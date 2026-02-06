Home News Star-News

Senta Berger äußert sich nach schwerem Sturz: "Bin sehr gerührt"

Schauspielerische Rückkehr

Senta Berger äußert sich nach schwerem Sturz: "Bin sehr gerührt"

06.02.2026, 09.55 Uhr
von Franziska Wenzlick
Nach einem schweren Sturz und einer mehrstündigen Operation zeigt sich Senta Berger gerührt von der Anteilnahme und bedankt sich für die Genesungswünsche. Es ist ihre erste Rolle seit dem Tod ihres Mannes Michael Verhoeven im Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke".
Senta Berger
Nach ihrem schweren Sturz hat sich Senta Berger nun selbst zu Wort gemeldet.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Senta Berger und Simon Verhoeven
Unter der Regie ihres Sohnes Simon Verhoeven hat Senta Berger den Film "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" gedreht. Die Romanverfilmung feiert am 27. Januar Premiere.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Es ist ihre erste Rolle vor der Kamera seit dem Tod ihres Mannes Michael Verhoeven im Jahr 2024: In der Romanverfilmung "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" spielt Senta Berger die Großmutter Inge, die ihren Enkel – einen angehenden Schauspieler – bei sich aufnimmt. Den Kinostart genießen konnte Berger aufgrund eines schweren Sturzes nur bedingt. Nun jedoch meldete sich die 84-Jährige selbst zu Wort.

"Ich bedanke mich für die Anteilnahme und freue mich über die Genesungswünsche. Ebenso die vielen schönen Reaktionen auf unseren Film, die mich erreicht haben", erklärte Berger gegenüber "Bild" und betonte: "Ich bin sehr gerührt."

Die Schauspielerin musste aufgrund eines Oberschenkelbruchs operiert werden. "Die Tage auf der Intensivstation waren natürlich sehr hart", offenbarte ihr Sohn Simon Verhoeven nun gegenüber "Bild". Eine "mehrstündige OP" gehe im Alter des Filmstars schließlich mit Risiken einher. Er habe "sehr gezittert", gestand der Filmemacher.

Derzeit beliebt:
>>Marco Girnth über seinen „SOKO Leipzig“-Abschied: „Es bricht mir das Herz“
>>Oscar-Preisträger lädt zur Bibelstunde: Kontroverser Endzeit-Thriller läuft im Free-TV
>>Christoph Maria Herbst über Zärtlichkeit und Eifersucht in der Ehe
>>Heute im TV: Bruce Willis im düsteren Meisterwerk einer Monty-Python-Legende

"Meine Mutter hatte große Schmerzen"

In den vergangenen Tagen sei Berger schließlich von einem Hamburger Krankenhaus in eine Münchner Rehaklinik verlegt worden. "Der Transport war hart", berichtete Verhoeven. "Meine Mutter hatte große Schmerzen, aber sie wollte da partout keine Sonderbehandlung." Berger werde "getragen von der Wertschätzung, die sie derzeit erfährt", verriet der "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke"-Regisseur: "Und das, obwohl sie bei unseren Premieren ja gar nicht dabei sein konnte."

Nun hoffe Senta Berger darauf, das Ergebnis des Projekts schon bald gemeinsam mit ihrem Sohn im Kino sehen zu können. "Wir tun alles dafür, dass wir meiner Mutter diesen Wunsch erfüllen können", betonte Verhoeven.

In "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" zieht der angehende Schauspielstudent Joachim (Bruno Alexander) zu seinen exzentrischen Großeltern (Berger und Michael Wittenbron). Zum Ensemble gehören außerdem unter anderem Tom Schilling und Karoline Herfurth.

Diese Woche neu im Kino: Drei Filme zwischen Tragik, Terror und Überleben
Am 29. Januar starten drei spannende Filme in den Kinos: Das autobiografische Drama "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", der Horrorfilm "Primate" und der Survival-Thriller "Send Help" bieten für jeden Geschmack etwas.
Kino-Starts
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"The Danish Woman": Alle Infos zur dänischen Serie bei ARTE
Dänemarks Antiheldin
The Danish Woman
"Niemand sah mich als sexy an": So sah Salma Hayek früher aus
Hollywood
Salma Hayek
"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
"Miami Vice" trifft "Police Academy": Diese Fortsetzung ist besser als das Original und läuft im Free-TV
Verbrecherjagd in Miami
Ride Along: Next Level Miami
Überraschungshit: "Melania"-Kinofilm startet stark
Erfolg
Melania Trump
Gemma Arterton feiert 40. Geburtstag: Das macht das "Bond"-Girl heute
Karriereverlauf
James Bond 007: Ein Quantum Trost (2008)
Corinna Binzer: Schauspielerin erzählt ihre bewegte Geschichte
"Lebenslinien"
Lebenslinien
Herz, Humor und Abschied: Til Schweigers bewegender Film im Free-TV
"Das Beste kommt noch!"
"Das Beste kommt noch!"
Brad Pitt im Panzerkrieg: Darum wirkt „Fury – Herz aus Stahl“ so beklemmend
Düsteres Kriegsdrama
Herz aus Stahl
ARD-Familienshow mit Kai Pflaume: Diese Stars treten neben Sebastian Pufpaff an
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Nach Machtwechsel: Diese „Star Wars“-Projekte sind geplant – oder gefährdet
Zukunft der Reihe
Star Wars: Maul - Shadow Lord
Nach harter Zeit: Warum Sophia Thomalla & Zverev so ausgeglichen wirken
Promi-Beziehung
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
„Let’s Dance“-Kandidatin Bianca Heinicke: Vom YouTube-Hype zum Neuanfang
Großer Bruch
Bianca Heinicke mit blauen Haaren aus 2016.
Nach Flaggen-Eklat entschuldigt sich ARD-Satiriker bei Grönländern: "Haben uns vergriffen"
Satirischer Skandal
Maximilian Schafroth
Aus traurigem Grund: Schlagerstar Sonia Liebing kündigt Instagram-Pause an
Sonia Liebing pausiert
Sonia Liebing
Liefers, Loos und der Reichstagsbrand
"Nacht über Berlin"
"Nacht über Berlin"
Lachen mit dem Wuschelkopf
"Atze Schröder Live Programm 'Echte Gefühle'"
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Dreieinhalb Stunden Frohsinn in unlustigen Zeiten
"Fastnacht in Franken 2026"
Fastnacht in Frasnken 2026
Olympia 2026: Die Eröffnung
"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026"
Olympische Winterspiele 2026
Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Wicked: Teil 2"
Eva Benetatou spricht Klartext nach Dschungelcamp-Aus
"Hat mich schockiert"
Dschungelcamp
Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert
Auktionserfolg
Pierre Niney
Eric Stehfest spricht über Franziska Temme: "Ich bin endlich wieder glücklich!"
Neue Verbindung
Edith Stehfest und Franziska Temme
"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!
So geht es weiter
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
Verrückt: Darum war Sasha acht Jahre lang nicht bei Silbereisen zu Gast
Er verrät den Grund
Sasha steht auf der Bühne vor einem Mikrofon.
„Er hatte recht!“: Vater schenkt Bilder – dann staunen alle bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 5. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Wenn ein Mann "keine andere Wahl" hat: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Vielfältige Kino-Neustarts
No Other Choice
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Dieses Muster sticht sofort ins Auge
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Gewalt, Schlaganfall, Absturz: Was Michelle wirklich durchmachen musste
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Seit 35 Jahren verheiratet: Der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Wer ist er?
Barbara Wussow und Albert Fortell.