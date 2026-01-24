Home News TV-News

"Sportschau: Ski Weltcup – Abfahrt der Männer in Kitzbühel": Das Rennen live in der ARD

"Sportschau: Ski Weltcup – Abfahrt der Männer in Kitzbühel"

Hahnenkammrennen 2026: Das Spektakel auf der Streif

24.01.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Die Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel zählt zu den anspruchsvollsten Rennen der Welt. Die ARD überträgt die spektakuläre Streif-Abfahrt ab 11.15 Uhr live.
Ski Weltcup - Abfahrt der Männer in Kitzbühel
Großer Zirkus beim wohl größten Ski-Rennen der Welt: die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel ist ein Ereignis von Weltrang.  Fotoquelle: 2006 Getty Images/Andreas Rentz
Ski Weltcup - Abfahrt der Männer in Kitzbühel
Der Schweizer Marco Odermatt ist einer der Favoriten auf der Streif. Zuletzt gewann er im Dezember 2025 in Gröden.  Fotoquelle: 2025 Getty Images / Alexis Boichard / Agence Zoom
Ski Weltcup - Abfahrt der Männer in Kitzbühel
Felix Neureuther ist Ski Alpin-Experte der ARD. Selbst gewann er zweimal den Slalom am Hahnenkamm.  Fotoquelle: ARD / BR / Lisa Hinder

Für die Skifans ist der Termin einer der Höhepunkte des Jahres: Die Streif von Kitzbühel gilt mit ihren Steilhängen und weiten Sprüngen als eine der gefährlichsten und anspruchsvollsten Skiabfahrten der Welt. Am dritten Januarwochenende, gleich nach dem Lauberhornrennen in der Schweiz, misst sich die Weltelite der Abfahrer an den berühmten Herausforderungen von Mausefalle oder Hausbergkante mit ihren 60-Meter-Sprüngen und Höchstgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern. Das Erste überträgt ab 11.15 Uhr, der Start ist um 11.30 geplant.

ARD
Sportschau: Ski Weltcup – Abfahrt der Männer in Kitzbühel
Sport

Die Abfahrt in Kitzbühel gilt mit ihren 3.312 Metern als die schwierigste im alpinen Ski-Zirkus. Seit November haben die Veranstalter für reichlich Kunstschnee gesorgt, die tiefen Temperaturen dieses Winters und ein eigens angelegter See als Wasserlieferant halfen dabei. Am Haupttag der Hahnenkammrennen zwischen dem Super-G am Freitag und dem Slalom am Ganslernhang am Sonntag werden tausende Zuschauer die Strecke säumen, darunter Promis wie gewiss wieder Arnold Schwarzenegger, der sich die Skischau seit Jahren nicht nehmen lässt. Deutsche Abfahrer dürften auf der Streif auch in diesem Jahr kaum Chancen haben, auf dem Siegerpodest zu stehen. Thomas Dreßen war 2018 der letzte Deutsche, der die Hahnenkamm-Abfahrt gewann. Aber auch die heimischen Österreicher warten seit Matthias Mayer (2020) auf einen erneuten Sieg. Diesmal zählen die Schweizer von Allmen und Marco Odermatt zu den Favoriten. – Immerhin ist der zweifache Hahnenkamm-Slalomgewinner Felix Neureuther als ARD-Experte in Kitzbühel vertreten.

Sportschau: Ski Weltcup – Abfahrt der Männer in Kitzbühel – Sa. 24.01. – ARD: 11.15 Uhr

Lothar Matthäus nach Ski-Unfall verletzt: RTL-Einsatz muss kurzfristig abgesagt werden
Lothar Matthäus muss nach einem Ski-Unfall auf seinen Einsatz als TV-Experte beim Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart bei der AS Rom verzichten. Eine Schulter-Operation ist notwendig, doch ein Einsatz am Samstag ist nicht ausgeschlossen.
TV-Experte-Ausfall
Lothar Matthäus

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

