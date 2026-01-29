Home News Film-News

Diese Woche neu im Kino: Drei Filme zwischen Tragik, Terror und Überleben

Kino-Starts

Diese Woche neu im Kino: Drei Filme zwischen Tragik, Terror und Überleben

29.01.2026, 11.29 Uhr
von Jonas Decker
Am 29. Januar starten drei spannende Filme in den Kinos: Das autobiografische Drama "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", der Horrorfilm "Primate" und der Survival-Thriller "Send Help" bieten für jeden Geschmack etwas.
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke
Senta Berger, Bruno Alexander (Mitte) und Michael Wittenborn spielen die Hauptrollen in "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke".  Fotoquelle: Warner Bros. Entertainment GmbH
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke
Der junge Joachim (Bruno Alexander, mit Karoline Herfurth) ist an der Schauspielschule zuweilen völlig überfordert.  Fotoquelle: 2025 Komplizen Film GmbH/Doll Filmproduktion GmbH/Warner Bros. Entertainment GmbH
Primate
Zu Beginn des Films wirkt er noch ganz "süß", doch im Verlauf des Horrorfilms "Primate" wird der Affe Ben zum blutrünstigen Monster.  Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures/Des Willie
Primate
Für Lucy (Johnny Sequoyah) ist der Schimpanse Ben so etwas wie ein Familienmitglied. Aber in Familien passieren ja manchmal die schlimmsten Tragödien ...  Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures/Des Willie
Send Help
Linda (Rachel McAdams) verwandelt sich in "Send Help" von einer grauen, schüchternen Büroangestellten in eine selbstbewusste Kämpferin, die sich nichts mehr gefallen lässt.  Fotoquelle: 20th Century Studios
Send Help
Bradley (Dylan O'Brien) beharrt darauf, dass er der Chef und Linda (Rachel McAdams) die Angestellte ist - aber damit erzielt er in "Send Help" irgendwann nicht mehr die gewünschte Wirkung.  Fotoquelle: 20th Century Studios

"Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke": Für Marketingmenschen, die es gerne prägnant, griffig und knackig haben, damit alle sofort verstehen, worum es geht, muss so ein Filmtitel ein Albtraum sein. Zwei Kommas stecken da drin, das alleine ist ja eigentlich schon völlig irre. Was aber Hoffnung machen sollte: Vor dem prominent besetzten Film gab es ja auch schon ein Buch, das so hieß – und das war, auch mit diesem unkonventionellen Titel (aus Goethes "Werther" entlehnt), ein ziemlicher Erfolg.

Außerdem neu in dieser Woche: Im Horrorfilm "Primate" wird ein anfangs total knuffiger Haustier-Schimpanse zum Monster, und "Send Help" handelt von einem Ekel-Chef und seiner drangsalierten Angestellten, die sich plötzlich alleine auf einer einsamen Insel wiederfinden.

"Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke"

"Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", so hieß 2015 der dritte Teil der autobiografischen Romanreihe "Alle Toten fliegen hoch" von Joachim Meyerhoff – mehrfach ausgezeichneter Schauspieler, Regisseur und Autor aus Homburg. Dass seine literarischen Werke auch sehr gut als Filmstoff taugen, wurde bereits vor drei Jahren bewiesen, als Sonja Heiss den Meyerhoff-Roman "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" (2013, auch wieder so ein sehr spezieller Titel) verfilmte. Nun also die Geschichte von dieser "entsetzlichen Lücke", basierend auf dem direkten Nachfolger zu Meyerhoffs "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war".

Derzeit beliebt:
>>Bill Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben im Podcast „Kaulitz Hills“
>>Olaf Henning über „Cowboy und Indianer“: Warum der Song bis heute polarisiert
>>Neu im Kino: "Afterburn", "Was ist Liebe wert" und "Nobody 2"
>>Kino-Neustarts der Woche: "Das Kanu des Manitu", "Bring Her Back" und "Die Farben der Zeit"

Die erste Meyerhoff-Verfilmung erzählte unter anderem davon, wie der junge Joachim mit seiner Familie im Umfeld einer Psychiatrie aufwuchs. Es ging, mal komisch und mal überaus tragisch, um die erste große Liebe, einen Umzug nach Amerika und schwere Schicksalsschläge. In "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" ist Joachim (Bruno Alexander, "Die Discounter") in seinen 20ern angekommen. Sein Lebensweg führt ihn nach München zu einer renommierten Schauspielschule. Und zu seinen skurrilen Großeltern, bei denen Joachim während der Studienzeit vorübergehend unterkommt.

Giovanni Zarrella als „The Voice“-Juror? Jetzt spricht er über eine Entscheidung
Giovanni Zarrella (47) ist momentan beliebter denn je. Ein perfekter Zeitpunkt für einen weiteren Einsatz bei "The Voice of Germany", oder? Er spricht über seine Entscheidung.
Show-Teilnahme
Giovanni Zarrella im schwarzen Anzug.

Produziert wurde "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" wie schon die letzte Meyerhoff-Adaption von Janine Jackowski, Jonas Dornbach und Maren Ade ("Toni Erdmann"). Regie führte Simon Verhoeven ("Männerherzen"), der selbst das Drehbuch entwickelte und seine Mutter Senta Berger für die Rolle von Joachims Oma Inge Birkmann besetzte. Es ist Bergers erste Filmrolle seit dem Tod ihres Mannes Michael Verhoeven, dem Vater von Simon Verhoeven, im Jahr 2024. Den Großvater von Joachim Meyerhoff, Hermann Krings, verkörpert im neuen Kinofilm Michael Wittenborn. Zum Cast gehören darüber hinaus auch wieder Laura Tonke und Devid Striesow sowie Tom SchillingFriedrich von Thun und Karoline Herfurth.

Primate

Es sind nur geringfügige Abweichungen in der DNS, die sie und uns trennen. Aber Affen und Menschen, das weiß jedes Kind, sind trotzdem nicht dafür gemacht, zusammenzuleben. In der realen Welt kam es dort, wo Menschen ihre Wohnung doch mit Primaten teilen, schon oft zu grauenhaften Zwischenfällen – einige davon wurden zuletzt sehr eindrücklich in der HBO-Dokuserie "Chimp Crazy" nacherzählt. Das Kino fantasierte auch schon mehrfach davon, wie die Sache schiefgehen kann, recht prominent etwa 1986 in "Link – Der Butler". Mit "Primate" kommt jetzt wieder einmal echter Affen-Terror auf die Leinwand.

Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Gil Ofarim privat: Wie und wo wohnt der "Dschungelcamp"-Teilnehmer? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Der Musiker gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.

Ein paar junge Studentinnen verbringen die Ferien vor tropischer Traumkulisse, dann holt Gastgeberin Lucy (Johnny Sequoyah) Ben ins Zimmer. Ihre Freundinnen sind sofort ganz hin und weg von Ben. "Der ist echt süß!" Nicht irgendein schnuckeliger Boy, sondern ein Schimpanse, der T-Shirt trägt und über ein Tablet kommunizieren kann. Lucy erzählt, ihre Mutter habe Ben einst das Leben gerettet, seitdem gehöre der Affe zur Familie.

Familie – da ereignen sich manchmal ja die schlimmsten Tragödien. So auch in "Primate", einem neuen US-amerikanischen Tierhorrorfilm mit schönen jungen Menschen, die ein durchgedrehter Haustier-Affe bald einen nach dem anderen böse durch die Mangel dreht. Es ist ein scheinbar übermächtiger Gegner, viel kräftiger als jeder noch so starke Mensch und verdammt clever. Inszeniert wurde "Primate" von Johannes Roberts, der zusammen mit Ernest Riera auch das Drehbuch schrieb.

„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So hat sich ihr Leben nach der YouTube-Karriere verändert
Bianca Heinicke, einst bekannt als "BibisBeautyPalace", wagt mit ihrer Teilnahme an der 19. Staffel von "Let's Dance" ein Comeback und zeigt, wie sie sich neu erfunden hat.
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.

Send Help

Dem Chef oder der Chefin einmal richtig die Meinung sagen, auf Augenhöhe, ohne irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen – dieser kleine Tagtraum überkam sicher schon viele Menschen. Viele davon würden es wahrscheinlich nicht zugeben. Müssen sie auch nicht. Stattdessen können sie jetzt ins Kino gehen und in "Send Help" genüsslich einer Frau zusehen, die ihrem Boss wirklich mal ganz neu begegnet. Sie kann tun und sagen, was sie will, und wenn er droht sie zu "feuern", hat das keinerlei echte Bedeutung.

"Sie sind klug. Ich weiß, Sie können gut mit Zahlen umgehen. Aber Ihnen fehlt das gewisse Etwas." – So wird der Büroangestellten Linda (Rachel McAdams) von ihrem herablassenden, empathielosen und überhaupt sehr unsympathischen Chef Bradley (Dylan O'Brien) erklärt, dass und warum sie nie Karriere machen wird. Linda hasst es, für Bradley zu arbeiten. Doch ihr bleibt nichts anderes übrig, als ihren Frust und ihren Ärger hinunterzuschlucken. Das Machtgefälle zwischen den beiden Hauptfiguren dieser Geschichte ist extrem. Und dann versetzt Regisseur Sam Raimi (Drehbuch: Damian Shannon, Mark Swift) sie in eine Situation, in der alles radikal auf null gesetzt wird.

Diego Pooths schonungslos ehrlicher Rückblick auf seine „Let’s Dance“-Teilnahme
Von außen sieht „Let´s Dance“ oft aus wie ein eleganter Spaziergang über das Parkett. Diego Pooth (22) weiß es inzwischen besser, denn für ihn war es eher ein emotionaler Hindernislauf. Der Sohn von Verona Pooth (57) blickt heute ungewohnt offen auf seine Teilnahme zurück und räumt mit einigen Illusionen auf.
Show-Einblick
Diego Pooth in einem weißen Shirt.

Bradley und Linda sind mit einer größeren Büromenschen-Entourage auf Geschäftsreise hoch oben in der Luft, dann stürzt das Flugzeug ab. Linda und Bradley landen auf einer einsamen Insel – nur die beiden, niemand sonst. Wie überleben sie zumindest die erste Nacht? Wie kommen sie an Essen und Trinkwasser? Wie kommen sie hier wieder weg? So startet ein knallharter Survival-Thriller, in dem Weisungsbefugnisse und bestehende Hierarchien von einer Sekunde auf die andere komplett ausgehebelt werden. Oder, wie Linda es formuliert, als sie sich nach einer Weile mit dreckverschmiertem Gesicht und selbstgebauter Harpune in der Hand über ihren einstigen Vorgesetzten beugt: "Wir sind nicht mehr im Büro, Bradley ..."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

RTL-Dschungelcamp: Jetzt kippt die Stimmung endgültig gegen Ariel
"Ich bin ein Star - Hol mich hier raus!"
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
Keanu Reeves als scheiternder Schutzengel: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVDs
"Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel"
Film aus der Hölle: ARTE zeigt schwer erträgliches Meisterwerk
"Son of Saul"
"Son of Saul"
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
Mit "Stromberg"-Star: SAT.1 startet neue Vorabendserie nach Vorbild der "Landarztpraxis"
Neue Vorabendserie
Ein Hof zum Verlieben
"Oskars Kleid": Darum geht es im Familiendrama bei SAT.1
Alle Infos
Oskars Kleid
Filmkritik zu „The Housemaid: Wenn sie wüsste“ – Die ach so heile Welt des Bürgertums
Bestsellerverfilmung mit Sydney Sweeney
Amanda Seyfried steht im Schatten und hält einen Schlüssel in der Hand.
OP war unumgänglich: So geht es Senta Berger nach ihrem Sturz
Kämpferische Schauspielerin
Senta Berger
Drama und Geheimnisse: "Frühling" kehrt zurück!
"Frühling – Einhundert Meter"
Frühling - Einhundert Meter
Wahre Geschichte von "Lion" begeistert erneut
"Lion – Der lange Weg nach Hause"
Lion - Der lange Weg nach Hause
"Bridgerton“ Staffel 4 bei Netflix: Start, Handlung und neue Folgen
Die geheimnisvolle "Dame in Silber"
Bridgerton
Aufzeichnung in L.A.: Darum wird das GNTM-Finale 2026 erstmals nicht live gesendet
GNTM-Finale in Hollywood
Germany's Next Topmodel
"Let's Dance"-Star und "Eberhofer"-Kultfigur: ORF stellt Moderationsduo für den Eurovision Song Contest vor
ESC 2026 Moderation
Michael Ostrowski und Victoria Swarovski
Von Helene Fischer bis Roland Kaiser: Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars!
Schlagerstars
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne.
Simone Thomalla: So stark hat sich der "Frühling"-Star verändert
TV-Karriere
Frühling
Gil Ofarim wird im Dschungelcamp stark kritisiert - Jetzt meldet sich sein Bruder Tal zu Wort
Skandal-Kandidat
Gil Ofarim blickt nach unten in einem Gerichtssaal.
"Auch die Öffentlich-Rechtlichen kann man zerschlagen": Marietta Slomka warnt vor Entwicklungen wie in den USA
Pressefreiheit bedroht
Marietta Slomka
Jana Ina und Giovanni Zarrella drehen Netflix-Dokuserie
Promi-Paar-Serie
Jana Ina und Giovanni Zarrella
Was Sie zum Start der vierten Staffel von "Bridgerton" wissen müssen
Benedicts Liebesreise
Bridgerton
Dienstkuss oder mehr? Liebeswirbel bei den Ermittlungen
"Nord bei Nordwest – Pechmarie"
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Klimaschutz an der Zapfsäule: Warum es so schwer ist
"Panorama: Tanken und das Klima"
Panorama: Tanken und das Klima
Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson und Brie Larson gegen King Kong
"Kong: Skull Island"
Kong: Skull Island
Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Ina Müller spricht über eine traumatisierende Erfahrung mit Til Schweiger
Unvergessliche Begegnung
Ina Müller
"Grill den Henssler" kehrt mit neuen Specials und neuer Jury zurück
Kochduelle
Grill den Henssler
Dschungelcamp: Marc Terenzi sieht sich in Gil Ofarim wieder
Dschungel-Freundschaft
Mark Terenzi auf einem roten Teppich.
Giovanni Zarrella als „The Voice“-Juror? Jetzt spricht er über eine Entscheidung
Show-Teilnahme
Giovanni Zarrella im schwarzen Anzug.
"15-mal pro Tag gestritten": Daniela Katzenberger berichtet in Buch von Ehe-Krise mit Lucas
Fitness und Ehe
Daniela Katzenberger
„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So hat sich ihr Leben nach der YouTube-Karriere verändert
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.
Diego Pooths schonungslos ehrlicher Rückblick auf seine „Let’s Dance“-Teilnahme
Show-Einblick
Diego Pooth in einem weißen Shirt.