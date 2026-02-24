Home News Star-News

Moderator verrät's

Sieben Kilo weg: So hat Johannes B. Kerner sein Gewicht reduziert

24.02.2026, 09.46 Uhr
von Julian Flimm
Johannes B. Kerner hat in den vergangenen Monaten sieben Kilogramm Gewicht verloren. Wie er das schaffte, verriet der Moderator kürzlich bei einer Gala.
Johannes B. Kerner steht auf der Bühne und trägt einen glitzernden Anzug.
Johannes B. Kerner beim 55. Ball des Sports in der Festhalle Frankfurt  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Lueders

Wie Bild.de berichtet, nahm Johannes B. Kerner im November 2025 an einem viertägigen Aufenthalt in einem Gesundheitsresort auf Sylt teil. Dort fastete er mehrere Tage. Diese Auszeit nutzte er nach eigenen Angaben auch, um eingefahrene Muster zu durchbrechen.

Johannes B. Kerner setzte auf Fasten statt klassische Diät

Der Gewichtsverlust erfolgte nämlich nicht durch ein kurzfristiges Diätprogramm, sondern durch eine nachhaltige Anpassung seiner Lebensgewohnheiten, wie er Bild am 55. Ball des Sports in Frankfurt verriet. So absolvierte der 61-Jährige keine klassische Diät. Stattdessen stellte er seinen Alltag dauerhaft um. Neben dem Fasten achtet Kerner seitdem unter anderem auf ausreichend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung. Auch das Fasten praktiziert er weiter.

Sieben Kilo weniger: Auftritt beim Ball des Sports sorgt für Aufmerksamkeit

Der Gewichtsverlust machte sich auch äußerlich bemerkbar: Wie Bild.de berichtet, saß sein glitzernder Anzug bei der Gala perfekt. Das Outfit hatte der Moderator eigentlich schon im letzten Jahr zur Veranstaltung tragen wollen – damals passte er allerdings nicht. Konkrete Angaben zu seinem aktuellen Gewicht machte Johannes B. Kerner übrigens nicht.

Wer ist Johannes B. Kerner?

Johannes B. Kerner begann seine TV-Karriere Ende der 1980er-Jahre beim Radio und wurde Anfang der 1990er-Jahre bei Sat.1 als Sportmoderator bekannt. Er berichtete unter anderem von Fußball-Welt- und Europameisterschaften und moderierte regelmäßig das „Aktuelle Sportstudio“. 1998 startete seine ZDF-Talkshow „Johannes B. Kerner“, die bis 2009 lief und zu den bekanntesten Gesprächsformaten im deutschen Fernsehen zählte. Anschließend wechselte er zeitweise zu Sat.1 und moderierte dort unter anderem „Kerner“.



Darüber hinaus stand er für zahlreiche große Unterhaltungsshows und Eventformate vor der Kamera, darunter „Deutschlands Beste!“, „Der Quiz-Champion“ und verschiedene Spendengalas. Heute zählt Johannes B. Kerner zu den bekanntesten Modertoren Deutschlands.

Quelle: Bild.de

