Jimmy Donaldson erklärt seine Augen: Darum wirkt MrBeast so „starr“

Ist der YouTuber etwa blind?

23.02.2026, 11.20 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
MrBeast, der erfolgreichste YouTuber der Welt, hat auf die Kritik an seinen Augen reagiert und eine überraschende Erklärung geliefert: Er ist auf einem Auge nahezu blind. Auch seine groß angelegten Wohltätigkeitsaktionen, wie die Übernahme von Operationskosten für Sehbeeinträchtigte, erhalten dadurch eine neue Dimension.
MrBeast
YouTube-Star MrBeast ist auf dem rechten Auge fast blind.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Jon Kopaloff

Jimmy Donaldson ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Internets. Unter dem Alias MrBeast betreibt er den mit fast 470 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten erfolgreichsten YouTube-Kanal der Welt. Wer so sehr im Ramenlicht steht, wird natürlich genau beobachtet – davon ist auch MrBeast nicht ausgenommen. Eine wiederholt auftretende Beobachtung könnte nun aber ihr Ende gefunden haben.

Jimmy Donaldson spricht über Sehproblem: „Ich bin fast blind“

Immer wieder kamen Bemerkungen über die Augen des YouTubers auf, denen ein starrer Ausdruck und Lebenslosigkeit nachgesagt wurde. Auf einen solchen Kommentar ist Donaldson nun selbst eingegangen und hat für Klarheit gesorgt. "Ich liebe es, dass die größte Kritik an mir meine Augen betrifft, über die ich keine Kontrolle habe", antwortete er sarkastisch auf den Kommentar eines X-Users, der geschrieben hatte, Donaldsons Augen würden "nie lächeln". Dann ging Donaldson zu einer Erklärung über.

"Ich bin in meinem rechten Auge nahezu blind", erklärte der 27-Jährige. "Der Grund, warum sie seltsam aussehen, ist, dass ich mein rechtes Auge zusammenkneifen muss, um besser zu sehen, selbst wenn ich meine Kontaktlinsen trage." Donaldson schließt die Erläuterung mit einem resignierten Kommentar: "Es gibt nichts, was ich dagegen tun kann."

MrBeast zwischen Wohltat und Kritik: Das ist seine umstrittene Bilanz

Als MrBeast macht Jimmy Donaldson immer wieder mit besonders großzügigen Aktionen Schlagzeilen. So hat der Milliardär schon Häuser und Autos verschenkt. Eine weitere seiner Aktionen erscheint durch die Bekanntmachung seiner Sehbeeinträchtigung nun in einem anderen Licht: 2023 übernahm er für 1.000 ebenfalls sehbeeinträchtigte Menschen die Kosten einer Augenoperation.

Neue Quizshow: Das planen Barbara Schöneberger und Stefan Raab
Wenn Stefan Raab (59) und Barbara Schöneberger (51) gemeinsam eine neue Samstagabendshow moderieren, darf man durchaus neugierig werden. Mit „Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen“ bringt RTL im März 2026 eine neue Quizshow zur Primetime an den Start.
Raabs Show
Barbara Schöneberger lacht.

Doch der selbst inszenierte Wohltäter stand in der Vergangenheit auch schon wegen moralisch fragwürdiger Entscheidungen sowie einer vermeintlich toxischen Arbeitsatmosphäre in seiner Firma in der Kritik. Zuletzt zog er mit seiner Ankündigung, ausgerechnet in Saudi-Arabien einen MrBeast-Freizeitpark zu eröffnen, kritische Stimmen auf sich. Das Land ist für zahlreiche, von seiner Regierung ausgeübte Menschenrechtsverletzungen bekannt. In der saudischen Hauptstadt Riad wurde im November 2025 ein temporärer Freizeitpark eröffnet, "der sich anfühlt wie meine Videos", wie Donaldson versprach. Am 27. Dezember wurde der Park wie geplant wieder geschlossen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

