Helene Fischer gibt seltenen Einblick in ihr Privatleben: „Das funktioniert nicht"

Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen

Helene Fischer gibt seltenen Einblick in ihr Privatleben: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"

09.03.2026, 14.39 Uhr
von Annika Schmidt
Helene Fischer bereitet sich auf ihre Comeback-Tour, nach der Geburt ihres zweiten Kindes, vor. Nun hat der Schlagerstar einen Einblick ins Familienleben gegeben und dabei Verständnis für neugierige Fans gezeigt.
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.   Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Wehnert

Als zweifache Mutter bekommt der Titel "Atemlos durch die Nacht" eine ganz neue Bedeutung. "Schlafentzug ist eine große Thematik", verrät Helene Fischer in einem Interview. Dennoch plant der Schlagerstar ein baldiges Bühnen-Comeback. Die neue Tour der Sängerin soll im Juni 2026 starten und umfasst 18 Termine. Nur selten gibt die 41-Jährige Einblicke in ihr Privatleben, doch ab und zu überrascht Helene Fischer mit persönlichen Details über ihre Wünsche, ihre Familie und ihren Alltag. 

Helene Fischer: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"

Seit Monaten ging es in Helene Fischers Leben fast ausschließlich um den Nachwuchs. "Ich bin gar nicht mehr so wichtig", gibt der Schlagerstar einen Einblick ins Private. Für die 41-Jährige steht die Familie an erster Stelle. Dennoch freut sich die Sängerin bald wieder auf der Bühne zu stehen. "Ich möchte jetzt auch endlich raus", erklärt sie in der Schweizer Talkshow "Gredig direkt". Als zweifache Mutter sei es eine Frage der guten Organisation, Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Das gemeinsame Ziel sei es, "niemanden dabei zu vergessen". Wenn Helene Fischer im Sommer auf Tour geht, müsse sich danach "leider Gottes die ganze Familie richten". 

Nicht nur organisatorisch ist das Leben des Megastars eine Herausforderung. Der richtige Umgang mit dem großen Interesse an ihrer Person ist nicht immer einfach. Die Fans der Schlagerqueen möchten private Details über ihre Beziehung, ihren Alltag und ihre Kindern erfahren. In der Presse sorgt die Sängerin regelmäßig für Artikel. Dafür hat Helene Fischer Verständnis. "Ich kann nicht erwarten, Stadien zu füllen, und auf der anderen Seite wollen, dass sich keiner für mich interessiert. Das funktioniert nicht", ist sich die 41-Jährige bewusst. 

Helene Fischers Privatleben und der Umgang mit der Öffentlichkeit

Trotzdem will die 41-Jährige ihre Familie aus der Öffentlichkeit heraushalten. "Mein Privatleben ist für mich nach wie vor mein Heiligtum und mein sicherer Hafen, den ich schützen möchte", erklärt die Sängerin. Ihr Ehemann Thomas Seitel steht als Akrobat und Tänzer ebenfalls in der Öffentlichkeit, doch die beiden Kinder sollen ohne mediale Aufmerksamkeit aufwachsen. 

Windelwechseln, Babygeschrei und auch Schlafmangel – als Mutter von zwei kleinen Kindern geht es Helene Fischer wie anderen Eltern. Ihre kleine Familie erdet den Megastar. "Mein Umfeld ist so normal und bodenständig, dass ich nie das Gefühl habe, ich könnte verleiten werden, abzuheben", ist sich Helene Fischer sicher, die mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands gehört. 

 

 

 

 

