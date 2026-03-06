Home News TV-News

"Zwei Frauen für alle Felle – Pferdeliebe": Kritik zum ARD-Drama mit Bettina Zimmermann

"Zwei Frauen für alle Felle – Pferdeliebe"

Bettina Zimmermann als kämpferische Tierärztin in ARD-Reihe

06.03.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Im dritten Teil der ARD-Reihe "Zwei Frauen für alle Felle" kämpft Bettina Zimmermann als Tierärztin Maja gegen eine riskante Operation an einem Turnierpferd. Gedreht in der malerischen Region um Naumburg an der Saale.
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
Wo kommt denn das Pferd plötzlich her? Jemand hat das prestigeträchtige Turnierpferd Icarus im Garten der Praxis von Maja (Bettina Zimmermann, links) und Julia (Meriel Hinsching) abgestellt, auf einem Zettel steht, dass der Wallach verletzt sei und Hilfe brauche.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
Was sich neckt, das liebt sich? Die idealistische Tierärztin Maja Freydank (Bettina Zimmermann) und der profitorientierte Dr. Pfeifer (Max von Pufendorf) geraten auch im neuen Film wegen ihrer unterschiedlichen Berufsauffassung immer wieder in Streit. Nicht selten aber wirkt der wie ein Flirt ...  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
Kleine Kinder, kleine Sorge, große Kinder ...: Majas (Bettina Zimmermann, links) und Steffens (Kai Schumann, rechts) Sohn Luis (Wanja Valentin Kube) schwänzt die Schule, und auch Tochter Greta (Nelly Hoffmann) ist mit der Gesamtsituation unzufrieden.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
Julia (Meriel Hinsching) möchte ihrem Bruder Leo (Matti Schmidt-Schaller), der seit einem Unfall querschnittsgelähmt ist, helfen, einen neuen Job als Koch zu finden. Vielleicht wäre ja das Restaurant von Majas Noch-Ehemann Steffen etwas?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
Ina Friedrich (Selda Kaya) ist stolz auf ihre Tochter Selma (Hannah Gharib), die eine talentierte Reiterin ist und die große Medaillenhoffnung des Pferdehofbesitzers Hoffmann. Doch warum möchte Selma um jeden Preis jetzt in den Wettkampf gehen, obwohl Pferd Icarus verletzt ist? Sie hat doch eigentlich noch Zeit ...  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
Maja Freydank (Bettina Zimmermann) staunt nicht schlecht, als plötzlich ein verletztes Pferd im Praxisgarten steht.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
Obwohl sie seine profitorientierte Arbeitsauffassung missbilligt, fühlt sich Maja (Bettina Zimmermann) ganz offensichtlich zu Dr. Pfeifer (Max von Pufendorf) hingezogen. Und gelegentlich ist sie auf seine teuren medizinischen Geräte angewiesen, die sie sich wegen ihrer wenig lukrativen Praxisführung selbst nicht leisten kann.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
Selma (Hannah Gharib) und Finn (Michael Schweisser) kennen sich vom Pferdehof und sind ein Liebespaar. Beiden ist das Turnierpferd Icarus wichtig. Haben sie es heimlich in den Garten von Majas Praxis gebracht?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
Seit seinem Flirt mit einer anderen sind Maja (Bettina Zimmermann) und ihr Noch-Ehemann Steffen (Kai Schumann) getrennt, wenngleich Steffen auf eine Versöhnung hofft. Im neuen Film geraten sie jedoch immer wieder in Streit, wenn es um die Erziehung ihrer Kinder geht.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze

Im dritten Film der ARD-Reihe kämpft Bettina Zimmermann als idealistische Tierärztin für ein Pferd, das einer riskanten OP unterzogen werden soll. Gedreht wurde in der pittoresken Region um Naumburg an der Saale. Und es scheint so, als hätte ein Publikumsliebling die Reihe bereits wieder verlassen ...

ARD
"Zwei Frauen für alle Felle – Pferdeliebe"
Drama • 06.03.2026 • 20:15 Uhr

Idealismus und Profitgier passen nicht zusammen. Davon können die idealistische Tierärztin Maja (Bettina Zimmermann) und ihre Kollegin Julia (Meriel Hinsching) auch im dritten Film der ARD-Reihe "Zwei Frauen für alle Felle – Pferdeliebe" (Regie: Stefan Bühling, Buch: Antonia Rothe-Liermann und Anja Flade-Kruse) am Freitagabend im Ersten ein Lied singen.

Um zu verhindern, dass die kleine Praxis an den Konzern Sanaripets und den arroganten Tierklinikleiter Dr. Pfeifer (Max von Pufendorf) verkauft wird, hatte Maja sie im Pilotfilm kurzentschlossen von ihrem scheidenden Chef übernommen und Julia mit ins Boot geholt. Mittlerweile sind sie ein gut eingespieltes Team, trotz ihrer konträren Charaktere. Während Maja das Herz auf der Zunge trägt, weiß sie nach wie vor nichts von Julias finanziellen Sorgen wegen ihres Bruder Leo (Matti Schmidt-Schaller). Sie treibt ihrerseits mit ihrer, durchaus ehrenhaften, Arbeitsmoral die Praxis in die roten Zahlen.

Als eines Tages ein verletztes Pferd im Praxisgarten steht, staunen die Tierärztinnen nicht schlecht. Es handelt sich um das prestigeträchtige Turnierpferd Icarus. Sein Besitzer Karsten Hoffmann (Leopold Hornung) möchte das Tier schnell wieder in den Wettkampf schicken, er hat jede Menge Geld und Arbeit investiert, in das Pferd und in seine Medaillenhoffnung, die junge Reiterin Selma (Hannah Gharib). Dr. Pfeifer, der behandelnde Tierarzt, plant daher eine sofortige, lukrative Operation. Doch Maja hält den Eingriff für zu riskant und rät zur konservativen Behandlung. Ein Konflikt, der sich durch den ganzen Film ziehen wird.

Ist dieser Star ausgestiegen?

Im Laufe der 90 Minuten offenbaren sich allerdings auch so einige private Konflikte. Selma etwa hat ganz persönliche Gründe, warum sie unbedingt jetzt mit Icarus bei der Meisterschaft starten möchte, statt auf die nächste zu warten. Maja wiederum hat neben ihren beruflichen auch mit familiären Herausforderungen zu kämpfen. Ihr Sohn Luis (Wanja Valentin Kube) schwänzt die Schule, was zum Streit mit ihrem Noch-Ehemann Steffen (Kai Schumann) führt, der immer noch auf Versöhnung hofft. Daran scheint Maja wenig Interesse zu haben – und stattdessen eine Art Hassliebe für ihren Gegenspieler Pfeifer zu entwickeln.

Zwei attraktive Streithähne, sympathische Figuren und die sommerlich-pittoresk in Szene gesetzte Region rund um Naumburg und Freyburg an der Unstrut: Das Rezept der Reihe scheint aufzugehen. Immerhin 3,29 Millionen Menschen schalteten bei den ersten beiden Filmen jeweils ein. Kommenden Freitag ist bereits der vierte Teil "Zwei Frauen für alle Felle – Neues Glück" zu sehen.

Allerdings deutet sich ein kleiner Wermutstropfen an: Wolfgang Stumph, der nach seinem Aus als Kommissar Stubbe als Majas Vater sein TV-Comeback gefeiert hatte, ist im aktuellen Film nicht zu sehen. Sollte er wirklich ausgestiegen sein, hat die ARD jedoch einen ebenso sympathischen Ersatz gefunden, wie die letzten Minuten zeigen ...

"Zwei Frauen für alle Felle – Pferdeliebe" – Fr. 06.03. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

