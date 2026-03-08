"Mord im Mittsommer – Linnea": Darum geht's in dem ZDF-Krimi

Skandinavische Krimis gehen immer, und Bestsellerautorin und Juristin Viveca Sten zählt zu den erfolgreichsten Lieferanten. Erst im vergangenen Jahr wurde die erste Adaption ihrer "Åre-Morde" bei Netflix veröffentlicht, die Dreharbeiten zu Staffel zwei begannen Anfang Februar. "Mord im Mittsommer" dagegen erfreut sich als Buch- und TV-Reihe bereits seit 2010 großer Beliebtheit. Nun können sich die Fans auf drei neue Filme freuen, wöchentlich am späteren Sonntagabend im ZDF sowie vorab in der Mediathek.

"Mord im Mittsommer – Linnea" Krimireihe • 08.03.2026 • 22:20 Uhr

Zum Auftakt bekommen es Staatsanwältin Nora Linde (Alexandra Rappaport), Kommissar Alexander Forsman (Nicolai Cleve Broch) und sein Kollege – und vorübergehender Zimmerwirt – Welpe (Julius Fleischanderl) mit dem Fall "Linnea" zu tun. Die junge Umweltaktivistin war vor zwei Jahren bei einer Explosion des Bootes ihres Vaters Sven ums Leben gekommen. Nun ist er selbst es, der stirbt – er wurde vergiftet. Wie die Ermittler herausfinden, hatte Sven vor, sein Unternehmen zu verkaufen, um mit dem Geld eine Stiftung in Linneas Namen zu gründen. Wollte das jemand verhindern? Seine Erben?

Und noch eine wichtige Frage stellt sich: Nora und Alexander arbeiten zusammen – kann das gutgehen? Ihr Liebesglück währte bekanntlich nicht lange. Denn Alexander überlebte bei einem Einsatz gerade so, schwer verletzt und traumatisiert, eine Explosion. In den letzten Folgen entwickelte er infolgedessen eine Medikamentensucht – und ausgerechnet seine Freundin Nora meldete ihn. Um ihm das Leben zu retten, sagt sie. Verrat, so scheint er es zu empfinden. Seitdem herrscht Funkstille zwischen ihnen, unter der beide leiden. Es bleibt also spannend, wie es mit Nora und Alexander weitergeht, beruflich wie privat ...

"Mord im Mittsommer – Linnea" – So. 08.03. – ZDF: 22.20 Uhr

