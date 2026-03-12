Home News TV-News

Adieu bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars verlassen die ARD-Serie

Schauspielerwechsel

12.03.2026, 10.13 Uhr
Abschiedsschmerz bei "In aller Freundschaft": Die ARD-Serie muss sich von gleich zwei Hauptdarstellerinnen verabschieden.
"In aller Freundschaft"
Annett Rennberg spielte seit 2017 an der Seite von Thomas Rühmann. Nun verlässt die Schauspielerin "In aller Freundschaft".  Fotoquelle: MDR/Saxonia/Sebastian Kiss

Abschiedsstimmung bei "In aller Freundschaft" – und das gleich in doppelter Hinsicht: Mit Annett Renneberg und Ella Zirzow kehren gleich zwei altgediente Schauspielerinnen der ARD-Serie den Rücken.

Renneberg schlüpfte seit 2017 in die Rolle von Ärztin Dr. Maria Weber. Die erkrankte jedoch im Laufe der Zeit an einem unheilbaren Hirntumor, der ihr schon bald das Leben kostet. "Natürlich ist es schwer, mich von meiner liebgewonnenen Figur, die ja auch ein Teil meines Lebens geworden ist, zu trennen", bedauerte Renneberg im Interview mit RTL ihren Ausstieg.

In einem Abschiedspost bei Instagram schrieb die Schauspielerin: "Die Zeit verging wie im Flug und neun Jahre fühlen sich eher an wie fünf." Gerade während der schweren Zeit der Corona-Pandemie einen sicheren Job als Teil des Ensembles von "In aller Freundschaft" zu haben, sei wie "ein Lottogewinn" gewesen.

"Sie war von Anbeginn eine Schauspielerin": Thomas Rühmann verabschiedet seine Tochter

Noch länger als Annett Renneberg gehörte Ella Zirzow zur festen Besetzung bei "In aller Freundschaft". Im Alter von nur sechs Jahren feierte sie als Lisa Schroth, der Tochter von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann), ihr Debüt im ARD-Dauerbrenner. "Ella Zirzow, die die Rolle so viele Jahre so toll gespielt hat, studiert nun", war nun als Erklärung auf der Instagram-Seite von "In aller Freundschaft" zu lesen.

Die Figur sterben zu lassen und damit Roland Heilmann einen weiteren Schicksalsschlag zuzumuten, war jedoch für die Serienmacher keine Option. Deshalb wird ab sofort die ausgebildete Schauspielerin Louise Sophie Arnold die Tochter des Chefarztes verkörpern. Rühmann hatte zum Abschied von Ella Zirzow auf Instagram derweil nur lobende Worte übrig: "Sie war von Anbeginn eine Schauspielerin, selbst als kleines Mädchen."

Neuzugang beim "Tatort": Das ist die neue Kommissarin in Dortmund
In Dortmund ermittelt schon bald wieder ein Duo: Eine österreichische Schauspielerin steht nach dem Ausstieg von Stefanie Reinsberger an der Seite von Jörg Hartmann im "Tatort" vor der Kamera.
Neues Ermittlerduo
Tatort: Blut und Wasser

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
