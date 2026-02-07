Home News TV-News

"School of Champions": Die dritte Staffel der Sport-Serie in der ARD

"School of Champions"

Aufwachsen zwischen Pistengaudi, Profisport und erster Liebe

07.02.2026, 06.15 Uhr
von Marina Birner
Die beliebte Serie "School of Champions" kehrt pünktlich zu den Olympischen Winterspielen mit ihrer dritten Staffel zurück. Jakob Seeböck und Co. begeistern als Skitalente in einer von Erfolgsdruck und persönlichen Herausforderungen geprägten Geschichte.
"School of Champions"
Ski-Talent Luca Rossi (Mikka Forcher) leidet nicht nur unter den Problemen, mit denen die gesamte Schulgemeinschaft zu kämpfen hat.  Fotoquelle: ORF/BR/Superfilm Filmproduktions GmbH/Stefanie Leo
"School of Champions"
Nikki Auer (Imre Lichtenberger) hat nur einen Traum: die Teilnahme an Olympia. Auch in der dritten Staffel von "School of Champions", die ab Freitag, 6. Februar, in der ARD-Mediathek verfügbar ist, trainiert er dafür extrem hart.  Fotoquelle: ORF/BR/Superfilm Filmproduktions GmbH/Stefanie Leo
"School of Champions"
Mark Auer (Jakob Seeböck) tut alles, um die "School of Champions" (Samstag, 7. Februar, ab 23.25 Uhr und Montag, 9. Februar, ab 0.30 Uhr, ARD) vor dem finanziellen Ruin zu bewahren.   Fotoquelle: ORF/BR/Superfilm Filmproduktions GmbH/Superfilm Filmproduktions GmbH
"School of Champions"
Um authentische Pisten-Szenen für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu drehen, setzen die Macher der Coming-of-Age-Serie "School of Champions" (Staffel drei ab Freitag, 6. Februar, ARD Mediathek) bei der Abfahrt auf Doubles.  Fotoquelle: ORF/BR/Superfilm Filmproduktions GmbH/Stefanie Leo
"School of Champions"
Auch wenn sportliche Leistungen für Luca Rossi (Mikka Forcher), Dani Strobl (Emilia Warenski) und Co. wohl am meisten zählen, sind die Athleten und Athletinnen immer noch ganz normale Jugendliche mit ganz normalen Problemen und Träumen.  Fotoquelle: ORF/BR/Superfilm Filmproduktions GmbH/Stefanie Leo
"School of Champions"
Draußen im frischen Schnee können sich Fabienne (Nadja Sabersky) und Luca Rossi (Mikka Forcher) auf die positiven Dinge konzentrieren.  Fotoquelle: ORF/BR/Superfilm Filmproduktions GmbH/Superfilm Filmproduktions GmbH

Während seiner Studienzeit verdiente er sich als Snowboardlehrer bei Schulskikursen etwas dazu. Nun überzeugt der 49-jährige Schauspieler Jakob Seeböck, den viele aus "SOKO Kitzbühel" kennen, bereits in der dritten Staffel der Serie "School of Champions" in der Rolle des Leiters einer Ski-Akademie im Gasteinertal. Die "School of Champions" (Samstag, 7. Februar, ab 23.25 Uhr, und Montag, 9. Februar, ab 0.30 Uhr, ARD) gilt als Talentschmiede von weltweitem Ansehen – ihre Absolventinnen und Absolventen prägen den Profisport seit Jahren. An der Spitze der Einrichtung steht der von Seeböck gespielte Mark Auer, einst selbst Olympiastarter, der sich heute unter anderem mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert sieht. Denn es droht die Schließung der Schule.

ARD
"School of Champions"
Serie • 07.02.2026 • 23:25 Uhr

Pünktlich zum Start der Olympischen Winterspiele in Italien (am Freitag, 6. Februar) geht die Erfolgsserie von BR und ORF in die dritte Runde – mit gewohnten Publikumslieblingen wie Ferdinand Hofer (32) als Coach Albin, der dank seiner Rollen im Münchner "Tatort" und in den "Eberhofer"-Krimis eine treue Fangemeinde um sich schart. Als erfahrener Trainer ist es Albin vorbehalten, die Jugendlichen trotz der Hiobsbotschaft zu beruhigen. Das gelingt ihm allerdings nur semi-gut.

Es herrscht aus diversen Gründen jede Menge Aufregung im Ski-Internat. Luca (Mikka Forcher) etwa ist von der Krise besonders stark betroffen. Und ihm hat es die Freeriderin Fabienne (Nadja Sabersky) angetan: Ihr unkonventioneller Lebensstil, der ganz der Suche nach der perfekten Powderline gewidmet ist, übt eine besondere Faszination auf ihn aus – mit Folgen ...

Derzeit beliebt:
>>"ZDF.reportage: Winter in Oberstdorf": Kritik zur ZDF-Doku
>>"Semperopernball 2026": Der Ball in Dresden auf 3sat
>>Lena Kesting moderiert Olympia im ZDF: Ex-Schwimmerin berichtet live aus Italien
>>Kirsty Coventry: Wer ist die neue IOC-Präsidentin? ARD-Doku zum Olympia-Start

Zwischen Ruhm und Ruin

Die ersten beiden Staffeln waren mit über neun Millionen Abrufen in der ARD-Mediathek ein voller Erfolg. Mit ihrer sportiven Coming of Age-Serie trafen die Produzenten und Autoren um Headwriter Samuel Schultschik den Zeitgeist. Themen wie Erfolgs- und Leistungsdruck sowie die Gradwanderung zwischen eigenen und von der Gesellschaft aufgezwungenen Erwartungen beschäftigen Millennials und womöglich noch mehr die Gen Z in den Jahren, in denen man sich am meisten verändert, sehr. "Leistungssport ist mit unglaublich vielen Entbehrungen und Opfern verbunden", weiß auch Hauptdarsteller Seeböck.

"Haben junge Menschen einen Traum, den sie auch verfolgen wollen, müssen wir als Eltern das unbedingt unterstützen", erklärte der zweifache Vater im Interview mit teleschau anlässlich des Starts der ersten Staffel. "Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht zu wissen, was man mit seinem Leben anstellen will." Wie die Serie zeigt, lassen sich Freundschaften, Familie und Freiheit allerdings nicht immer vereinbaren. Die Drehbuchautoren Schultschik, Volker Schmitt, Karin Koller und Thomas Christian Eichtinger haben nun wieder einmal spannende Geschichten rund um Kämpfe mit inneren Schweinehunden, finanziellem Druck und sozialen Stolperfallen geschrieben.

Unter der Regie von Jakob Fischer und Johanna Moder begeben sich in acht Folgen à 45 Minuten zahlreiche Stunt-Doubles auf die Piste, um für authentische Rennen mit Nervenkitzel zu sorgen. Auf diese Weise wird das sportliche Treiben im Skigebiet in all seiner Schönheit auch für die "Flachlandtiroler" unter den Zuschauern ein Stück weit erlebbar. "Die Menschen vor Ort sind alle sehr wohlwollend und haben uns wirklich gut beherbergt", schwärmte Seeböck. "So ein Filmteam – ich weiß – ist nicht immer ganz einfach."

Seit November finden sogar schon die Dreharbeiten für die vierte Staffel statt. Mit dabei als ehrgeizige PR-Strategin Naima Winkler ist Hilde Dalik, bekannt aus "Vorstadtweiber, einer anderen Hit-Serie aus Österreich.

"School of Champions" – Sa. 07.02. – ARD: 23.25 Uhr

Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
Während Millionen ihn vor Alpenkulisse sehen, lebt Hans Sigl ganz anders. Sein Zuhause liegt fern vom Set – bewusst ruhig und zurückgezogen.
In Bayern
Hans Sigl lächelt.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

TV-Kollege springt ARD-Moderatorin Lola Weippert nach Online-Hass zur Seite: "Bemitleidenswert"
Schlagfertige Reaktion
Detlef Steves / Lola Weippert
Marco Girnth über seinen „SOKO Leipzig“-Abschied: „Es bricht mir das Herz“
Nach 25 Jahren
Marco Girnth schaut ernst.
Dreieinhalb Stunden Frohsinn in unlustigen Zeiten
"Fastnacht in Franken 2026"
Fastnacht in Frasnken 2026
Olympia 2026: Die Eröffnung
"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026"
Olympische Winterspiele 2026
"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!
So geht es weiter
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
"Nord bei Nordwest – Blindgänger": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Krimi-Komödie
"Nord bei Nordwest - Blindgänger"
"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
Dietmar Bär wird 65: Hättest du "Tatort"-Star in seiner ersten Rolle erkannt?
Schauspielkarriere
Dietmar Bär
"Big Little Lies" am Alpenrand: deutsch-österreichische Erfolgsserie geht in die zweite Staffel
"Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse"
Tage, die es nicht gab - Tödliche Geheimnisse
Hamburgs dunkle Seiten
"Nachtstreife (1)"
Nachtstreife
Ein kompliziertes Liebesdreieck im Jenseits: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Eternity"
Barbara Wussow äußert sich nach Kritik über „Traumschiff“-Kapitän Silbereisen
Was meint sie?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Barbara Wussow & Co.: Was wurde aus den "Schwarzwaldklinik"-Stars?
Die Schauspieler der Kult-Serie
"Die Schwarzwaldklinik": (l-r): Eva-Maria Bauer, Alf Marholm, Gaby Fischer, Franz Rudnik, Ilona Grübel, Klausjürgen Wussow, Gaby Dohm, Sascha Hehn und Barbara Wussow.
Reinhold Beckmann muss seine Wohnung verlassen: "Nichts mehr zu retten"
Wohnungsverlust
"NDR Talk Show"
Diese Rarität sorgt für Streit bei „Bares für Rares“: „Schrei mich nicht an!“
Ausgabe vom 6. Februar 2026
Von links: Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Moderator Horst Lichter, Händler Daniel Meyer und Markus Wildhagen
Warum Isabel Edvardsson „Let’s Dance“ eine Absage erteilt
Sie will nicht
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Halftime-Show-Act und Trump-Gegner: Das ist Bad Bunny
Super Bowl 2026
Bad Bunny (2025)
Im Free-TV: Dieser opulente TV-Film erzählt von einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte
Historisches TV-Drama
"Nacht über Berlin"
Senta Berger äußert sich nach schwerem Sturz: "Bin sehr gerührt"
Schauspielerische Rückkehr
Senta Berger
Oscar-Preisträger lädt zur Bibelstunde: Kontroverser Endzeit-Thriller läuft im Free-TV
Dystopische Bibeljagd
The Book of Eli
Nach Machtwechsel: Diese „Star Wars“-Projekte sind geplant – oder gefährdet
Zukunft der Reihe
Star Wars: Maul - Shadow Lord
Nach harter Zeit: Warum Sophia Thomalla & Zverev so ausgeglichen wirken
Promi-Beziehung
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
„Let’s Dance“-Kandidatin Bianca Heinicke: Vom YouTube-Hype zum Neuanfang
Großer Bruch
Bianca Heinicke mit blauen Haaren aus 2016.
Nach Flaggen-Eklat entschuldigt sich ARD-Satiriker bei Grönländern: "Haben uns vergriffen"
Satirischer Skandal
Maximilian Schafroth
Aus traurigem Grund: Schlagerstar Sonia Liebing kündigt Instagram-Pause an
Sonia Liebing pausiert
Sonia Liebing
Liefers, Loos und der Reichstagsbrand
"Nacht über Berlin"
"Nacht über Berlin"
Lachen mit dem Wuschelkopf
"Atze Schröder Live Programm 'Echte Gefühle'"
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Wicked: Teil 2"
Eva Benetatou spricht Klartext nach Dschungelcamp-Aus
"Hat mich schockiert"
Dschungelcamp
Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert
Auktionserfolg
Pierre Niney