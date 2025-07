Andrea Kiewels krasse Veränderung: So sah die Moderatorin früher aus

Andrea 'Kiwi' Kiewel wurde am 10. Juni 1965 in Ost-Berlin geboren. Sie besuchte die Kinder- und Jugendsportschule Werner Seelenbinder in Berlin-Alt-Hohenschönhausen und war in den 1980er Jahren Mitglied der DDR-Jugend-Schwimmnationalmannschaft. Nach dem Abitur studierte sie ab 1983 an der Clara-Zetkin-Schule in Berlin Sport und Deutsch. In den Sommern 1989 und 1990 war sie außerdem als Rettungsschwimmerin auf Usedom tätig.