VOX-Kultformat „Hot oder Schrott“: Das erwartet Fans zum 10-jährigen Jubiläum

Wenn im TV Bastelideen, Haushaltshelfer und verrückte Gadgets auf gnadenlose Praxistests treffen, ist seit einem Jahrzehnt klar: Es geht um die Frage "Hot oder Schrott?" Zum runden Geburtstag feiert VOX das Erfolgsformat mit einer besonderen Jubiläumsausgabe. In der Primetime-Sendung "Hot oder Schrott – 10 Jahre die Allestester" blickt das Team der Trödelkram- und Erfinder-Reihe nicht nur zurück, sondern legt bei den Produkttests noch einmal deutlich nach.

Hot oder Schrott – 10 Jahre die Allestester Dokumentation • 24.02.2026 • 20:15 Uhr

In der Jubiläumsfolge wird an mehreren Stellschrauben gedreht. Die bewährten Allestester treten erstmals in ungewohnten Paarungen an, Produkte werden zwischen den Teams weitergereicht – latenter Zoff, Diskussionen und Überraschungen inklusive. Zudem ehrt die Sendung mit Ingrid und Otto zwei der dienstältesten Tester, die das Format über viele Jahre geprägt haben. Inhaltlich bleibt sich "Hot oder Schrott" treu: Getestet werden Produkte, die im Alltag große Versprechen machen und sich im Praxiseinsatz erst noch beweisen müssen. Dabei reicht die Bandbreite von Beauty und Haushalt über Action-Gadgets bis hin zu Spiel- und Sportartikeln.

Brazilian Waxing zu Hause: Hält der Depilatory Heater, was er verspricht? Für schmerzhafte Momente sorgt unter anderem der "Depilatory Heater". Das Waxing-Set für zu Hause verspricht effektive Haarentfernung nach der Methode des "Brazilian Waxing". Ob das Gerät hält, was der Hersteller verspricht – und wie schmerzhaft der Einsatz tatsächlich ist -, klären Matthias, Hubert, Kathrin, Andreas, Melanie und Mathias.

Noch actionreicher wird es mit dem "Crazy Cart XL". Das motorisierte Gefährt will mit ultimativem Driftspaß für Erwachsene punkten und weckt Erinnerungen an frühere Tests des kleineren Modells. Ob das XXL-Gadget überzeugt oder eher Ernüchterung folgt, zeigt der Test auf der Strecke.

