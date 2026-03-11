Home News Star-News

"Ging mir nicht aus dem Kopf": Beatrice Egli spricht über eine besondere Begegnung

Besondere Begegnung

"Ging mir nicht aus dem Kopf": Beatrice Egli spricht über emotionales Erlebnis

11.03.2026, 15.46 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli teilt eine bewegende Geschichte über eine ihrer ergreifendsten Fan-Begegnungen.
Beatrice Egli zeigt sich von einer Fan-Begegnung tief berührt.
Beatrice Egli zeigt sich von einer Fan-Begegnung tief berührt.   Fotoquelle: picture alliance / Eventpress Kochan

Im Laufe ihrer Karriere hat Beatrice Egli schon einige emotionale, kuriose und lustige Momente erlebt. Doch ein Erlebnis wird der Schlagerstar wohl nicht vergessen. "Es gibt viele Geschichten, bei denen die Fans zu mir kommen und mich in den Arm nehmen und dankbar sind", berichtet die 37-Jährige. Eine Begegnung stellt allerdings alles, was Beatrice Egli mit Fans erlebt hat, in den Schatten.

Beatrice Egli berichtet von besonderer Begegnung

Emotionale Momente mit ihren Fans, gehören für Beatrice Egli zu ihrer Arbeit dazu. Wenn die Menschen der Sängerin große Gefühle entgegenbringen, geht das an dem Superstar nicht vorbei. Besonderes wenn es um Kinder geht, die ihre Musik hören, würde dies Beatrice Egli berühren. Trotz der vielen ergreifenden Begegnungen, ging ein Fan-Erlebnis der Schweizerin so nah, wie kein anderes. "Besonders die eine Sache ging mir nicht aus dem Kopf, weil sie mich so sehr berührt", beschreibt Beatrice Egli die Situation.

Dafür macht Beatrice Egli Musik

Eine Mutter kam damals auf den Schlagerstar zu und erzählte von ihrer Tochter, die nicht sprechen könne. "Aber die Mutter sagt, das Kind kann singen und zwar meine Lieder", erinnert sich die Schweizerin im Interview mit schlager.de. Die Mutter soll sich dafür bei der Sängerin bedankt haben. Das Singen der Lieder von Beatrice Egli sei das Einzige, was sie von ihrem Kind hören würde. "Das bewegt mich sehr", ist die Musikerin gerührt. Für solche Erfahrungen sind für die 37-Jährige der größte Lohn. Die Schlagersängerin möchte mit ihrer Musik die Menschen positiv beeinflussen. So kann sie auch aus der Ferne ein Teil des Lebens ihrer Fans sein. "Und es gehört auch dazu, dass man gemeinsam weint. Das ist das Leben, das sind die Menschen – und dafür mache ich Musik", betont die Schweizerin in dem Interview.

Derzeit beliebt:
>>"Ich habe es leider nicht geschafft": Shirin David weint in Netflix-Doku um verstorbenen Vater
>>"Let's Dance"-Star Bianca Heinicke erklärt lange Social-Media-Pause: "Ich war so durch"
>>Helene Fischer mit privatem Geständnis: „Das funktioniert nicht“
>>Beatrice Egli gewährt Einblick in ihre private Wohnung

 

 

Das könnte dich auch interessieren

"Sie wollen, dass ich hier sterbe": Harvey Weinstein erhebt schwere Vorwürfe gegen die Justiz
Weinsteins Gefängnisinterview
Harvey Weinstein
Unheilig-Frontmann Der Graf spricht erstmals über den Tod seiner Eltern: "Das ging so schnell"
Elternverlust
Der Graf
"Ich bin keine herkömmliche Schönheit": Adele Neuhauser überrascht im Interview
Selbstbewusstsein
Adele Neuhauser im Interview
Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
Shirin David packt über Mobbing in Schulzeit aus: "Als würde jemand dein Herz rausreißen"
Rapperin Shirin David
Shirin David
Der Graf mit großer Dankbarkeit für seine Frau: „Ohne sie wäre ich nie Musiker geworden“
Neustart
Der Graf von Unheilig guckt ernst.
Howard Carpendale wütet über Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
"Die Giovanni Zarrella Show" geht wieder los - Das sind die Gäste im März!
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show
Promi-Duelle
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Narumol David bekommt Rolle auf dem ZDF-"Traumschiff"
"Bauer sucht Frau"-Star
2009 trafen sich Narumol und Josef bei "Bauer sucht Frau".
Diese Österreicherin wird neue "Tatort"-Kommissarin in Dortmund
Neues Ermittlerduo
Tatort: Blut und Wasser
Neuer Sendeplatz für "Let's Dance": Das ist der Grund!
Sendeplatz
Victoria Swarovski und Daniel Hartwich auf dem Tanzparkett von "Let's Dance".
Hollywood-Schauspieler erteilte TV-Star Knossi eine harte Absage: "Halt die Klappe!"
Unhöfliche Begegnung
Jens "Knossi" Knossalla
Skurrile Bürokratie in SAT.1-Doku aufgedeckt: Rentner wird für tot erklärt
Bürokratie-Irrtum
"Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland? - Bürokratie-Wahnsinn"
Laura und Jörg Wontorra bekommen eigene WM-Doku-Serie auf MagentaTV
Wontorras WM-Abenteuer
Laura und Jörg Wontorra
"Geh doch nach Hause": Heißer Händlerkampf bei "Bares für Rares"
Ausgabe vom 11. März
Von links: Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Moderator Horst Lichter, Händler Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes
Oscars 2026: So funktioniert das Voting-System der Academy wirklich
Oscar-Wahlprozess
Joe Alwyn und Lol Crawley mit ihrem Oscar.
Neue Serie auf "Bergdoktor"-Sendeplatz: Diese Sanitäterin erobert die Primetime
Neues Medical-Drama
Einfach Elli
"Zu dick. Zu dünn. Zu alt": "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse wehrt sich gegen Hass im Internet
Bodyshaming-Debatte
Motsi Mabuse
Rupert Murdoch: Ein Leben voller Medienmacht
Medienmogul
Rupert Murdoch
Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar
Arnolds Comeback
Arnold Schwarzenegger
"Watzmann ermittelt": ARD-Vorabendserie startet mit einem Mord im Gebirge in die 7. Staffel
Krimiserie in den Bergen
"Watzmann ermittelt"
Kuriose Fakten: Das wussten Sie noch nicht über die Oscars
Oscar-Anekdoten
Kuriose Oscar-Fakten
"Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" Adele Neuhauser als frustrierte Ehefrau mit Callboy-Affäre
Gesellschaftliche Tabus
Adele Neuhauser im Interview
"Meister der Apokalypse - Roland Emmerich" Dokumentation zum 70. Geburtstag des Star-Regisseurs
Intimes Porträt
Meister der Apokalypse - Roland Emmerich
"Friesland - Schiffe schrotten" 25. Fall der ZDF-Krimireihe mit "Tatort"-Star Ulrike Folkerts als Verdächtige
Jubiläumsfall
Friesland - Schiffe schrotten
Nicole Kidman als Forensik-Legende: Serie "Scarpetta" startet
Forensik-Thriller
"Scarpetta" | Prime Video
"Vanished" Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin
Neue Serie
Vanished - Vertraust du ihm
„Rosenheim-Cops“: Was aus den alten Stars der Serie geworden ist
Was machen sie heute?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000