OP nach: "Da stehe ich auch zu"
OP-Pläne
Amira Aly
Lehrer viral: Wie Reff Diskriminierung bekämpft
"37° – Ein Lehrer geht viral"
37° - Ein Lehrer geht vira
„Der Bergdoktor“: Hans Sigl spricht erstmals über ein mögliches Serien-Ende
Hans Sigls Zukunftspläne
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Ikonisches RTL-Moderationsduo: Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel "waren nicht befreundet"
TV-Duo-Entzauberung
Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben
Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will
Traumfigur
Laura Maria Rypa auf einem roten Teppich.
Wolfgang Petry überrascht seine Fans mit neuem Song – auf Kölsch
Schlager mal anders
Wolfgang Petry auf der Bühne
Nach Krisen: Sophia Thomalla und Alexander Zverev wirken stärker denn je
Gefestigtes Paar
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Ein Liebesmuster fällt sofort auf
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
"Blondierpulver hat sich durchgefressen": Ariel äußert im Dschungel wilde Theorie
Teilnehmer sind fassungslos
IBES Tag 9
Til Schweigers Kinder heute: So überraschend haben sie sich verändert
Schweiger-Nachwuchs
Lilli Schweiger
Heute im TV: Bruce Willis im düsteren Meisterwerk einer Monty-Python-Legende
Zeitreise-Rätsel
12 Monkeys
"An Absurdität nicht zu überbieten": Frank Buschmann kritisiert anstehende WM in den USA
Buschmanns WM-Kritik
Frank Buschmann
Gemma Arterton feiert 40. Geburtstag: Das macht das "Bond"-Girl heute
Karriereverlauf
James Bond 007: Ein Quantum Trost (2008)
Wegen Epstein-Witz: Trump droht Grammy-Moderator mit Klage
Trump und Trevor Noah
Trevor Noah
Corinna Binzer: Schauspielerin erzählt ihre bewegte Geschichte
"Lebenslinien"
Lebenslinien
Lena Kesting moderiert Olympia im ZDF: Ex-Schwimmerin berichtet live aus Italien
Alle Infos zur Moderatorin
Lena Kesting im Interview
Wie entkommt man mit einer Sprengstoffweste? ZDF zeigt Extrem-Thriller
"Ultimatum – Die Bombe tickt"
Ultimatum - Die Bombe tickt
Bastian Pastewka als falscher Kommissar: „Fabian und Die mörderische Hochzeit“ im Check
Krimi-Komödie
Fabian und Die mörderische Hochzeit
„Tatort“-Liebling plötzlich Täter? Neuer Film mit Jan Josef Liefers überrascht
"Der schwarze Schwan"
Der schwarze Schwan
Giovanni di Lorenzo kommentiert Olympia-Eröffnung im Ersten – alle Infos
Plötzlich Sportkommentator
Giovanni di Lorenzo
Warum zeigt die ARD diese Kult-Sendung nicht mehr zur Primetime?
"Wider den tierischen Ernst"
"Wider den tierischen Ernst"
„Ponies“: Haley Lu Richardson spricht über ihre bisher persönlichste Rolle
Spionage-Dramatik
Ponies
Clark Gable: Seine größten Filme jetzt im Streaming – alle Klassiker im Überblick
125. Geburtstag
Vom Winde verweht (1939)
Kommt „The Biggest Loser“ zurück – oder ersetzt „The Boot Villa“ die Show?
Neues Abnehm-Show
Bavarian Sport Award 2019
ProSieben zeigt „Sicario“: Darum ist der Kartell-Thriller mit Emily Blunt so packend
Drogen-Thriller
Sicario