Ikonisches RTL-Moderationsduo: Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel "waren nicht befreundet"

Sie gehören zu den prägendsten Moderationsduos in der TV-Geschichte, gingen im August 2024 nach über 30 Jahren bei "RTL aktuell" sogar gemeinsam in Rente – doch so richtig befreundet waren Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit nie. Das hat die 68-Jährige in der neusten Folge des Podcasts "M wie Marlene – Wie gelingt das Leben?" im Gespräch mit Marlene Lufen verraten.

So wollte die Sat.1-"Frühstücksfernsehen"-Moderatorin von Ulrike von der Groeben wissen: "Ich möchte ein mal so ein bisschen Mäuschen spielen, wie das wirklich war, wenn ihr da eure Nachrichten gemacht habt. Sozusagen einen kleinen Insiderblick. Gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst, der so irgendwie typisch, aber auch besonders war, mit Peter zusammen?"

"Es ist völlig verrückt, eigentlich gar nicht. Und je mehr man da nachbohrt, desto mehr entzaubert man das, was mit uns war", überrascht Ulrike von der Groeben mit ihrer Antwort und gibt in Bezug auf Peter Kloeppel zu verstehen: "Wir waren ja außerhalb der Arbeitszeit nicht in dem Sinne befreundet." Ein Mal hätte sich das langjährige RTL-Duo zum Tennis spielen getroffen, ansonsten jedoch nie.

"Aber dann war es auch gut" Laut Ulrike von der Groeben hätte das vor allem daran gelegen, dass beide ein völlig unterschiedliches soziales Leben geführt hätten. "Ich bin ein Nachtmensch. Ich gehe gerne abends raus oder treffe mich mit Freunden. [...] Ich feiere abends gerne, ich trinke mein Bier", erklärt die Ex-Moderatorin, dass Peter Kloeppel da ganz anders ticke.

Hinzu sei gekommen, dass sich die beiden ja täglich ohnehin gesehen hätten. "Da haben wir auch viel gesprochen. Aber ganz viel natürlich auch über den Job, über die Sendung. Klar, ich weiß viel über seine Familie, über seine Frau und seine Tochter Gina", führt die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin aus, "aber dann war es auch gut".

Marlene Lufen kann das nachvollziehen und bezeichnet Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel als einen Teil der deutschen TV-Geschichte: "Ich finde, das ist was ganz tolles. Da kannst du auch stolz drauf sein." Das sieht die Journalistin ganz ähnlich: "Ja, da bin ich auch stolz drauf."

