ARTE zeigt: So düster ist die wahre Geschichte hinter Gucci

Der 27. März 1995 ist ein besonders bitteres Datum in einer Familiengeschichte, die immer wieder Züge eines aggressiven Königsdramas aufzeigt, wie man es aus den blutigeren Shakespeare-Stücken kennt. Natürlich kommt auch die neue "Gucci"-Dokumentation, die ARTE in deutschsprachiger Erstausstrahlung zeigt, nicht ohne den Mord an Maurizio Gucci aus. Der damalige Leiter des Modehauses wurde auf der Treppe kurz vor Betreten seines Büros erschossen – von einem Auftragskiller, den seine von ihm geschiedene Frau auf ihn angesetzt hatte. Die schockierende Tat reiht sich ein in eine Kette von Machtkämpfen und Intrigen bei Gucci ein - einer Marke, die nicht nur Fashion-Fans in Atem hält.