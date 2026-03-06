Home News Star-News

Wegen Sicherheitslage: Thomas Anders verschiebt kurzfristig Konzert

Was war da los?

Wegen Sicherheitslage: Thomas Anders verschiebt kurzfristig Konzert

06.03.2026, 11.37 Uhr
Eigentlich wollte Thomas Anders Anfang März auf Zypern auftreten. Doch nun hat der Sänger kurzfristig eine wichtige Änderung bekannt gegeben.
Thomas Anders
Thomas Anders hat sein geplantes Konzert in Zypern um mehrere Monate verschoben.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Andreas Rentz

Der Krieg im Iran sowie die angespannte Lage im gesamten Nahen Osten hat weitreichende Folgen. Nicht nur Reisende müssen vielerorts umplanen, auch einige Events und Konzerte sind von dem Konflikt betroffen. So etwa ein Auftritt von Thomas Anders (63), der im März in Zypern stattfinden sollte.

Das Konzert am Freitag, 6. März, sollte in der Veranstaltungsstätte "Monte Caputo" in Zypern stattfinden. Doch aufgrund der aktuellen Lage in der Region wird der Auftritt nun um mehrere Monate verschoben.

Thomas Anders sagt Konzert auf Zypern kurzfristig ab

Das teilte Thomas Anders auf seinem Instagram-Account mit. Dort kündigt der einstige Modern-Talking-Sänger "wichtige News" an und schreibt: "Aufgrund der aktuellen militärischen Situation im Nahen Osten wird das Konzert von Thomas Anders aus Sicherheitsgründen auf den 24. September verschoben." Die bereits erworbenen Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit und können für den neuen Termin im September genutzt werden. Es heißt weiter: "Wir bitten, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen."

Nach dem Angriff der USA und Israel auf den Iran ist es auch auf Zypern zu beunruhigenden Vorfällen gekommen. So war in der Nacht auf Montag auf dem Rollfeld des britischen Stützpunkts von Akrotiri eine iranische Kamikaze-Drohne explodiert. Zwei weitere Drohnen wurden am Montag abgefangen. Zudem gab es Berichte über mehrere Explosionen. Zypern ist ein beliebtes Touristen-Ziel, viele Airlines wie die Lufthansa, EasyJet oder British Airways haben ihre Flüge auf die Insel jedoch vorübergehend ausgesetzt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

