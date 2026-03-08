Home News TV-News

"Mord im Mittsommer – Linnea": Darum geht's in dem ZDF-Krimi

Skandinavische Krimispannung

08.03.2026, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Die skandinavische Krimireihe "Mord im Mittsommer" nach Viveca Sten kehrt mit drei neuen Filmen ins ZDF zurück. Staatsanwältin Nora und Kommissar Alexander müssen trotz persönlicher Konflikte gemeinsam ermitteln.
Eigentlich kennt man Nora (Alexandra Rapaport) stets mit einem Glas Rosé entspannen. In der ersten neuen Folge wird diese Angewohnheit selbstironisch thematisiert.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Schock bei Svens großem Dinner mit Familie und Freunden: Cousin Isidor (Rafael Edholm, links), Noch-Ehefrau Catharina (Annika Hallin, rechts), ihr junger Freund Edvin (Adam Dalström, zweiter von rechts) und weitere Gäste.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Nora (Alexandra Rapaport, links) leidet unter der Funkstille mit Alexander, den sie noch immer liebt. Sie hat seine Medikamentensucht bei den Vorgesetzten gemeldet, um ihm das Leben zu retten. Doch er fühlt sich verraten. Noras Tochter Anna ((Ping Monn Enge) versucht, sie aufzumuntern.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Noras Exmann Henrik (Jonas Malmsjö) ist nun schon länger mit ihrer ehemals besten Freundin Gisela (Yasmine Garbi) verheiratet und hat eine kleine Tochter mit ihr. Doch in der Ehe der beiden kriselt es. Beim Abendessen des ermordeten Sven waren sie dennoch zusammen und sind nun Zeugen im Mordfall.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Bei einem Abendessen, zu dem er Freunde und Familie versammelte, hatte Sven (Fredrik Gunnarson, links) kurz vor seinem Tod ein ernstes Gespräch mit seinem Stiefsohn Adam (Albin Grenholm).  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
nachdem der Unternehmer Sven mit einer Vergfitung tödlich zusammengebrochen ist, nehmen Alexander (Nicolai Cleve Broch, Mitte) und Welpe (Julius Fleischanderl) die Ermittlungen auf. Die werden Alexander auch mit Nora zusammenführen.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Rakel (Marall Nasiri) folgt in den neuen Folgen auf Stenmark als Leiterin Polizeireviers in Nacka. Die Ermittler Alexander (Nicolai Cleve Broch, links) und Welpe (Julius Fleischanderl) müssen sich auf Veränderungen einstellen.  Fotoquelle:  ZDF/Johan Paulin
Noras (Alexandra Rapaport) Exmann Henrik (Jonas Malmsjö) bereut es, sie betrogen und damit ihre Ehe zerstört zu haben. Zumindest glaubt er das.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin

Skandinavische Krimis gehen immer, und Bestsellerautorin und Juristin Viveca Sten zählt zu den erfolgreichsten Lieferanten. Erst im vergangenen Jahr wurde die erste Adaption ihrer "Åre-Morde" bei Netflix veröffentlicht, die Dreharbeiten zu Staffel zwei begannen Anfang Februar. "Mord im Mittsommer" dagegen erfreut sich als Buch- und TV-Reihe bereits seit 2010 großer Beliebtheit. Nun können sich die Fans auf drei neue Filme freuen, wöchentlich am späteren Sonntagabend im ZDF sowie vorab in der Mediathek.

ZDF
Krimireihe • 08.03.2026 • 22:20 Uhr

Zum Auftakt bekommen es Staatsanwältin Nora Linde (Alexandra Rappaport), Kommissar Alexander Forsman (Nicolai Cleve Broch) und sein Kollege – und vorübergehender Zimmerwirt – Welpe (Julius Fleischanderl) mit dem Fall "Linnea" zu tun. Die junge Umweltaktivistin war vor zwei Jahren bei einer Explosion des Bootes ihres Vaters Sven ums Leben gekommen. Nun ist er selbst es, der stirbt – er wurde vergiftet. Wie die Ermittler herausfinden, hatte Sven vor, sein Unternehmen zu verkaufen, um mit dem Geld eine Stiftung in Linneas Namen zu gründen. Wollte das jemand verhindern? Seine Erben?

Und noch eine wichtige Frage stellt sich: Nora und Alexander arbeiten zusammen – kann das gutgehen? Ihr Liebesglück währte bekanntlich nicht lange. Denn Alexander überlebte bei einem Einsatz gerade so, schwer verletzt und traumatisiert, eine Explosion. In den letzten Folgen entwickelte er infolgedessen eine Medikamentensucht – und ausgerechnet seine Freundin Nora meldete ihn. Um ihm das Leben zu retten, sagt sie. Verrat, so scheint er es zu empfinden. Seitdem herrscht Funkstille zwischen ihnen, unter der beide leiden. Es bleibt also spannend, wie es mit Nora und Alexander weitergeht, beruflich wie privat ...

"Mord im Mittsommer – Linnea" – So. 08.03. – ZDF: 22.20 Uhr

"Mordufer": Darum geht's in der ZDF-Krimiserie mit Franziska Weisz
In der neuen ZDF-Krimiserie treffen zwei Generationen von Ermittlerinnen am Bodensee aufeinander. Vor malerischer Kulisse lösen sie komplexe Kriminalfälle, während persönliche Konflikte und gesellschaftliche Themen im Fokus stehen.
Frauenduo am Bodensee
Mordufer

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

