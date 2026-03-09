Home News TV-News

"Im Schatten der Angst – Der Skorpion": Kritik zur ORF/ZDF-Reihe mit Julia Koschitz

Psychothriller

09.03.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Dr. Karla Eckhardt, gespielt von Julia Koschitz, sieht sich im Thriller "Im Schatten der Angst – Der Skorpion" mit einem tödlichen Freigang konfrontiert. Ein packender Fall, der die Grenzen von Vertrauen und Täterschaft neu definiert.
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
Ist Stefan Lisky rückfällig geworden und hat erneut einen Menschen getötet? Kommissarin Radek (Susi Stach, rechts) ist zunächst überzeugt davon. Der Psychiater Paul Kressmann (Jörg Schüttauf) und seine Kollegin Karla Eckhardt (Julia Koschitz) waren sich so sicher, dass Lisky sich geändert hatte.  Fotoquelle: ZDF/Victoria Herbig
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
In den acht Jahren Therapie hat Karla (Julia Koschitz) langsam Anton Liskys (Stefan Gorski) Vertrauen gewinnen können. Sie ist sich sicher, dass er sich seit seiner blutigen Tat geändert hat und resozialisiert werden kann.   Fotoquelle: ZDF/Victoria Herbig
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
Anton Lisky (Stefan Gorski) ist auch optisch kaum wiederzuerkennen, scheint ein völlig anderer Mensch zu sein, als der, der vor acht Jahren seinen Freund brutal getötet hat.   Fotoquelle: ZDF/Victoria Herbig
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
Während Kommissarin Radek (Susi Stach, rechts) sicher ist, dass Lisky den Gärtner getötet hat, will Karla Eckhardt weiter an die Unschuld ihres Patienten glauben.  Fotoquelle: ZDF/Victoria Herbig
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
So sah Anton Lisky (Stefan Gorski) zum Zeitpunkt seiner Bluttat vor acht Jahren aus. Er sei wie ein Skorpion, das Töten läge in seiner Natur, erzählte er in seiner Therapie bei Karla Eckhardt später.  Fotoquelle: ZDF/Victoria Herbig
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
Vor acht Jahren tötete Anton Lisky (Stefan Gorski) seinen Freund Stefan, weil er glaubte, seine Freundin (Anna Magdalena Wagner) betrüge ihn mit ihm. Auch sie tötete er im Anschluss beinahe.   Fotoquelle: ZDF/Victoria Herbig

Nach "Im Schatten der Angst" (2019) und "Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen" (2023) schlüpft Julia Koschitz am Montagabend im Zweiten im ORF/ZDF-Thriller "Im Schatten der Angst – Der Skorpion" zum dritten Mal in die Rolle der Wiener Psychiaterin Karla Eckhardt. Obwohl die Täterschaft in einem Mordfall auf den ersten Blick klar zu sein scheint: Man darf dem psychologischen Spiel, das Drehbuchautor Nils-Morten Osburg und Regisseur Umut Dag) hier entwerfen, nicht so einfach trauen.

ZDF
"Im Schatten der Angst – Der Skorpion"
Thriller • 09.03.2026 • 20:15 Uhr

"Der Mann ist gefährlich ... Sie machen einen großen Fehler!", beschwört Helene Zenker (Margarethe Tiesel) Karla verzweifelt. Anton Lisky (Stefan Gorski) hatte ihren Sohn vor acht Jahren im Drogenrausch getötet und soll nun die Erlaubnis auf unbewachten Freigang erhalten – abhängig vom Gutachten seiner Psychiaterin. "Er hat hart an sich gearbeitet, und Menschen können sich ändern", urteilt Karla. Zu Beginn ihrer Therapiesitzungen nach der Tat hatte Lisky die Fabel vom Skorpion und dem Frosch angeführt. Er sei darin der Skorpion, er müsse töten, es sei sein Naturel. Ein Tattoo des Tieres bedeckt seinen kompletten Rücken.

Doch auch optisch hat er sich seitdem verändert, er ist kaum wiederzuerkennen. Stefan Gorski spielt das sehr überzeugend. "An der Figur ist eben gerade die Vielschichtigkeit so spannend", erklärte der Schauspieler der Kronenzeitung gegenüber. "Die verschiedenen Facetten, die jeder Mensch in sich trägt und die durch äußere Umstände herausgekitzelt werden."

Einmal Skorpion, immer Skorpion?

Der Antrag wird bewilligt, Lisky darf ab sofort ohne polizeiliche Begleitung in einer Gärtnerei arbeiten. Nur wenig später wird der Gärtner Wimmer (Anton Noori) ermordet aufgefunden, Lisky selbst ist abgetaucht. Ein Schuldeingeständnis, davon ist nicht nur die sensationsheischende Presse überzeugt, sondern auch die ruppige Hauptkommissarin Irene Radek (Susi Stach). Karla ist erschüttert: Hat sie einen fatalen Fehler begangen?

Dann steht der Gesuchte überraschend vor Karlas Tür und erinnert sie an ihr Versprechen: dass er ihr immer vertrauen könne. Er bittet sie, ihm zu helfen, seine Unschuld zu beweisen. Er habe Wimmer nicht getötet, aber zuvor Verdächtiges beobachtet. Gibt es also einen dritten Mann? Das wäre, zumal in Wien, gar nicht so ungewöhnlich.

Es ist einmal mehr eine Paraderolle für Julia Koschitz, die Karlas Gefühlchaos durch subtile Mimik zu transportieren versteht. Der Schock über die Tat, der Unglaube über ihr mögliches Fehlurteil, die beinahe schon unprofessionelle Vertrautheit zu ihrem Patienten und das Dilemma, sein hart erarbeitetes Vertrauen nicht zerstören zu wollen und gleichzeitig der Polizei helfen zu müssen. Auch Liskys früherer Psychiater Kressmann (Jörg Schüttauf) weiß nicht, was er ihr raten soll.

Karla entscheidet sich für einen Kompromiss. Sie möchte Lisky dazu bringen, sich selbst zu stellen, doch nun ist es eine riskante Entscheidung der Kommissarin, die zur Katastrophe führen soll – und zu einer Wendung, so überraschend, dass sie wohl keiner vorhersehen konnte, selbst die mit einem Wissensvorsprung ausgestatteten Zuschauerinnen und Zuschauer nicht ...

"Im Schatten der Angst – Der Skorpion" – Mo. 09.03. – ZDF: 20.15 Uhr

Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttauf spricht über seine Rolle im ZDF-Thriller "Im Schatten der Angst – Der Skorpion". Der beliebte Schauspieler erzählt von seiner Laufbahn, seinen Erlebnissen in der DDR und den Vorteilen beim "Traumschiff"-Dreh.
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

