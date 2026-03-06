Wegen Sicherheitslage: Thomas Anders verschiebt kurzfristig Konzert

Der Krieg im Iran sowie die angespannte Lage im gesamten Nahen Osten hat weitreichende Folgen. Nicht nur Reisende müssen vielerorts umplanen, auch einige Events und Konzerte sind von dem Konflikt betroffen. So etwa ein Auftritt von Thomas Anders (63), der im März in Zypern stattfinden sollte.

Das Konzert am Freitag, 6. März, sollte in der Veranstaltungsstätte "Monte Caputo" in Zypern stattfinden. Doch aufgrund der aktuellen Lage in der Region wird der Auftritt nun um mehrere Monate verschoben.

Thomas Anders sagt Konzert auf Zypern kurzfristig ab Das teilte Thomas Anders auf seinem Instagram-Account mit. Dort kündigt der einstige Modern-Talking-Sänger "wichtige News" an und schreibt: "Aufgrund der aktuellen militärischen Situation im Nahen Osten wird das Konzert von Thomas Anders aus Sicherheitsgründen auf den 24. September verschoben." Die bereits erworbenen Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit und können für den neuen Termin im September genutzt werden. Es heißt weiter: "Wir bitten, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen."

Nach dem Angriff der USA und Israel auf den Iran ist es auch auf Zypern zu beunruhigenden Vorfällen gekommen. So war in der Nacht auf Montag auf dem Rollfeld des britischen Stützpunkts von Akrotiri eine iranische Kamikaze-Drohne explodiert. Zwei weitere Drohnen wurden am Montag abgefangen. Zudem gab es Berichte über mehrere Explosionen. Zypern ist ein beliebtes Touristen-Ziel, viele Airlines wie die Lufthansa, EasyJet oder British Airways haben ihre Flüge auf die Insel jedoch vorübergehend ausgesetzt.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.