Senta Berger äußert sich nach schwerem Sturz: "Bin sehr gerührt"

Es ist ihre erste Rolle vor der Kamera seit dem Tod ihres Mannes Michael Verhoeven im Jahr 2024: In der Romanverfilmung "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" spielt Senta Berger die Großmutter Inge, die ihren Enkel – einen angehenden Schauspieler – bei sich aufnimmt. Den Kinostart genießen konnte Berger aufgrund eines schweren Sturzes nur bedingt. Nun jedoch meldete sich die 84-Jährige selbst zu Wort.

"Ich bedanke mich für die Anteilnahme und freue mich über die Genesungswünsche. Ebenso die vielen schönen Reaktionen auf unseren Film, die mich erreicht haben", erklärte Berger gegenüber "Bild" und betonte: "Ich bin sehr gerührt."

Die Schauspielerin musste aufgrund eines Oberschenkelbruchs operiert werden. "Die Tage auf der Intensivstation waren natürlich sehr hart", offenbarte ihr Sohn Simon Verhoeven nun gegenüber "Bild". Eine "mehrstündige OP" gehe im Alter des Filmstars schließlich mit Risiken einher. Er habe "sehr gezittert", gestand der Filmemacher.

"Meine Mutter hatte große Schmerzen" In den vergangenen Tagen sei Berger schließlich von einem Hamburger Krankenhaus in eine Münchner Rehaklinik verlegt worden. "Der Transport war hart", berichtete Verhoeven. "Meine Mutter hatte große Schmerzen, aber sie wollte da partout keine Sonderbehandlung." Berger werde "getragen von der Wertschätzung, die sie derzeit erfährt", verriet der "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke"-Regisseur: "Und das, obwohl sie bei unseren Premieren ja gar nicht dabei sein konnte."

Nun hoffe Senta Berger darauf, das Ergebnis des Projekts schon bald gemeinsam mit ihrem Sohn im Kino sehen zu können. "Wir tun alles dafür, dass wir meiner Mutter diesen Wunsch erfüllen können", betonte Verhoeven.

In "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" zieht der angehende Schauspielstudent Joachim (Bruno Alexander) zu seinen exzentrischen Großeltern (Berger und Michael Wittenbron). Zum Ensemble gehören außerdem unter anderem Tom Schilling und Karoline Herfurth.

