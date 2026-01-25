Home News TV-News

"Führer und Verführer": Kritik zur Free-TV-Premiere in der ARD

"Führer und Verführer"

Wie Goebbels das Volk manipulierte

25.01.2026, 06.15 Uhr
von Bernd Fetsch
Der deutsch-slowakische Film "Führer und Verführer" beleuchtet die verhängnisvolle Allianz zwischen Hitler und Goebbels und ihre Propaganda. Nach seinem Kinodebüt 2024 zeigt die ARD den Film nun im Free-TV.
Führer und Verführer
Bei einer Filmpremiere lassen sich Magda Goebbels (Franziska Weisz, links), Joseph Goebbels (Robert Stadlober) und Lida Baarova (Katia Fellin) feiern.   Fotoquelle: SWR/Zeitsprung/Wild Bunch/Stephan Pick
Führer und Verführer
"Führer und Verführer" nimmt die Beziehung zwischen Hitler (Fritz Karl) und Goebbels in den Blick.   Fotoquelle:  SWR/Zeitsprung/Wild Bunch/Stephan Pick
Führer und Verführer
Joseph Goebbels (Robert Stadlober) und Magda Goebbels (Franziska Weisz) heirateten am 19. Dezember 1931. Adolf Hitler war Trauzeuge.  Fotoquelle: SWR/Zeitsprung/Wild Bunch/Stephan Pick
Führer und Verführer
Joseph Goebbels (Robert Stadlober) weiß, wie er das Volk "verführt".  Fotoquelle: SWR/Zeitsprung/Wild Bunch/Stephan Pick
Führer und Verführer
Der deutsch-slowakische Film "Führer und Verführer" erzählt vom unheilvollen Bündnis zwischen Joseph Goebbels (Robert Stadlober) und Adolf Hitler (Fritz Karl)  Fotoquelle: SWR/Zeitsprung/Wild Bunch/Stephan Pick
Führer und Verführer
Joseph Goebbels gehört schon lange zu Hitlers engsten Vertrauten.   Fotoquelle: SWR/Zeitsprung/Wild Bunch/Stephan Pick
Führer und Verführer
Im Spielfilm "Führer und Verführer" verkörpert Schauspielerin Franziska Weisz Magda Goebbels, die Ehefrau von Joseph Goebbels (Robert Stadlober). Hitler wird von Fritz Karl gespielt.   Fotoquelle: SWR/Zeitsprung/Wild Bunch/Stephan Pick

60 Millionen Kriegstote, sechs Millionen ermordete Juden: Der Spielfilm "Führer und Verführer" rückt wieder die Zahlen in den Vordergrund, die man als normaler Mensch eigentlich gar nicht richtig erfassen oder begreifen kann. Für die filmische Aufarbeitung des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs der Menschheit nimmt der Regisseur Joachim A. Lang vor allem zwei Figuren und deren Beziehung zueinander in den Blick: Adolf Hitler und Joseph Goebbels, verkörpert von Fritz Karl und Robert Stadlober.

ARD
Führer und Verführer
Spielfilm • 25.01.2026 • 23:35 Uhr

Die Handlung von "Führer und Verführer" konzentriert sich auf die Zeit vom "Anschluss" Österreichs im März 1938 bis zu Hitlers Tod im Mai 1945. Joseph Goebbels, seit 1933 Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, gehört schon lange zu Hitlers engsten Vertrauten. Bei einem Besuch der Familie Goebbels, der "Vorzeigefamilie des Reichs", hätschelt Hitler erst die Kinder, die kaum ordentlicher in einer Reihe stehen könnten. Dann eröffnet er Joseph Goebbels: "Ich habe den Entschluss gefasst, Russland anzugreifen." Der Propagandaminister weiß, was das heißt, wird in der Folge zum obersten Scharfmacher. "Wir stimmen ein Höllenkonzert an", schwört er seine Mitarbeiter ein. "Immer weiter hetzen und putschen!"

Das Wechselspiel zwischen Medien und Politik

Joachim A. Lang zeigt, wie Goebbels mit seiner Propaganda-Maschinerie dabei hilft, die Massen zu "verführen", interessiert sich aber auch für die Abläufe hinter den Kulissen und das Wechselspiel zwischen Medien und Politik. "Wir sind so wahrheitsgetreu, wie es uns nützlich ist", erklärt Goebbels, den Stadlober mit verblüffender Detailtreue (inklusive rheinischem Dialekt) spielt, im kleinen Kreis. An anderer Stelle philosophiert der Minister: "Propaganda ist eine Kunst wie Malerei."

Neben Archivaufnahmen und eingestreuten Zeitzeugen-Interviews (unter anderem mit der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer), die ein hohes Maß an Authentizität erzeugen, setzt Joachim A. Lang zum Teil auch auf fiktionalisierte Passagen, die wiederum auf historischen Quellen wie etwa überlieferten Briefen basieren. Eine mutige Herangehensweise an ein komplexes Thema, aber das Ergebnis erntete in internationalen Medien bereits einigen Beifall. Und Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden und bis heute eine der prominentesten Stimmen der jüdischen Gemeinschaft, urteilte: "Ein Meisterwerk!"

Nachdem der Film 2024 erstmals in den Kinos zu sehen war, zeigt das Erste den Spielfilm nun im Free-TV. Ab Samstag, 24. Januar, ist der Film auch in der ARD Mediathek verfügbar.

Führer und Verführer – So. 25.01. – ARD: 23.35 Uhr

Nach schwerer Krankheit zurück: Monica Lierhaus wieder bei RTL
Mit „Monicas Meistermacher“ meldet sich Monica Lierhaus zurück. Zum Auftakt trifft sie ausgerechnet Jürgen Klopp – und spricht mit ihm über seine größten Erfolge.
Trainerlegenden
Monica Lierhaus

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

