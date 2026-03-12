Adieu bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars verlassen die ARD-Serie

Abschiedsstimmung bei "In aller Freundschaft" – und das gleich in doppelter Hinsicht: Mit Annett Renneberg und Ella Zirzow kehren gleich zwei altgediente Schauspielerinnen der ARD-Serie den Rücken.

Renneberg schlüpfte seit 2017 in die Rolle von Ärztin Dr. Maria Weber. Die erkrankte jedoch im Laufe der Zeit an einem unheilbaren Hirntumor, der ihr schon bald das Leben kostet. "Natürlich ist es schwer, mich von meiner liebgewonnenen Figur, die ja auch ein Teil meines Lebens geworden ist, zu trennen", bedauerte Renneberg im Interview mit RTL ihren Ausstieg.

In einem Abschiedspost bei Instagram schrieb die Schauspielerin: "Die Zeit verging wie im Flug und neun Jahre fühlen sich eher an wie fünf." Gerade während der schweren Zeit der Corona-Pandemie einen sicheren Job als Teil des Ensembles von "In aller Freundschaft" zu haben, sei wie "ein Lottogewinn" gewesen.

"Sie war von Anbeginn eine Schauspielerin": Thomas Rühmann verabschiedet seine Tochter Noch länger als Annett Renneberg gehörte Ella Zirzow zur festen Besetzung bei "In aller Freundschaft". Im Alter von nur sechs Jahren feierte sie als Lisa Schroth, der Tochter von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann), ihr Debüt im ARD-Dauerbrenner. "Ella Zirzow, die die Rolle so viele Jahre so toll gespielt hat, studiert nun", war nun als Erklärung auf der Instagram-Seite von "In aller Freundschaft" zu lesen.

Die Figur sterben zu lassen und damit Roland Heilmann einen weiteren Schicksalsschlag zuzumuten, war jedoch für die Serienmacher keine Option. Deshalb wird ab sofort die ausgebildete Schauspielerin Louise Sophie Arnold die Tochter des Chefarztes verkörpern. Rühmann hatte zum Abschied von Ella Zirzow auf Instagram derweil nur lobende Worte übrig: "Sie war von Anbeginn eine Schauspielerin, selbst als kleines Mädchen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

