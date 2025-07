"Mykonos - Super Paradise": Die ARTE Doku über den Wandel der Trauminsel

"Es ist der schönste Ort der Welt", schrieb der Fotograf Robert Mac Cabe, der 1955 mit einem Frachter aus New York nach Mykonos kam. Andere erinnern sich an "zwei bis drei Boote pro Woche", die auf der Insel strandeten. Strom gab's bis 22.00 Uhr. Die Armut regierte, barfüßige Fischer waren unterwegs, Sandalen wurden aus alten Autoreifen gemacht. Fischer, die zu Gastronomen und Nachtclubbesitzern wurden, aber auch "Philosophen" und Künstler erinnern sich an das, was folgte – ein geradezu paradiesisches Leben, in dem sich Einheimische, Jetset und Hippies unbeschwert verbündeten. Die zweifellos verklärende Rückschau wird mit dem Mykonos von heute verbunden. Das ist das keineswegs heimliche Ziel des deutsch-griechischen Fernweh-Films "Mykonos – Super Paradise" von Steve Krikris. Das griechische Fernsehen, WDR und ARTE, aber auch Griechenlands Kulturministerium wirkten mit.

So entstand ein Film voller Sonnenuntergänge und Strandszenerien. Dazu weiße Windmühlen und sündteure Jetset-Bars. Die Idylle von einst mischt sich mit den Statements von Einheimischen, von Gastronomen und Barbesitzern der nachfolgenden Generationen. "Der Zauber von Mykonos ist immer noch da", sagt eine vom modernen Tourismus verdrängte Zugereiste. Doch größte Wehmut kommt auf, wenn sie sich an den "ersten Charterflug" mit den vielen Touristen erinnert. "Jetzt ist es vorbei", wusste sie damals. Man liegt nicht mehr nackt am Strand und fühlt sich wie im Paradies wie die Hippies, die im Sommer aus Goa und Bali kamen.

Man kauft heutzutage einen Liegestuhl "für 60 Euro", weiß ein anderer und erklärt so wehmütig wie trotzig: "Mykonos ist immer noch ein Paradies, ein Paradies für junge Leute, die Geld haben. Für mich ist es ein verlorenes Paradies." Dieses verlorene Paradies wieder aufleben zu lassen, ist dem Film mit seinen Super 8-Aufnahmen aus dem Archiv und den aufdringlichen griechischen Schlagern von damals durchaus gelungen. Die Kritik an den Gepflogenheiten von heute kommt dabei allerdings viel zu kurz.

