"Rosenmontagszug Mainz 2026": Verpasse nicht die Karnevals-Highlights im Ersten!

16.02.2026, 08.32 Uhr
von Rupert Sommer
Das Erste zeigt die Höhepunkte des Karnevals aus Mainz, Köln und Düsseldorf. Erleben Sie die farbenfrohen Umzüge live und direkt aus den Karnevalshochburgen.
Rosenmontagszug Mainz 2026
Die typischen "Schwellköppe" dürfen in Mainz nicht fehlen.  Fotoquelle: SWR/Tobias Mühlenbeck
Rosenmontagszug Mainz 2026
Der Zug in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz steht dieses Jahr unter dem Motto: "Die Hofsänger im Gold'nen Mainz seit 100 Jahr'n die Nummer 1".   Fotoquelle: SWR/Marcel Jakobi
Rosenmontagszug Mainz 2026
Immer wieder wird das Bild vom "Narrenschiff" bemüht.  Fotoquelle: SWR
Rosenmontagszug aus Köln 2026
Die Bewohner der Domstadt Köln gelten als besonders feierfreudig. Thorsten Schorn und Monika Salchert kommentieren das Treiben in den Straßen.  Fotoquelle: WDR/Annika Graeff
Rosenmontagszug aus Düsseldorf
Karneval mobilisiert auch in der NRW-Landeshauptstadt die feierfreudigen Massen.  Fotoquelle: WDR/Thomas von der Heiden

Am Rosenmontag heißt es im Ersten wieder: Helau und Alaaf! Die ARD überträgt auch in diesem Jahr die großen Rosenmontagszüge aus Mainz, Köln und Düsseldorf und bringt damit das bunte, närrische Treiben aus den drei Karnevalshochburgen direkt ins Wohnzimmer. Den Auftakt macht ab 12.10 Uhr die Sendung "Rosenmontagszug Mainz 2026", gefolgt von den Umzügen in Köln (14.00 Uhr) und Düsseldorf (15.30 Uhr). Millionen Menschen entlang der Straßen und natürlich auch wieder vor den Bildschirmen feiern damit den Höhepunkt der jecken Jahreszeit.

ARD
Rosenmontagszug Mainz 2026
Unterhaltung • 16.02.2026 • 12:10 Uhr

Los geht das große Karnevalstreiben in Rheinland-Pfalz beim Mainzer Zug, der aktuell unter dem Motto "Die Hofsänger im Gold'nen Mainz – seit 100 Jahr'n die Nummer 1" durch die Straßen zieht. Damit ehren die Mainzer Narren die legendären Mainzer Hofsänger, die 2026 ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Der Südwestrundfunk überträgt den Zug live im Ersten und im Dritten, in Rheinland-Pfalz sogar in voller Länge. Durch die Sendung führen Patricia Küll und Florian Sitte vom Mainzer Carneval Club (MCC).

"Uff de Gass" sind der Mainzer Comedian Sven Hieronymus und SWR-Reporterin Sarah Wilk, die direkt zwischen den Närrinnen und Narren unterwegs sind und das Geschehen hautnah einfangen – von den kunstvollen Motivwagen über Garden und Musiker bis zu den feiernden Menschen am Straßenrand. Der Mainzer Zug zählt mit über 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmehmern, 150 Zugnummern und Hunderttausenden Zuschauenden zu den ganz großen Straßenkarnevals-Events in Deutschland. Für viele ist die Live-Übertragung ein fester Bestandteil des Rosenmontags – und mit dem musikalisch geprägten Motiv eine Hommage an die Geschichte des Mainzer Karnevals.

"Alaaf – Mer dun et för Kölle!"

Um 14.00 Uhr übernimmt das Ersten dann live aus der Domstadt: Beim Kölner Rosenmontagszug heißt es auch in diesem Jahr: "Alaaf – Mer dun et för Kölle!". Der Zug, der am Chlodwigplatz in der Südstadt startet, gilt als der emotionalste Höhepunkt des rheinischen Fastelovends. Der WDR überträgt den Ausnahmezustand in Köln wie gewohnt in bewährter Besetzung: Thorsten Schorn und Monika Salchert kommentieren das närrische Spektakel im Ersten. Für Stimmungsbilder sorgt Komiker und Schauspieler Martin Klempnow, der als Reporter mitten im bunten Publikum unterwegs ist. Ergänzt wird das Team durch Svenja Kellershohn, die Einblicke von den begehrtesten Standorten entlang der Strecke liefert – von Balkonen, Fenstern und Feiern direkt an der Zugstrecke.

Die Kölner Jecken feiern damit ihren "höchsten Feiertag". Mehr als 10.000 Teilnehmende, über 70 Kapellen und Dutzende Wagen verwandeln die Stadt in ein Farbenmeer aus Rot, Weiß und Gold. Neben traditionellen Persiflagen und politischen Seitenhieben stehen in Köln aber vor allem Musik, Lebensfreude und Zusammenhalt im Mittelpunkt. Das Motto "Mer dun et för Kölle" bringt es auf den Punkt: Der Karneval ist und bleibt echte Herzenssache.

Wie Düsseldorf Schlagzeilen in der ganzen Welt produziert

Um 15.30 Uhr schaltet die ARD schließlich weiter nach Düsseldorf, wo der dritte große Rosenmontagszug unter dem Motto "Mer bliewe bunt – ejal wat kütt!" über die Königsallee rollt. Der WDR zeigt den politischsten Zug des Landes, der seit über 200 Jahren für Aufsehen sorgt und regelmäßig über Deutschland hinaus Schlagzeilen macht. Kommentiert wird der Düsseldorfer Zug von Freddie Schürheck und Stefan Kleinehr, während Sebastian Auer als Reporter vom Zugweg berichtet.

Neues Prequel: "Sunrise on the Reaping" setzt die "Tribute von Panem"-Saga fort
Mit "Sunrise on the Reaping" wird die Vorgeschichte der "Tribute von Panem" weiter erzählt. Überraschend kehren auch Katniss und Peeta zurück, gespielt von Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson.
Prequel-Abenteuer
Die Tribute von Panem - Sunrise On The Reaping (2026)

Wie in jedem Jahr sorgt der berühmte Wagenbauer Jacques Tilly mit seinen bissigen Motivwagen für Gesprächsstoff. Seine überlebensgroßen, satirisch zugespitzten Figuren nehmen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ins Visier, oft mit internationaler Resonanz. Zuletzt wurde im Dezember bekannt, dass ein russisches Gericht ein Strafverfahren gegen den Karnevalsprofi Tilly eingeleitet haben soll – wegen Kritik am Kriegsherrn Putin, der auf einem Wagen beim blutigen Bad gezeigt wurde.

Traditionell bleibt bis zum Start geheim, welche Persönlichkeiten oder Ereignisse diesmal aufs Korn genommen werden. Erst am Rosenmontag selbst wird das närrische Geheimnis gelüftet. Neben der bekannten politischen Schärfe zeigt sich der Düsseldorfer Karneval aber auch von seiner leichten, musikalischen Seite: mit Spielmannszügen, Funkenmariechen und internationalen Gruppen, etwa aus Spanien und Südamerika. Ein besonderes Highlight wird die Präsentation der diesjährigen Tollitäten, Prinz Marcus I. und Venetia Nicole, auf ihrem prachtvoll geschmückten Prinzenwagen. Entlang der Strecke werden Hunderttausende Menschen erwartet, die den Zug mit "Helau!"-Rufen, Kamelle und buntem Jubel begleiten. Mehr geht nicht!

Rosenmontagszug Mainz 2026 – Mo. 16.02. – ARD: 12.10 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

