Patchwork-Paradies auf Mykonos: Michelle Hunziker urlaubt mit Eros & Nino

Ein griechischer Traum

Zu sehen ist türkisklares Wasser, Strand und ein strahlend blauer Himmel. Fast kann man beim Betrachten die Sonne im Gesicht spüren und das Meeresrauschen im Hintergrund hören. Gemeinsam mit ihrer Familie verbringt Michelle Hunziker ihren Sommerurlaub auf der griechischen Insel Mykonos. Mit dabei sind neben ihren Töchtern Aurora, Sole und Celeste, ihr Enkel Cesare, ihr Schwiegersohn in spe Goffredo Cerza, ihr Partner Nino Tronchetti Provera und ihr Ex, Eros Ramazzotti. Die acht zeigen sich am Pool, beim Essen, beim Feiern, beim Sport oder beim Bummeln in der Stadt – eine ganz normale Familie eben.