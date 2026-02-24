Home News TV-News

„Das fahrende Klassenzimmer“: ZDF begleitet Busfahrer-Quereinsteiger

"Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer"

Neuer Job Busfahrer: ZDF-Serie über Fachkräftemangel im ÖPNV

24.02.2026, 08.45 Uhr
von Rupert Sommer
In der neuen ZDF-Dokuserie "Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer" wird der Weg von Quereinsteigern zu Busfahrern begleitet. Die Serie beleuchtet den Fachkräftemangel, persönliche Entwicklungen und die Herausforderungen, die der Alltag als Busfahrer mit sich bringt.
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
Höchste Aufmerksamkeit erforderlich: Fahrlehrer Bastian Peters (rechts) schult Kemal Isci in den Tücken des Busfahrens. Viel Zeit für die Ausbildung bleibt nicht.  Fotoquelle: ZDF/Benjamin Wistorf
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
Die Nachtreportagen stammen aus der "hallo deutschland"-Redaktion.  Fotoquelle: ZDF/Opium Effect
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
Die neue Reportagereihe begleitet Quereinsteiger auf dem Weg in einen völlig neuen Beruf - hinter dem Steuer.  Fotoquelle: ZDF/Benjamin Wistorf
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
Das Schulbusfahren erfordert ein enorm hohes Maß an Verantwortungsgefühl.  Fotoquelle: IStock/MysteryShot
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
Busfahrer müssen auch stets ein Auge auf die jungen Fahrgäste haben.  Fotoquelle: IStock/LightFieldStudios
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
Die Arbeit hinter dem Steuer ist ein Knochenjob. Fahrerinnen und Fahrer werden händeringend gesucht.  Fotoquelle: Igor Vershinsky

Sechs Menschen, jeweils ein mutiger Neuanfang: In der neuen Real-Life-Dokuserie "Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer" begleitet das ZDF Frauen und Männer aus Hamburg, die sich beruflich noch einmal ganz neu aufstellen. Sie lassen die alten Berufe hinter sich und wagen den Schritt in einen Job, der dringend gebraucht wird und der an die Neulinge hohe Anforderungen stellt.

ZDF
Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer
Reportage • 26.02.2026 • 01:00 Uhr

Busfahrerinnen und Busfahrer halten den öffentlichen Nahverkehr am Laufen. Doch bundesweit fehlen bereits rund 20.000 Fachkräfte, Tendenz steigend. Es ist ein Knochenjob. Viele Verkehrsunternehmen setzen deshalb auf Quereinsteiger, die innerhalb von etwa vier Monaten ausgebildet werden. Die Serie begleitet sechs dieser Neueinsteiger intensiv durch Theorie, Fahrpraxis und Prüfungen – und zeigt, wie herausfordernd der Weg bis zum ersten Einsatz im Linienverkehr wirklich ist. Und dann wären da ja auch noch die lebhafte Meute im Fahrzeug, die man mithin in Schach halten muss.

Alltag in der Busfahrer-Ausbildung: So anspruchsvoll ist der Job

Der neue Berufsalltag verlangt weit mehr als eine bestandene Führerscheinprüfung: Nachtfahrten, Vollbremsungen, enge Straßen, Zeitdruck – und der tägliche Umgang mit den jungen Fahrgästen. Die Kamera ist hautnah dabei, wenn Verantwortung spürbar wird und sich zeigt, wie viel Mut es braucht, noch einmal ganz von vorne anzufangen. Authentisch, emotional und nah an den Menschen erzählt die Reihe vom Lernen, Zweifeln und Wachsen.

Derzeit beliebt:
>>„Dünentod – Blutiges Moor“: Neuer Nordsee-Krimi bei RTL mit Hendrik Duryn im Überblic
>>SAT.1-Reportage mit Paul Ronzheimer: Themen von Bürgergeld bis Migration
>>Einblicke in die innere Logik von Putins Machtsystem
>>Gelegenheitssex, Poly-Liebe, Angst: So tickt die Generation Z im Bett

Antje (47) hat viele Jahre in der Pflege gearbeitet: ein Beruf, der sie an ihre Grenzen brachte. Ihr Mann ist bereits Busfahrer, ihr Sohn befindet sich in der Ausbildung. Nun will auch sie umsteigen. Doch Technik, Prüfungsangst und komplexe Fahrmanöver fordern sie heraus. Ihr Fahrlehrer ist dennoch überzeugt von ihr: Antje lernt schnell aus Fehlern und macht eine bemerkenswerte persönliche Entwicklung.

Nach 35 Jahren: Neuer Durchbruch im Mordfall Seckin Caglar durch "Aktenzeichen XY"?
In der neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" im ZDF rollt Rudi Cerne einen fast 35 Jahre alten Mordfall an Seckin Caglar auf. Weitere ungeklärte Verbrechen werden ebenfalls thematisiert.
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"

Fabian (32), ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, muss sich erst wieder daran gewöhnen, einen neuen Beruf zu lernen – und Fehler zuzulassen. Besonders das Vertrauen in den Fahrlehrer fällt ihm nicht leicht. Eine unfreiwillige Vollbremsung bei einer Nachtfahrt führt ihm eindrücklich vor Augen, welche Verantwortung der Job mit sich bringt. Trotzdem ist er sicher: Er will einen verlässlichen Arbeitsplatz und mehr Zeit für seine Tochter.

Busfahrerin aus Überzeugung: Chance auf Selbstbestimmung

Elham (27) stammt ursprünglich aus Afghanistan. In Hamburg hat sie bereits als Taxifahrerin gearbeitet und freut sich über die Chance, einen Beruf auszuüben, der Frauen in ihrer Heimat kaum offensteht. Busfahren wirkt zunächst entspannter – doch der große Bus und der Prüfungsdruck bringen sie an ihre Grenzen. Ob sie im neuen Job wirklich ankommen kann, bleibt offen.

Gelegenheitssex, Poly-Liebe, Angst: So tickt die Generation Z im Bett
Die ZDF-Serie "Wie liebt die Generation Z?" gewährt Einblicke in die Liebes- und Lebensweisen der Jahrgänge 1995 bis 2012. Zwischen Blind Dates und tabulosen Gesprächen über Sex wird die Generation Z genauer unter die Lupe genommen.
"37°: Young Sex – Wie liebt die Gen Z?"
37°: Young Sex - Wie liebt die Gen Z?

Niels (28) war zuvor Mediengestalter und möchte im neuen Beruf wortwörtlich "Menschen bewegen". Auf der Suche nach Abwechslung erlebt er schon bei einer seiner ersten Nachtfahrten mehr Nervenkitzel, als erwartet. Trotzdem bleibt er motiviert – und freut sich darauf, bald auch Familie und Freunde sicher von A nach B zu bringen.

Kemal (47) hat viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und Wochenenddiensten. Als alleinerziehender Vater wünscht er sich mehr Zeit mit seinen beiden Kindern. Die erste Fahrstunde fühlt sich für ihn fast an wie "Bobbycar-Fahren früher". Doch auch auf ihn warten noch anspruchsvolle Lernschritte.

Oliver Geissen privat: So lebt der RTL-Moderator mit der Familie
Seit Jahrzehnten prägt er die TV-Unterhaltung, doch über sein Leben abseits der Bühne ist wenig bekannt. Einzelne Details zeigen einen überraschend bodenständigen Alltag.
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate

Fachkräftemangel im ÖPNV: Neue Chancen für Quereinsteiger

Sebahate (50), genannt Sebi, konnte bislang keine klassische Berufsausbildung absolvieren. Seit Jahren träumt sie davon, Busfahrerin zu werden. Nach mehreren erfolglosen Bewerbungen darf sie nun endlich starten. Die Freude ist groß – ebenso der Respekt vor den Herausforderungen. Ihre größte Sorge gilt dem Umgang mit schwierigen Fahrgästen.

"Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer" ist eine eindringliche Dokuserie über Fachkräftemangel, persönliche Umbrüche und die Menschen hinter dem Steuer – mitten aus dem echten Leben. Das ZDF zeigt alle vier Folgen in einer nächtlichen Blockprogrammierung. Die zweite Episode startet um 1.25 Uhr derselben Programmnacht. Ob man dem Format durch die versteckt wirkende Programmierung einen Gefallen getan hat, darf bezweifelt werden. Aber es gibt die Mediathek.

Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer – Mi. 25.02. – ZDF: 01.00 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ARD-Serie „Die Notärztin“ geht weiter: Sabrina Amali zurück im Einsatz
"Die Notärztin"
Die Notärztin
Oliver Geissen privat: So lebt der RTL-Moderator mit der Familie
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate
Natalia Wörner über ihren Sohn: "Der geht in eine ganz andere Welt"
Film und Realität
Natalia Wörner im Interview
Die faszinierende Welt der Kugeln in der Archäologie
"Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie"
Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie
Neue „Traumschiff“-Folge: Drama, Mythen und eine besondere Passagierin
Mit Influencerin
In ihren weißen Uniformen stehen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) nebeneinander und blicken lachend nach vorne.
Was Natalia Wörner antreibt: Die Kraft der Frauen
Schauspielerin & Aktivistin
Natalia Wörner im Interview
Drama in Stralsund: Wenn der Bauunternehmer durchdreht
"Stralsund – Jetzt komm ich!"
Stralsund - Jetzt komm ich!
Louis Klamroth verteidigt das ZDF nach KI-Debakel: "Sie sind damit exzellent umgegangen"
ZDF-Skandal
Louis Klamroth
„Rosenheim-Cops“: Was aus den alten Stars der Serie geworden ist
Was machen sie heute?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Hannes Jaenicke wütet gegen ZDF & „Traumschiff“: „Wirf Hirn vom Himmel“
Aus für seine Doku
Hannes Jaenicke mit kritischem Blick.
VOX-Kultformat „Hot oder Schrott“: Das erwartet Fans zum 10-jährigen Jubiläum
"Hot oder Schrott – 10 Jahre die Allestester"
Hot oder Schrott - 10 Jahre die Allestester
Melania Trump nutzt Bad-Bunny-Song — trotz Kritik von Donald Trump
Musikalische Rebellion
Melania Trump
Judith Williams isst Augenpad im Podcast von Barbara Schöneberger
Ungewöhnliche Aktion
Barbara Schöneberger
Wiedersehen mit dem Ex: Mit diesem Volksmusiker war Heidi Klum zusammen
Dieser Ex-Partner sticht heraus
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
"Große Fluktuation auf den Hotelfluren": Heiner Lauterbach blickt auf Party-Exzesse zurück
Heiner Lauterbachs Wandel
Heiner Lauterbach
"Ich bin fast verblutet": Ex-DSDS-Star spricht in RTL-Show über beinahe tödliche OP
Mutige Ehrlichkeit
Reality Queens
Das Monster verstehen: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Predator: Badlands"
ARD-Doku analysiert Trump-Putin-Beziehung im Krieg gegen die Ukraine
"ARD Story: Putin und Trump: Ziemlich beste Feinde?"
ARD Story: Putin und Trump - Ziemlich beste Feinde?
Toni Kroos beim falschen Barbier: Kuriose Friseur-Panne mit Sohn Leon
Barbier-Missgeschick
Toni Kroos
Comedy-Erfolgsshow "Last One Laughing": Nun ist bekannt, wann es weitergeht
Lach-Challenge
LOL: Last One Laughing
„Bares für Rares“: Verkäufer hoffen auf 18.000 Euro — dann der Schock
Ausgabe vom 23. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Donald Trumps Wutrede gegen Netflix: Hintergrund des neuen Medienkonflikts
Politische Spannungen
Donald Trump
Ohne Vorwissen keine Chance? Darum war dieser "Tatort" so kompliziert
Abschied von Stefanie Reinsperger
Tatort: Schmerz
"Gehe nach jedem Film in Rente": Cate Blanchett liebäugelt mit dem Ruhestand
Blanchett im Ruhestand?
Cate Blanchett
Ex-Dschungelcamper sprechen im TV über ihre Gagen: "Ich hab' mir als Erstes ein Auto geholt"
Reality-Gagen
Filip Pavlović
Ex-Talkmaster Reinhold Beckmann denkt über Rückkehr ins Fernsehen nach
Bestseller-Autor
Reinhold Beckmann
Jimmy Donaldson erklärt seine Augen: Darum wirkt MrBeast so „starr“
Ist der YouTuber etwa blind?
MrBeast
Neue Quizshow: Das planen Barbara Schöneberger und Stefan Raab
Raabs Show
Barbara Schöneberger lacht.
Heidi Klum gibt seltene Einblicke: So lebt sie mit Leni und Henry wirklich
Abseits des Glamours
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Helene Fischer lehnte seine Songs ab: Ralph Siegel spricht offen
Das war der Grund
Helene Fischer steht auf der Bühne