"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Alle Infos zur Reportage bei 3sat

Vagusnerv-Doku

05.03.2026, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
Die 3sat-Doku untersucht die Rolle des Vagusnervs bei der Behandlung von Long Covid, Depressionen und Parkinson.
Der Hauptnerv, der die Kommunikation zwischen Hirn und Körper gewährleistet, spielt eine zentrale Rolle bei der Regeneration.  Fotoquelle: ZDF / junge Frau : Colourbox.de / Vagus Nerv: AdobeStock
Mit elektrischen Reizen kann man das Nervensystem gezielt stimulieren.  Fotoquelle: ZDF / Matthias Mach
Neben einer bewussten Atmung kann auch Sporttraining das seelische Wohlbefinden verbessern.  Fotoquelle: ZDF / Bastian Baumüller
Fasern des wichtigen Nervs führen in viele Bauchorgane.  Fotoquelle: ZDF / Matthias Mach

Die Medizin-Doku "Vagus – Der Anti-Stress-Nerv", die 3sat nochmals ausstrahlt, wirft ein Licht auf mögliche neue Behandlungschancen bei Erkrankungen wie Long Covid, Depressionen und Parkinson. Eine Chance könnte darin liegen, den Nerv, der Gehirn und Körper verbindet, gezielt zu stimulieren. Immerhin liegen beim Vagusnerv viele lebenserhaltende Aufgaben, er steuert zentrale Funktionen wie Herzschlag, Verdauung und Atmung mit.

3sat
Vagus – Der Anti-Stress-Nerv
Dokumentation • 05.03.2026 • 20:15 Uhr

Wer gezielt atmet, leistet mehr

Gerade das achtsame Atmen bietet Ansätze, auf das Nervensystem und damit auf das innere Gleichgewicht einzuwirken. Wer kontrolliert Luft holt und gezielt dabei Übungen berücksichtigt, kann mehr leisten: Nicht nur die körperliche Leistung steigert sich, es stellt sich auch Entspannung ein. Zudem können elektrische Reize auf den Vagus einwirken – zur bewussten Steuerung des Wohlbefindens. Studien zeigen, dass sich so sogar entzündliche Prozesse im Körper eindämmen lassen. Allerdings bleiben noch viele Fragen offen: Viele Funktionen des Hauptnervs des sogenannten parasympathischen Nervensystems sind noch gar nicht erschöpfend erforscht.

Im Anschluss vertieft 3sat das Thema mit der Sendung "NANO Talk: Die Reizflut". Um 21.00 Uhr debattieren die Moderatorinnen Alena Buyx und Stephanie Rohde mit Gästen aus Medizin und Wissenschaft neue Perspektiven auf das Thema.

Vagus – Der Anti-Stress-Nerv – Do. 05.03. – 3sat: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

