Neue Doku „Brabus: One Second Wow“: Ein Blick hinter die Kulissen der Tuning-Ikone

Vermutlich hat man noch nie so eine blitzblank polierte Fertigungshalle gesehen. Und dass, obwohl im Gewerbegebiet der einstigen Zechenstadt Bottrop, wo Fördertürme zum Stadtbild gehören, natürlich unter Hochdruck gehämmert, geschweißt, gesägt und lackiert wird. Die neue Reality-Doku-Serie "Brabus: One Second Wow", die mit zunächst sechs Episoden am Donnerstag, 26. Februar, bei Amazon Prime Video startet, fängt eine Welt ein, die vom Glamour geprägt ist. Man sieht ihr aber auch solides Machertum an. Das Ergebnis hat jede Menge Ruhrpott-Charme und landet irgendwo zwischen den bei Jung und Alt beliebten Fabrik-Filmchen aus der ARD-Reihe "Die Sendung mit der Maus" und Aufsteiger- und Zupacker-Reihen wie "Die Geissens" auf RTLZWEI.

Wenn zum alljährlichen Höhepunkt im Brabus-Jahr, neue, aufwendig veredelte Luxuskarossen präsentiert werden, dann rollen die eleganten PS-Boliden über einen Laufsteg. Es sind Bilder, bei denen auch Fernsehprofis andächtig auf die Knie gehen und die auch die Verantwortlichen der Produktionsfirma i&i Studios aus dem TV-Unternehmen Leonine Studios schnell überzeugten. Wenn Brabus präsentiert, sieht das aus wie bei "Germany's Next Topmodel" – Goldstandard in der Fernseh- und Streaming-Branche.

Luxus, Macht und Druck: Brabus zeigt sich so offen wie nie Wenn Motoren aufheulen und Champagnerkorken knallen, wenn in Bottrop geschraubt wird und in Beverly Hills die Kameras blitzen, dann ist das kein Spielfilm, keine inszenierte Show, sondern Realität. Die sechsteilige Doku-Reality-Serie bei Amazon Prime Video gewährt exklusive Einblicke in eine der schillerndsten Luxusmarken Deutschlands. Im 140. Jubiläumsjahr des Automobils nimmt die Serie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit hinter die Kulissen von Brabus. Gedreht wurde unter anderem in Los Angeles, Mailand, Cannes und Dubai sowie in der Firmenzentrale im Ruhrgebiet.

Im Mittelpunkt steht CEO und Eigentümer Constantin Buschmann, der das Lebenswerk seines Vaters Bodo Buschmann in zweiter Generation fortführt. Mit hohen Ansprüchen an sich selbst und sein Team treibt er die Marke weltweit voran. "Stell Dir vor, Du gibst seit Jahren 150 Prozent Vollgas, um ein echtes Unternehmen in die Zukunft zu führen, in dem es tatsächlich jeden Tag um die Wurst geht, wo Du mit Deinem Team am Ende jeden Monats Familien ernähren musst und für das schon Dein Vater alles gegeben hat. Knapp 50 Jahre Geschichte, Geschäfte von Bottrop bis Los Angeles, tausende Meinungen, schlaflose Nächte und X-Dinge, zu denen Du als Geschäftsführer verpflichtet bist – inklusive", sagt Buschmann. "Und auf einmal sind jeden Tag Kameras dabei und jemand sagt: Aber wenn wir hier schon drehen, dann könntet ihr doch auch als Paar noch ein paar private Momente teilen... Völlig klar – was kann da schon schiefgehen?"

Erfolg hat seinen Preis: Die harte Realität hinter dem Glamour An seiner Seite: Mili Umicevic, Creative Director von Brabus. Sie bringt einen Hauch von weiter Welt sowie kreative Impulse in eine traditionell männerdominierte Branche. "Meine Arbeit beginnt dort, wo Ideen noch keine Form haben", sagt die selbstbewusste junge Frau. "Von unseren exklusiven Fashion-Kollektionen bis hin zu den Fahrzeugen, die wir bei gigantischen Events wie der Brabus Signature Night präsentieren, gebe ich der Marke neue kreative Impulse. One Second Wow zeigt, was alles dahintersteckt: wie internationale Trends und neue ästhetische Welten entstehen, wie sich die Lebensstile unserer Kunden in Design übersetzen und wie Constantin und ich die Marke Brabus für neue Zielgruppen und Communities öffnen, inklusive der harten Realität hinter dem Glamour. Wir zeigen, was es bedeutet, wenn aus der Work-Life-Balance immer wieder eine Work-Work-Balance wird."

Die Serie begleitet das Power-Couple zwischen Vorstandssitzung und VIP-Event, zwischen Werkbank und Weltreise. Während neue Märkte erschlossen werden, arbeitet das Engineering-Team um CTO Jörn Gander an immer leistungsstärkeren Projekten – auf der Straße und auf dem Wasser. Alles steuert auf ein zentrales Ereignis zu: die große Signature Night, eine Art Fashionshow für Supercars, bei der vor mehr als 1.000 internationalen Gästen die neuesten Modelle präsentiert werden. Der Druck steigt, je näher das Event rückt – und mit ihm die Frage, wie viel Belastung ein Team und eine Beziehung aushalten.

Neue Doku über Brabus: Blick hinter die Kulissen der Tuning-Ikone Produziert wurde "Brabus: One Second Wow" von i&u Studios. Produzent ist Christian Meinberger, Executive Producer Philip Grabow, Regie führt Martina Hänsel. Meinberger beschreibt den Ansatz so: "Mit Brabus: One Second Wow erzählen wir nicht nur die Geschichte einer modernen deutschen Luxusmarke, sondern eröffnen einen neuen Zugang zu der Welt hinter Brabus", so der erfahrene TV-Macher. "So entsteht das Porträt eines echten, eigentümergeführten Unternehmens – mit all seinen Facetten, so offen und nahbar wie noch nie zuvor."

Seit 1977 steht Brabus für Highend-Supercars, individuelle Veredelung und kompromisslose Leistung. Rund 500 Mitarbeitende arbeiten daran, aus Fahrzeugen, Booten und Motorrädern das zu machen, was die Marke verspricht: den Überwältigungs-, also tatsächlich den "One Second Wow"-Moment. Die neue Serie zeigt, was hinter diesem Anspruch steckt: harte Arbeit, internationale Expansion, kreative Visionen und persönliche Opfer.

