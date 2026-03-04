Home News TV-News

Sandra Maischberger: Gäste & das Thema heute am 4. März

ARD-Talkshow

Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen

04.03.2026, 13.36 Uhr
von Annika Schmidt, Charlotte Leutloff
In ihrer Talkshow diskutiert Sandra Maischberger regelmäßig über politische und gesellschaftliche Fragen. Hier bekommst du immer aktuell die Infos über Gäste und Themen.
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.  Fotoquelle: WDR/Peter Rigaud

In ihrer Talkshow diskutiert Sandra Maischberger regelmäßig über politische und gesellschaftliche Fragen.

Das Konzept der ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger, die mittlerweile nur noch schlicht "maischberger" heißt, unterscheidet sich etwas von anderen Polit-Talks wie "Anne Will" oder "Hart aber fair". Maischberger behandelt in ihrer Sendung gleich mehrere Themen der Woche. Bestimmte Gäste äußern sich nur zu einem bestimmten Thema. In den anderen Talkshows diskutieren alle Gäste zu einem einzigen Thema. Maischberger hat zudem des Öfteren Promis aus dem Show-Business zu Gast, die über ihr Leben berichten.

Die nächste Sendung von "maischberger" 

Die nächste Ausgabe von "maischberger" erscheint am Dienstag, den 4. März 2026 um 22:50 Uhr. 

Themen der Sendung

  • Krieg im Nahen Osten und Zukunft des Iran
  • Donald Trumps Zollpolitik und Lage der deutschen Wirtschaft

Die Gäste der Sendung

  • Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag (CDU)
  • Natalie Amiri, ARD-Nahost-Expertin
  • Carsten Maschmeyer, Unternehmer und Investor
  • Werner Sonne, Journalist und Autor
  • Iris Sayram, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio
  • Daniel Friedrich Sturm, Leiter des Hauptstadtbüros des Tagesspiegel

Zwei Sendungen pro Woche

Seit Mai 2022 wird die Sendung zusätzlich zum Mittwoch auch dienstags ausgestrahlt. Zum ersten Mal wurde die Talkshow 2003 gesendet. Bis 2016 lief sie dienstagabends. Zunächst hieß die Show "Menschen bei Maischberger", später dann "Maischberger" und von 2019 bis 2022 "maischberger. die woche". Über ihre Sendung und ihre Karriere spricht Sandra Maischberger auch im prisma-Podcast "Hallo!".

Themen der anderen Talkshows

Neben der Talkshow mit Sandra Maischberger gibt es bei ARD und ZDF noch weitere wöchentliche Polit-Talks. Wer demnächst bei "Hart aber fair" zu Gast ist, erfährst du hier. Über die Gäste von "Maybrit Illner" informieren wir dich hier.

