BBC adaptiert "Herr der Fliegen" als Serie: Plötzlich Chef auf einer einsamen Insel

Menschen, die urplötzlich aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen und zur Schicksalsgemeinschaft werden – diese Art "Sozialexperiment" übt seit jeher eine große Faszination aus. Was passiert, wenn vertraute Strukturen verschwinden, wenn auf einmal nichts mehr ist, wie es vorher war, wenn sich eine Gruppe ohne äußere Regeln organisiert, wenn die Karten völlig neu gemischt werden – noch dazu in einem archaischen Umfeld? – Dann geht es ans Eingemachte, an den Kern dessen, was Mensch-Sein bedeutet. Und es geht um die ganz großen Fragen: Wer übernimmt die Führung? Wer widersetzt sich ihr? Wer wächst über sich hinaus? Wer offenbart innere Abgründe? Wer überlebt, und wer schafft es nicht? – Epische Serien wie "Lost" (2004-2010), Filme wie "The Experiment" (2010) oder "The Purge" (seit 2013) zeigen eindrucksvoll, wie schnell sich die Machtverhältnisse verschieben können, wenn gesellschaftliche Ordnung wegfällt. Genau an diesem Punkt setzt auch die vierteilige BBC-Dramaserie "Lord of the Flies" (ab Dienstag, 24. Februar, auf Sky und WOW streamen) an. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Weltbestseller von William Golding.

Das Drama erzählt die Geschichte einer Gruppe von Jungen, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel stranden. Ohne Erwachsene, ohne Zivilisation und ohne klare Regeln müssen die Überlebenden miteinander auskommen. Die Kinder sind zwischen sechs und zwölf Jahre alt und vollkommen auf sich allein gestellt – und sich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.

Misstrauen, Angst und Aggression Ein Teil der Jungen stammt aus einer Eliteschule und kennt sich bereits. Ihr Anführer ist Jack (Lox Pratt), selbstbewusst, dominant und überzeugt davon, die Kontrolle behalten zu müssen. Die übrigen Jungs schließen sich ebenfalls zusammen und wählen Ralph (Winston Sawyers) zu ihrem Anführer. Gemeinsam mit Piggy (David McKenna) versucht Ralph, Strukturen zu schaffen und vor allem eines zu erreichen: gefunden und gerettet zu werden.

Die namenlose Pazifikinsel selbst wirkt zunächst wie ein Paradies. Weißer Sand, klares blaues Wasser und eine scheinbar unberührte Natur vermitteln Freiheit und Unbeschwertheit. Doch dieser trügerische Frieden hält nicht lange. Die Spannungen zwischen den Jugendlichen wachsen, alte Gegebenheiten verlieren an Bedeutung. Was idyllisch beginnt, kippt zunehmend in eine spannungsgeladene Atmosphäre aus Misstrauen, Angst und Aggression.

Piggy nimmt dabei eine besondere Rolle ein. Er ist der Intellektuelle der Gruppe, vorsichtig, nachdenklich und stets bemüht, rational zu handeln. Er erzählt Geschichten, denkt voraus und springt nicht kopflos ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Als Ralphs engster Vertrauter steht er für Vernunft und Struktur. Jack hingegen entwickelt ein immer stärkeres Interesse an der Jagd. Für ihn zählen Stärke, Mut und Kontrolle. Sein Wunsch nach Führung treibt ihn dazu, Jungen aus der anderen Gruppe auf seine Seite zu ziehen und damit einen offenen Konflikt zu provozieren.

Zwischen Kultur und Wildheit "Lord of the Flies" zeigt eindrucksvoll, wie sich der Mensch verändert, wenn Zivilisation und gesellschaftliche Ordnung wegfallen. Die Serie wirft unbequeme Fragen auf: Braucht jede Gruppe zwangsläufig eine Führung? Was passiert, wenn Macht wichtiger wird als Gemeinschaft? Und wie dünn ist die Grenze zwischen Kultur und Wildheit, besonders dann, wenn der Charakter bereits in einer zivilisierten Welt geprägt wurde? Auch die Symbolik spielt eine zentrale Rolle. Allein die Entscheidung, ausschließlich Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren auf der Insel zusammenleben zu lassen, regt zum Nachdenken an. Wie hätte sich die Situation entwickelt, wenn es nur Mädchen gewesen wären oder eine gemischte Gruppe? Warum wählte der Autor ausgerechnet Kinder als Protagonisten? Und wie entsteht Gewalt dort, wo eigentlich Unschuld vermutet wird?

Für das Fernsehen wurde der Roman von William Golding von Jack Thorne adaptiert, bekannt durch viel gelobte Arbeiten wie "Adolescence", "His Dark Materials" und "Enola Holmes". Die Regie übernahm Marc Munden, der unter anderem für "The Mark of Cain" und "Help" verantwortlich war. Beide wurden mehrfach mit dem BAFTA Award ausgezeichnet. Das Ensemble besteht aus über 30 Jungen, von denen viele in der Produktion ein bemerkenswertes Schauspieldebüt geben. Die eindringliche Originalmusik für die Serie wurde von Cristóbal Tapia de Veer, Hans Zimmer und Kara Talve komponiert. Der Roman "Lord of the Flies", dessen Autor William Golding 1983 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, zählt bis heute zu den meistgelesenen Werken im englischen Lehrplan.

Die BBC-Adaption schafft es, die zeitlosen Fragen des Romans in eindrucksvollen Bildern und mit großer emotionaler Wucht neu zu erfinden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

