Zum Weltfrauentag: Helene Fischer bekommt eigene Barbie

Helene Fischer (41) teilte auf ihrem Instagram-Profil ein Foto von sich und ihrer eigenen Barbie-Puppe. Diese trägt ein blaues Kleid, was dem von Helene Fischer sehr ähnlichsieht, hat lange blonde Haare und hat ein Mikrofon in der Hand. Anlass ist der Weltfrauentag am 08. März, für den Mattel acht Frauen eine eigene Puppe widmet. Für Fischer ist das eine ganz besondere Ehre: „Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz, dass mir eine Barbie gewidmet wird“.

Die Frauen, die eine Barbie gewidmet bekommen, sollen vor allem jungen Mädchen Mut geben und sie zu Großem inspirieren. Helene Fischer ist dabei die einzige Deutsche im Repertoire. Dazu kommen Tennis-Legende Serena Williams, Astronautin Kellie Gerardi, Extrembergsteigerin Zoja Skubis, Fußballerin Chloe Kelly, Surferin Stephanie Gilmore, Rennfahrerin Regina Sirvent und Cricketspielerin Smriti Mandhana. Besonders der Grund für die diesjährigen Barbies berührt Fischer zutiefst: „Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl…Glaubt an euch selbst“.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Die nächste Tour steht bevor Im Sommer startet Helene Fischer ihre neue Tour, die „360° Stadion Tour“. Gerade einmal ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter geht es wieder los. Los geht es am 10. Juni in Dresden. Zu ihrem 20. Bühnenjubiläum ist in den Stadien erneut mit viel Artistik und atemberaubenden Shows zu rechnen. Aktuell genießt sie mit Ehemann Thomas Seitel noch die Familienzeit.