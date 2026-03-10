Home News Star-News

Der Graf mit großer Dankbarkeit für seine Frau: „Ohne sie wäre ich nie Musiker geworden“

Neustart

Der Graf mit großer Dankbarkeit für seine Frau: „Ohne sie wäre ich nie Musiker geworden“

10.03.2026, 14.07 Uhr
von Charlotte Leutloff, Felix Förster, Marcus Italiani
Neun Jahre lang war es still um den Grafen von Unheilig. Der Sänger hatte sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und viel in seinem Leben verändert. Mit uns sprach er offen darüber, warum er damals einen radikalen Schnitt machte und welche Rolle seine Frau dabei spielte.
Der Graf von Unheilig guckt ernst.
Der Graf hat mit uns über sein Comeback gesprochen.  Fotoquelle: Erik Weiss
Das Cover vom neuen Unheilig Album "Liebe Glaube Monster".
Das Cover vom neuen Unheilig Album "Liebe Glaube Monster".  Fotoquelle: privat

Nach dem Ende seiner Karriere zog der Graf einen klaren Schlussstrich. „Ich habe mein Handy gewechselt, mein Haus verkauft, mein Studio verschenkt“, erzählt er. Gemeinsam mit seiner Frau zog er in eine kleinere Wohnung, später reisten sie viel mit dem Wohnmobil, unter anderem nach Spanien. Drei Jahre lang habe er „null Kontakt“ zur Musikbranche gehabt.

Ganz verschwunden war die Musik aber nie aus seinem Leben. Immer wieder schrieb er Texte und nahm kleine Demos auf. Die Songs hörte er oft gemeinsam mit seiner Frau auf Reisen. „Wir saßen im Wohnmobil und dachten: Die Songs sind eigentlich zu gut, um sie nicht zu veröffentlichen.“

Ein Moment im Krankenhaus

Besonders prägend war ein gesundheitlicher Schreckmoment. Wegen zu hohen Blutdrucks landete der Graf bei einer Untersuchung in der Notaufnahme – zeitweise stand sogar der Verdacht auf einen stillen Herzinfarkt im Raum. „Da gehen dir plötzlich viele Dinge durch den Kopf“, sagt er rückblickend. Als er seiner Frau am Telefon erklären musste, dass er möglicherweise einen Herzinfarkt habe, begann er sein Leben neu zu hinterfragen.

Derzeit beliebt:
>>"Dann ging das Karussell los": Dieser Moment brachte den Grafen zu seinem Comeback
>>"Die Puppenmacherin Käthe Kruse" - Die Geschichte der Schöpferin der berühmtesten Puppen
>>"Einfach Elli": Die neue ZDF-Reihe begleitet eine etwas andere Notfallsanitäterin
>>Helene Fischer spricht über Karrierebeginn: "Sehr oft wie ein Außerirdischer gefühlt"

Die Frau, die alles möglich machte

Dass er überhaupt Musiker wurde, schreibt der Graf vor allem einer Person zu: seiner Frau. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit. „Ich kenne meine Frau, seit ich fünf bin“, erzählt er und sagt offen: „Ohne sie wäre ich niemals Musiker geworden.“

Lange hielt er sein Privatleben bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Doch dieses Schweigen sei irgendwann zur Belastung geworden. „Es hat mich immer gestört, dass ich Erfolg habe und Menschen gibt, denen ich das zu verdanken habe, aber ich nicht darüber reden kann.“

Familie statt Dauerstress

Die vergangenen Jahre haben seinen Blick auf Karriere verändert. Früher sei er oft monatelang allein unterwegs gewesen – ein Lebensstil, der ihn zunehmend belastete.

Heute setzt er klare Prioritäten. Wenn er arbeitet, dann anders als früher. „Meine Familie geht mit auf Tour, sonst mache ich das nicht“, sagt er. Das verändere auch die Atmosphäre unterwegs: „Du hast nicht nur Gespräche über Technik oder Gitarren, sondern auch ganz normale Dinge aus dem Leben.“

Weniger Termine, mehr Leben

Auch sein Arbeitstempo hat der Sänger bewusst gedrosselt. Früher wollte er alles kontrollieren und Termine dicht an dicht legen. Heute setzt er Grenzen. „Wenn ich zehn Termine habe, mache ich fünf“, sagt der Graf. Früher habe er Auftritte und Interviews oft im Eiltempo „durchgeprügelt“. Diese Art zu arbeiten, komme für ihn heute nicht mehr infrage.

Ein anderer Blick auf Erfolg

Heute wirkt der Graf deutlich entspannter als früher. Der Druck sei zwar immer noch da, sagt er, doch er gehe anders damit um. Die wichtigste Erkenntnis aus den vergangenen Jahren sei für ihn eine andere: Erfolg bedeute wenig ohne die Menschen, die einen begleiten. Oder, wie er selbst sagt: „Ohne meine Frau wäre ich nie Musiker geworden.“

Das ganze Interview mit dem Grafen lest ihr hier.

„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Wie viel verdient man in rund 25 Jahren bei den „Rosenheim-Cops“? Nicht so viel, wie man verdient hätte – behauptet zumindest die Schauspielerin Marisa Burger.
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

"Ging mir nicht aus dem Kopf": Beatrice Egli spricht über emotionales Erlebnis
Besondere Begegnung
Beatrice Egli zeigt sich von einer Fan-Begegnung tief berührt.
"Ich habe es leider nicht geschafft": Shirin David weint in Netflix-Doku um verstorbenen Vater
Shirins Kindheit
Shirin David
Unheilig-Frontmann Der Graf spricht erstmals über den Tod seiner Eltern: "Das ging so schnell"
Elternverlust
Der Graf
Helene Fischer gibt Einblick in ihren Alltag: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
„Ihr werdet mich von allen Seiten sehen“: So wird die Bühne auf Helene Fischers Tour aussehen
Jubiläumstour
Helene Fischer in der Luft auf der Bühne.
Verhaftet bei USA-Einreise: Davor sorgte sich Michael Mittermeier
Direkte Comedy
Volle Kanne
"Riverdale"-Star im Babyglück: Charles Melton ist Vater geworden
Familienglück
Charles Melton
"Die Trump-Connection: Das Geschäft mit der Macht" - ZDF-Dokumentation über Donald Trump und sein politisches Amt sowie seine persönlichen Interessen
Macht, Geld, Einfluss
Die Trump-Connection: Das Geschäft mit der Macht
Veronica Ferres: Seit diesem Film begeistert uns die Schauspiel-Ikone
Deutschlands Filmikone
Veronica Ferres
Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?
Vom Highlander zum Kosmopoliten
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Hasskommentare über ihr Aussehen: Gründer kehren völlig verändert zu "Die Höhle der Löwen" zurück
Überraschender Auftritt
Frank Thelen, Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler und Ralf Dümmel kämpfen in "Die Höhle der Löwen" um die besten Investments. Ein Gründerpaar sorgt in der aktuellen Staffel für eine große Überraschung.
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Amira Aly macht Urlaub in Dubai und wird stark kritisiert: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly
Netflix feiert zweite Staffel von "One Piece"
Grand Line Abenteuer
"One Piece" - Staffel 2 | Netflix
"Arbeitsloser des Jahres" erklärt, warum er in Ronzheimer-Doku übers Bürgergeld log
Bürgergeld-Lüge
Paul Ronzheimer
"Let's Dance"-Kandidatin Vanessa Borck: So viel verdiente sie mit ihrem Ehe-Aus!
Influencerin im TV
Vanessa Borck bei "Let's Dance".
„Du kriegst das nicht“ und „Sensationstag“: Wenn Expertisen zur Makulatur werden
Ausgabe vom 10. März
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
"Sind Tränen geflossen": Marlene Lufen schildert "dramatische" Kündigungswelle bei TV-Sendern
Krise in der TV-Branche
Marlene Lufen
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
Oscars 2026 – Alle wichtigen Nominierten im Überblick: Wer hat die besten Chancen?
Die Oscars
Jessie Buckley hält ihren Golden Globe nach oben.
"Bridget Jones"-Reihe: Wird es einen fünften Teil geben?
Nächster Teil
Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück
"Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1/3)": Die Doku-Reihe auf ARTE
Triaden weltweit
Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1/3)
Chuck Norris: So geht es dem Action-Star
Unaufhaltsam
Chuck Norris
"Terra X: Harald Lesch und die Welt in Angst" ZDF-Doku fragt, was Angst mit uns macht, wem sie nützt – und wie wir sie kontrollieren
Macht der Angst
Terra X Harald Lesch
Großeinsatz in Los Angeles: Unbekannte Frau schießt auf Rihannas Haus
Schüsse auf Rihannas Haus
Rihanna
"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben
Experte löst Alltagsrätsel
Experte für alles
"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus" RTL zeigt TV-Krimi mit Wanda Perdelwitz in einer ihrer letzten Rollen
Letzter TV-Auftritt
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Das wussten Sie nicht über die "Die Höhle der Löwen"-Investoren
Löwen-Karrieren
Die Höhle der Löwen
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.