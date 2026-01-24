"Sportschau: Ski Weltcup – Abfahrt der Männer in Kitzbühel": Das Rennen live in der ARD

Für die Skifans ist der Termin einer der Höhepunkte des Jahres: Die Streif von Kitzbühel gilt mit ihren Steilhängen und weiten Sprüngen als eine der gefährlichsten und anspruchsvollsten Skiabfahrten der Welt. Am dritten Januarwochenende, gleich nach dem Lauberhornrennen in der Schweiz, misst sich die Weltelite der Abfahrer an den berühmten Herausforderungen von Mausefalle oder Hausbergkante mit ihren 60-Meter-Sprüngen und Höchstgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern. Das Erste überträgt ab 11.15 Uhr, der Start ist um 11.30 geplant.

Die Abfahrt in Kitzbühel gilt mit ihren 3.312 Metern als die schwierigste im alpinen Ski-Zirkus. Seit November haben die Veranstalter für reichlich Kunstschnee gesorgt, die tiefen Temperaturen dieses Winters und ein eigens angelegter See als Wasserlieferant halfen dabei. Am Haupttag der Hahnenkammrennen zwischen dem Super-G am Freitag und dem Slalom am Ganslernhang am Sonntag werden tausende Zuschauer die Strecke säumen, darunter Promis wie gewiss wieder Arnold Schwarzenegger, der sich die Skischau seit Jahren nicht nehmen lässt. Deutsche Abfahrer dürften auf der Streif auch in diesem Jahr kaum Chancen haben, auf dem Siegerpodest zu stehen. Thomas Dreßen war 2018 der letzte Deutsche, der die Hahnenkamm-Abfahrt gewann. Aber auch die heimischen Österreicher warten seit Matthias Mayer (2020) auf einen erneuten Sieg. Diesmal zählen die Schweizer von Allmen und Marco Odermatt zu den Favoriten. – Immerhin ist der zweifache Hahnenkamm-Slalomgewinner Felix Neureuther als ARD-Experte in Kitzbühel vertreten.

Sportschau: Ski Weltcup – Abfahrt der Männer in Kitzbühel – Sa. 24.01. – ARD: 11.15 Uhr

