Zum Weltfrauentag: Helene Fischer bekommt eigene Barbie

Besondere Ehre

Zum Weltfrauentag: Helene Fischer bekommt eigene Barbie

05.03.2026, 16.33 Uhr
von Charlotte Leutloff
Glitzerkleid, blonde Haare und ein Mikrofon in der Hand: So sieht die neue Barbie aus, die Helene Fischer zum Weltfrauentag gewidmet wird. Das teilte die 41-jährige auf ihrem Instagram-Profil.
Helene Fischer auf der Bühne.
Helene Fischer bekommt zum Weltfrauentag ihre eigene Barbie-Puppe.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Helene Fischer (41) teilte auf ihrem Instagram-Profil ein Foto von sich und ihrer eigenen Barbie-Puppe. Diese trägt ein blaues Kleid, was dem von Helene Fischer sehr ähnlichsieht, hat lange blonde Haare und hat ein Mikrofon in der Hand. Anlass ist der Weltfrauentag am 08. März, für den Mattel acht Frauen eine eigene Puppe widmet. Für Fischer ist das eine ganz besondere Ehre: „Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz, dass mir eine Barbie gewidmet wird“.

Die Frauen, die eine Barbie gewidmet bekommen, sollen vor allem jungen Mädchen Mut geben und sie zu Großem inspirieren. Helene Fischer ist dabei die einzige Deutsche im Repertoire. Dazu kommen Tennis-Legende Serena Williams, Astronautin Kellie Gerardi, Extrembergsteigerin Zoja Skubis, Fußballerin Chloe Kelly, Surferin Stephanie Gilmore, Rennfahrerin Regina Sirvent und Cricketspielerin Smriti Mandhana. Besonders der Grund für die diesjährigen Barbies berührt Fischer zutiefst: „Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl…Glaubt an euch selbst“.

Die nächste Tour steht bevor

Im Sommer startet Helene Fischer ihre neue Tour, die „360° Stadion Tour“. Gerade einmal ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter geht es wieder los. Los geht es am 10. Juni in Dresden. Zu ihrem 20. Bühnenjubiläum ist in den Stadien erneut mit viel Artistik und atemberaubenden Shows zu rechnen. Aktuell genießt sie mit Ehemann Thomas Seitel noch die Familienzeit.

