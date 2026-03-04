Home News TV-News

Fastenrede 2026: Neuer Mann sorgt für Spannung beim Nockherberg

"Auf dem Nockherberg 2026"

Fastenrede 2026: Neuer Mann sorgt für Spannung beim Nockherberg

04.03.2026, 08.30 Uhr
von Rupert Sommer
Beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg übernimmt Stephan Zinner die Fastenrede von Maxi Schafroth. Ein Abend voller politischer Satire erwartet die Zuschauer im BR Fernsehen.
Stephan Zinner
Stephan Zinner ist Kabarettist, Musiker und Schauspieler. Und auf dem Nockherberg kennt er sich bestens aus.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Auf dem Nockherberg 2026
Stephan Zinner steht als Fastenprediger jetzt im Zentrum des Interesses.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Bojan Ritan
Auf dem Nockherberg 2007
Stephan Zinner (links) verkörperte beim traditionellen Singspiel schon lange Markus Söder - auch zu Zeiten, als der noch gar nicht Ministerpräsident war. Beide mussten miteinander älter werden.  Fotoquelle: 2007 Getty Images/Johannes Simon
Auf dem Nockherberg 2026
Sie führen das TV-Publikum durch die Gefühlswelten von Politikern, die sich bei der Starkbierveranstaltung mehr oder weniger auf den Schlips getreten fühlen (von links): Tilman Schöberl, Ursula Heller und Sandra Rieß.  Fotoquelle: BR/Vera Johannsen
Auf dem Nockherberg 2026
Gelten als Vor-Ort-Psychologen in allen Fragen rund um das Starkbierfest: Ursula Heller und Tilmann Schöberl.  Fotoquelle: BR/Vera Johannsen
Auf dem Nockherberg 2026
Wissen genau, wann welcher Derbleck'n-Hieb schmerzte - und wann er zu verkraften ist: Ursula Heller und Tilmann Schöberl.  Fotoquelle: BR/Vera Johannsen

Mit dem traditionellen Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg startet auch 2026 wieder das politische Derblecken im Bayerischen Rundfunk, das mit der Live-Sendung "Auf dem Nockherberg 2026" um 19.00 Uhr einen langen Polit-Satire-Abend einläutet. In diesem Jahr steht dabei ein Rollenwechsel im Fokus: Kabarettist und Schauspieler Stephan Zinner feiert seine Premiere als Fastenredner und übernimmt damit die Aufgabe von Maximilian Schafroth.

Auf dem Nockherberg 2026
Der scharfzüngige Allgäuer Schafroth, der sich zuvor seit 2019 oft mit viel Herzblut und messerscharfen Reden in die Rolle eines wirklichen Politiker-Kritikers hineingekniet hatte, musste die Aufgabe nach seinem Auftritt im vergangenen Jahr abgeben. Ein "Rauschmiss", sagte Schafroth im Nachhinein unumwunden in diversen Interviews. Offenbar war er manchen in seiner Rigorosität zu weit gegangen. Umso größer dürfte der Druck nun auf dem Nachfolger lasten: Gibt sich der unter anderem aus dem Eberhofer-Kinofilmen bekannte Stephan Zinner zu lasch, dürfte ihm das ebenso angekreidet werden wie zu viel Härte oder Häme. Das richtige Maß zu finden, war allerdings seit jeher die Herausforderung am Nockherberg.

Bühne frei für bissige Seitenhiebe: Wer bekommt diesmal sein Fett weg?

Man muss sich um den Vollblutkabarettisten, Schauspieler und Musiker Zinner keine Sorgen machen, kennt er doch die oft etwas eigenwilligen Dynamiken vor Ort, bei der auch die örtliche Großbrauerei ein gewichtiges Wort mitzureden hat, schon bestens: Zinner ist auf dem Nockherberg kein Unbekannter. Fast 15 Jahre lang stand er selbst auf der Bühne des Singspiels, unter anderem in seiner viel beachteten Paraderolle als Markus Söder, die er bis 2019 verkörperte.

Nun wechselt er vom Spiel auf die Kanzel: Beim Politiker-Derblecken wird er erstmals am Rednerpult stehen und den anwesenden Politikerinnen und Politikern "die Leviten lesen", wie es oft so schön, aber auch latent verharmlosend heißt. Schafroth wählte zuletzt einen Ton, der vielen Kritisierten offenbar doch zu nahe kam.

Spannung verspricht auch das Singspiel, das erneut vom bewährten Autoren- und Regie-Duo Stefan Betz und Richard Oehmann gestaltet wird. Die beiden verantworten bereits zum sechsten Mal in Folge Text und Inszenierung der satirischen Bühnenproduktion. Wie immer stellt sich die Frage, welche politischen Figuren es dieses Jahr in das Stück schaffen – und welche Persönlichkeiten mit Doubles auf der Bühne vertreten sind. Stoff bietet die aktuelle politische Lage reichlich, zumal nur wenige Tage nach dem Starkbieranstich die Kommunalwahlen in Bayern stattfinden. Für Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter bedeutet das einen besonders prominenten Auftritt kurz vor dem Wahltermin.

Nockherberg-Singspiel 2026 im Schatten globaler Krisen

Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich allerdings der Schatten, der durch die vielen Weltkrisen und Kriege auch auf München und den Freistaat fällt, weiter vergrößert, was das Singspiel-Schreiben nicht unbedingt leichter macht. Einschüchtern lassen möchten sich Betz und Oehmann allerdings nicht. "Nach Corona, Krieg, Demokratierkrise und all dem Zeug haut dich erst mal nicht mehr so schnell etwas um. Letztes Jahr war es natürlich speziell, weil wir genau wussten: Wir proben eine Woche – und dann ist Wahl", blickt Co-Autor Richard Oehmann zurück. "Und du weißt einfach nicht, ob das Stück, so wie du es gerade schreibst, diese Wahl überhaupt überlebt."

Auch Stefan Beetz, bekannt unter anderem auch durch seinen Nebenrollen in den "Eberhofer"-Krimis, lässt sich vom Weltgeschehen nicht kirre machen. "Wenn wir auf alles reagieren würden, was Donald Trump diese oder nächste Woche sagt oder tut, wären wir völlig verloren", meint er. Eines steht auf dem Nockherberg mit Sicherheit fest: Trump bekommt keine Singspiel-Rolle von den Autoren!

Der Charakter des Abends soll ja auch dem Nockherberg treu bleiben. Mit viel lokalem Bezug, auch wenn der im Vergleich zu den weltweiten Tagesschlagzeilen oft fast harmlos wirkt. "Vor zehn Jahren wäre eine weitere Verzögerung bei der S-Bahn ein Riesenthema gewesen", sagt Richard Oehmann und spielt auf ein wichtiges Thema aus dem Kommunalwahlkampf in München an. "Heute zuckt man mit den Schultern. Wir leben seit Jahren auf Baustellen: Bahnhof Baustelle, S-Bahn Baustelle, Flughafen Baustelle."

Programm rund um „Auf dem Nockherberg 2026“ im Überblick

Was völlig unverändert bleibt, ist der typische Nockherberg-Genuss-Schmerz, den Politiker immer wieder aushalten müssen. Dabeisein ist alles – auch wenn's wehtut. Das alljährliche Ritual des Politiker-Abwatschens erinnert damit fast an einen sportlichen Wettkampf, passend zum Olympiajahr: Präsenz zeigen, sich im Scheinwerferlicht sonnen – und auch dann Haltung bewahren, wenn es verbal etwas auf die Mütze beziehungsweise vor den Latz gibt. Im weiß-blauen Freistaat gilt weiterhin die Devise: Man muss es sich erst verdienen, nach allen Regeln der Kunst derbleckt zu werden.

Wenn Politikerinnen und Politiker vor laufender Kamera durch den Starkbierschaum gezogen werden, ist das für die Betroffenen nicht immer angenehm. Für das Publikum jedoch gehört genau das zum festen Reiz der Veranstaltung. Als größte Strafe gilt nicht der Spott selbst, sondern das völlige Übersehenwerden – denn wer nicht erwähnt wird, entgeht zwar dem öffentlichen Hohn, verpasst aber auch die Aufmerksamkeit dieses einzigartigen politischen Schaulaufens.

Durch den Abend führen Ursula Heller, Tilmann Schöberl und Sandra Rieß. Der Bayerische Rundfunk überträgt "Auf dem Nockherberg 2026 – Die Starkbierprobe" live im BR Fernsehen sowie im Stream in der ARD Mediathek. Im Anschluss geht es im BR-Programm um 21.50 Uhr nahtlos weiter mit der Sendung "Die Gesprächsrunde zum Nockherberg", die von Ursula Heller und Tilmann Schöberl moderiert wird. Nach einer kurzen Nachrichtenunterbrechung geht es um 22.50 Uhr mit dem Programmpunkt "Bayern, Bier und Politik" weiter, wo über "Schein und Sein auf dem Nockherberg" diskutiert wird.

Auf dem Nockherberg 2026 – Mi. 04.03. – BR: 19.00 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

