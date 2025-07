Bill Kaulitz mit Klarheit im Podcast: „Der ist hot – aber ich bin immer noch Single!“

Bill Kaulitz ist nach wie vor Single. Das stellte der 35-Jährige nun in der jüngsten Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" klar. "Ich habe gelesen: 'Neuer Mann bei Bill Kaulitz'", echauffierte sich der Sänger über die Schlagzeilen der vergangenen Tage. "Also Leute! Das möchte ich immer richtigstellen, weil ich Angst habe, die Leute denken, ich sei vergeben." Er betonte: "Ich bin noch immer nicht in einer neuen Beziehung."

Dass sogar seine Familie die Gerüchte geglaubt habe, empörte Bill: "Aber das stimmt doch gar nicht! Ganz kurz, ich will mal was sagen: Also der ist total süß und hot. Aber wir haben uns noch nicht mal getroffen! Wir schreiben nur." Tom hakte ein: "Du und deine Freundinnen, ihr macht das oft. Ihr kennt Leute nur übers Internet, und dann redet ihr schon so viel von denen, und die Erwartungen und Hoffnungen sind schon so hoch."